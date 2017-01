Google Plus

SD Gernika - CD Mensajero: Choque de buenas dinámicas

Ilusión. Quizás sea la palabra que mejor defina la situación de este partido. Pues cuando ambos equipos llevan varias jornadas siendo invictos su afición se ilusiona, su afición se mantiene viva, su afición tiene ganas, y estas ganas se contagian. Un partido para ilusos, un partido para jugadores con ganas, un partido que nos brindará espectáculo.

El frío será el peor enemigo para los Canarios.

El CD Mensajero tendrá no solo tendrá que superar a un rival de gran complejidad, si no que le cuadro de Jaime Molina tendrá que combatir el frío que lleva azotando a la penínsulas en estos últimos días. En numerosas ocasiones el termómetro ha marcado los cero grados.

La semana ha trascurrido con total normalidad en la familia mensajerista. La importante victoria frente al Amorebieta hace soñar a la afición del CD Mensajero, y es que son conscientes de los buenos resultados cosechados y del buen trabajo, los palmeros solo se han visto superados en uno de los últimos ocho partidos (frente al Albacete). Los de Jaime Molina viajan este sábado a tierras vascas con el objetivo de continuar con la racha, para seguir con la racha el técnico andaluz no podrá contar con Borja Rubiato, que sigue con la sanción de ocho partidos, este será su quinto como sancionado. Tampoco podrá contar con Omar, que sigue lesionado. Los jugadores Vianney y Moreno llevan toda la semana con un proceso gripal, pero se prevé que podrán viajar con el resto de la expedición. También lo hará el nuevo jugador Mohamed Kamal.

El conjunto de Jabi Luaces no tendrá bajas por sanción o lesión más que Endika Bordas, el Gernika lleva las diez jornadas invito, aunque no ha comenzado el año 2017 como les gustaría, cosechando dos empates. Está claro que es uno de los equipos revelación de la temporada, pero no olvidan que pese a estar sorprendentemente clasificados, su objetivo principal es la salvación así como el propio CD Mensajero. Comentaba su técnico, que una victoria ante el Mensajero les abriría otro abanico de posibilidades, y que aunque con los pies en el suelo deben ser ambiciosos. Todo apunta a que el Gernika saldrá a por todas debido al gol average en contra.

El Estadio: ''Urbieta''

Año de construcción: 1955.

Capacidad: 2500 personas.

Ubicación: País Vasco/ Urbieta.

Posibles Onces.

SD Gernika: Altamira; Kevin Calle, Ander Larruzea Berasaluze, Carracedo; Gorka Larrucea, Torrealdi, Enziondo, Iñigo Muñoz; Etxaniz y Etxabe.

CD Mensajero: Ione, Gabi Ramos, Juanda, Moreno, Hernández; Vianney, Rayco, Matías; Alex Cruz, Yeray y Ale González.