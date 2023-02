Opinión | Urge blindar a Rubén Alves

Qué jugador. Quién iba a decir a los racinguistas allá por Junio que el primer fichaje de la nueva era LFP, un central con escasa experiencia en segunda y sin demasiada continuidad iba a ser el valuarte y absoluto líder defensivo de una zaga compartida con hombres de la talla de Pol Moreno -inmaculado año en 1ª RFEF- o Germán Sánchez -titular en un Granada CF presente en competiciones europeas-.

Y es que para la mayoría de la afición era un completo desconocido: Sus apariciones recientes con la UD Ibiza no fueron muy destacables y pocos recordarán su papel en el reciente enfrentamiento ante el Atlético Baleares, donde su compañero Vallori acaparó todos los focos como villano principal en contraparte a las sobrias declaraciones del propio Rubén Alves sobre la eliminatoria, como bien recogieron los compañeros de @racinguismo_com,

En este contexto, la expectación generada por su fichaje fue discreta ante un presumible rol secundario visto el nivel ofrecido por Pol e incluso Satrústegui en la temporada anterior. La llegada de Germán Sánchez como central estrella acaparó todas las miradas y no fue hasta la primera jornada ante el Villareal B -donde fue titular ante la ausencia de Germán- que el aficionado verdiblanco se maravilló con el potencial del zaguero zurdo. Un verdadero despliegue defensivo de colocación, anticipación y robo que no pudo ser mejor recibido por la parroquia racinguista. Inexplicablemente, Romo le relegó al banquillo en la siguiente jornada y volvió a enrocarse sin motivo en la dupla Pol-Germán en la J4, ante la indignación y desconcierto por parte de la afición. Desde entonces lo ha jugado absolutamente todo salvo su descanso merecido en copa y su sustitución ante el Tenerife por una fea entrada de Aitor Buñuel que por suerte no le ha privado de más compromisos, aunque ha tenido que dosificar cargas y esfuerzos debido a la inflamación de su tobillo. Y todo esto sin verse afectadas sus prestaciones e implicación en el campo. Para aplaudir.

Rubén Alves como portero de discoteca siendo los delanteros rivales chavales de 15 años con DNI falso. Imagen: RRC

Velocidad, visión y limpieza

Dos tarjetas amarillas en 28 partidos son su carta de presentación. La prueba definitiva de su concentración, visión de juego y portento físico ante delanteros llamados a jugar en categorías superiores. Quizás el también lo sea más pronto de lo que esperemos si Mikel Martija no mueve ficha pronto. Es cierto que Rubén cuenta con otro año más de contrato ligado al Racing, pero este Rubén actual no es el jugador que llegó en junio. Urge blindarlo con un contrato acorde a la calidad que atesora -y que demuestra jornada tras jornada- para formar un proyecto sólido de defensa en torno a su figura. Si él quiere y el proyecto deportivo del Racing acompaña, puede haber central para muchos años (28).

A la lista de elogios ya nombrados hay que sumar el, por desgracia, pobre nivel de sus compañeros de zaga en varios tramos de la temporada. Salvo contados partidos destacables de Pol y Germán, ha tenido que doblar esfuerzos achicando su espacio y el de su compañero. Sería interesante ver a Álvaro Mantilla a su lado pues, salvando las distancias, son jugadores de corte similar y permitiría a Dani Fernández subir al ataque con más asiduidad como ya está haciendo Saúl García, con la tranquilidad de contar con un central rápido a su espalda. Como única pega y para evitar ser confundidos con la agencia de representación de Rubén, su juego por arriba no es del todo contundente en comparación con otros centrales más toscos, aunque lo suple de sobra manteniendo posición sin permitir que le cojan la espalda. Prácticamente lo hace todo ya en este equipo y en su encuentro más reciente ante el Andorra dio las dos pre-asistencias en sendos goles racinguistas. Sólo le falta estrenarse de cara a puerta. Por incidencia y relevancia en el juego recuerda al gran Álvaro González.

Pasado vasco

Y es que ojito, que cuando hablamos de blindar no lo hacemos en vano. Es seguro que Rubén ya está en la órbita de numerosos clubes punteros de segunda división. Sin embargo, un buen final de temporada por parte del Racing puede permitirles competir en condiciones y estabilidad con dichos clubes. Pese a ello, es importante mencionar el período formativo del '15' en clubes como el Santutxu o el Amorebieta, con lo que esto conlleva para un tercer club implicado como es el Athletic Club. Es pronto quizás para un salto tan grande de categoría pero todos conocemos las particularidades del club vasco -y Mikel Martija no es la excepción-, y cada partido de Rubén en el Racing aumenta notablemente su valor. En condiciones normales mataríamos por un central así, hoy lo tenemos. Cuidémoslo.