Movilla: "Estos partidos son realmente complicados"

Movilla

David Movilla, entrenador del Barakaldo, compareció en rueda de prensa tras el partido que enfrentó al Barakaldo con el Arenas en Lasesarre, partido que acabó con 2-1 favorable a los gualdinegros. Amondaráin y Ander Vitoria remontaron el gol inicial de Dani López.

Para Movilla, su equipo fue de más a menos en nivel ofensivo, pero sin balón fueron mejorando a lo largo del partido. Además, destaca la dificultad del partido, más puesto que el Arenas se puso por delante y tuvieron que remontar: “Partido en el que la primera parte hemos estado bien sin balón. Llegaron los goles pero igual no estábamos cómodos. En la segunda parte hemos estado mejor sin balón y algo peor a nivel ofensivo. Hemos tenido la oportunidad de matar el partido con un contraataque pero no ha sido así. Felicitar al equipo por el partido. Estos partidos son realmente complicados con equipos discretos porque hay mucha rivalidad y mucha disputa. Hay que darle un valor añadido a remontar el resultado de un partido donde ha empezado muy mal y parecía que todo estaba en contra”.

Sobre la irregularidad del equipo, en base a que no logran dos victorias consecutivas, el entrenador gualdinegro habla de la oportunidad que tendrán la próxima jornada ante el Logroñés, oportunidad que no han sabido aprovechar en partidos anteriores: "Ganamos al Majadahonda, tuvimos la salida de Toledo seguidos en un partido que pudimos ganar y no lo hicimos. Luego ganamos en casa al Socuéllamos y no fuimos capaces de darle continuidad contra el Zamudio. Ganamos al Bilbao Athletic y tampoco pudimos dar continuidad contra el Albacete. Con la victoria ante el Arenas tenemos otra oportunidad de aprovecharla ante el Logroñés de tener dos victorias consecutivas”.

Respecto al debut del portero canterano, Movilla asegura que es bonito que un futbolista de la casa juegue con la seguridad que lo ha hecho: “Txusta recibió un golpe contra el Sestao y eso ha hecho que no juegue, pero tenemos tres porteros de calidad. Es muy bonito que un chaval de aquí de la cantera lo haga tan bien y transmita esa seguridad que ha transmitido durante el partido”.

Por último, Movilla habla de su expulsión, comentando que fue un fallo propio tras doce años sin ser expulsado y espera no volver a hacer algo similar: “Mi labor no tiene que ser protestar al trío arbitral, sino dar indicaciones a los futbolistas. He perdido perdón por privado; he estado doce años sin ser expulsado y experemos que sea un punto para que pueda estar otros doce sin ser expulsado”.