Un central contundente para la defensa del Racing

Regalón posa con la camiseta del Racing, acompañado por Víctor Alonso (Dtor. General) y Pachín (Dtor. Deportivo). | Foto: Racing de Santander.

Paco Regalón dejó claro en el acto de presentación como jugador racinguista que su llegada a Santander se produce para “ayudar al equipo a subir a segunda”. Destaca la grandeza del club cántabro “es un histórico que ha estado en primera y ahora, por desgracia, está en segunda b, pero las aspiraciones son subir”.

La llegada del jugador andaluz viene a cubrir los huecos en el centro de la defensa, creados por los tres centrales que abandonaron el club al término de la pasada campaña. Se define como un jugador al que le gusta el balón y “muy fuerte por arriba y contundente y si el míster decide que debo jugar por la izquierda, no habrá ningún problema”. Señala que tuvo opciones de permanecer en un equipo se segunda división, pero destacó el empeño de los dirigentes racinguistas para que se concretara su llegada a Santander “y viendo el club que es y los compañeros que he iba a conocer, algo me dijo que tenía que venir aquí”.

El tercer refuerzo racinguista coincidió con Dani Aquino y con Juanjo en las filas del Numancia, lo que a buen seguro ha podido contribuir en su decisión final de recalar en Santander. Sus más de cien partidos en la división de plata vienen a aportar su experiencia en el centro de la zaga, una defensa que el pasado año fue la menos goleada del campeonato. Sobre su nuevo equipo manifiesta que “el año pasado el club estuvo a punto de subir y la afición se volcó con el equipo. Los jugadores lo notamos mucho y eso nos va ayudar para hacer este año una buena campaña”.

El Director General del Racing, Víctor Alonso, presente en el acto de presentación, destacó que “cuando se dio la posibilidad de Regalón no lo dudamos ni un segundo. Nuestra apuesta era decidida. Teníamos claro que es un futbolista que nos va a ayudar mucho en el proyecto”.

Próximos fichajes

Con las llegadas de Regalón y de Juanjo Expósito, el Racing hace una decidida apuesta por la experiencia, al incorporar a dos futbolistas con más de 400 partidos en la segunda división española. En cuanto a próximos fichajes, el Director Deportivo del equipo santanderino, Antonio Martínez “Pachín”, indicó que “aún restan incorporaciones por realizar” aunque sin perder la cabeza ya que “la idea es hacerlas como hasta ahora, con tranquilidad y esperando la mejor opción”.

El equipo continúa con su puesta a punto de cara al inicio liguero y el próximo sábado disputará su cuarto partido de pretemporada contra la Selección AFE en las instalaciones del Sporting de Gijón en Mareo.