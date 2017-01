¡Agur Copa!

Definitivamente no es la temporada de la SD Zamudio. Los vascos encaraban un año ilusionante, aunque la suerte y los resultados no están de su parte. Tras los problemas que atraviesa el equipo en liga, los pupilos de Gorka Rueda se aferraban a hacer un buen papel en Copa Federación, tomando esta competición como vía de escape. No obstante, el fútbol son estados de ánimo, y parece que el Zamudio no está en su mejor momento. Tras caer en Gazituaga 0-2 ante el Sporting B, los vizcaínos volvían a tropezar ante el filial asturiano y volvían a hincar la rodilla por un contundente 3-0. De esta manera, los tecnológicos se despiden de la Copa y deberán centrarse en la competición regular, donde tienen una difícil papeleta, evitar el descenso.

El encuentro no comenzaba de la mejor manera para los vizcaínos. A pesar de viajar hasta tierras asturianas con la obligación de remontar un resultado adverso, el Sporting B saltaba al césped con la clara idea de sentenciar la eliminatoria por la vía rápida. Corría el minuto 3 de encuentro cuando el filial daba el primer aviso. Pablo probaba a Azpillaga con un lanzamiento desde la frontal, aunque el guardameta visitante repelía el disparo.

La primera ocasión era un aviso de las intenciones del equipo de José Alberto, ya que durante los primeros compases dominaron el esférico y crearon llegadas peligrosas a la meta rival. Álvaro lo probaba desde la frontal, pero su disparo se marchaba fuera. Poco después, Jaime colgaba un buen balón en el área, aunque el propio Álvaro no llegaba a rematarlo.

A la media hora de juego, el filial sportinguista golpeaba al Zamudio. El tanto de Pablo Fernández adelantaba a los asturianos, obligando a los visitantes a marcar tres si éstos querían clasificarse para los cuartos de final del torneo. A pesar de encajar el gol, los de Gorka Rueda no se venían abajo y creaban su primera aproximación a la meta local. Javi no lograba atrapar el lanzamiento de Etxaniz, aunque Pelayo estuvaba atento para despejar el peligro.

Tras el susto de los vizcaínos, el Sporting B cerraba la primera mitad con una nueva aproximación al área de los zamudiarras, pero el lanzamiento de Cayarga salía rozando la escuadra. De esta manera, los rojiblancos se marchaban al descanso mandando en el luminoso.

El Sporting B da la puntilla

Tras el paso por los vestuarios, el Zamudio saltaba al césped con la idea de remontar la eliminatoria y poco tardaban los foráneos en crear peligro. A los ocho minutos de la reanudación, Víctor salvaba bajo los palos lo que pudo ser el empate de los tecnológicos. A pesar del buen arranque, el Sporting tomaba el dominio del partido y a pesar de que no creaba muchas oportunidades, apenas sufría envestidas del Zamudio.

El tiempo pasaba y los nervios se apoderaban de los vizcaínos. Luariz, quien entró al encuentro en la segunda mitad veía la roja directa a un cuarto de hora del final y dejaba a los suyos con uno menos. El principio del fin. Pocos minutos después, Isma Cerro era el encargado de sentenciar el partido y, por si aún no lo estaba, la eliminatoria. Para rizar más el rizo, Claudio, en los compases finales, mandaba a las redes con un cabezazo un buen centro de Riki. El filial sportinguista estará mañana en el sorteo de los cuartos de final de la Copa, mientras que los zamudiarras se despiden de este torneo del KO.

Después del revés sufrido por el conjunto de Gazituaga, los pupilos de Gorka Rueda deben olvidarse de la competición del KO y centrarse en el campeonato liguero. El tiempo corre en contra de un Zamudio que sigue colista del grupo segundo y necesita comenzar a sumar para acercarse a los puestos que le dejarían un año más en la categoría de bronce.

Para llegar al objetivo de la permanencia, los tecnológicos afrontan este fin de semana un duro encuentro ante un Barakaldo que viene de golear al Socuéllamos. Los jugadores del conjunto del Txorierri deben revertir la situación y empezar a sumar triunfos, el primero de ellos no puede hacerse de rogar y debe llegar este mismo domingo para mirar con optimismo al futuro más inmediato.