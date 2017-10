El Racing gana al Barakaldo con dos goles en el descuento

Google Plus

La suerte en el fútbol condiciona muchos resultados y es difícil que un equipo se alimente de la suerte para ocupar los puestos altos de una clasificación o para sacar adelante los partidos. El Racing es un equipo que viene tentando demasiado a la suerte y ya son varios los partidos que caen del lado racinguista por múltiples detalles que no están relacionados explícitamente con el juego. Y hoy es el claro ejemplo de cómo un equipo se puede mostrar inoperante durante gran parte de un partido pero es capaz de aprovecharse de la falta de acierto del rival para voltear un resultado que parecía inviable.

Y es que el equipo que dirige Ángel Viadero afrontaba un partido envuelto en multitud de dudas. No solo de juego, si no también de jugadores. Quizás, por esa razón, el técnico santanderino buscó soluciones introduciendo varios cambios en lo que venía siendo su once habitual. Con Gonzalo en el centro de la defensa, Granero en el centro del campo, Óscar en la banda derecha y César Díaz en punta, el entrenador del Racing buscaba inculcar en su equipo más dominio de los partidos y más presencia en las áreas rivales.

Por su parte, el equipo que dirige Aitor Larrazábal, buscaba en Santander la primera victoria fuera de su estadio tras entablar una buena racha en su campo. Para ello, apenas introducía una novedad en su equipo inicial, con la presencia de Jorge Delgado en lugar de Oca.

Buenos minutos iniciales del Racing

El partido comenzaba con un Racing explosivo y con más velocidad en su juego que en partidos anteriores. Y fruto de esa mayor intensidad fueron las sucesivas ocasiones que se iban produciendo en la portería del Barakaldo. Apenas habían transcurrido tres minutos de juego cuando Borja Granero daba un buen balón a la espalda de la defensa vizcaína para que Óscar, más rápido que su rival, disparase fuerte un balón que atrapaba Viorel.

Primeros minutos de partido y por primera vez en la temporada, se veía a un Racing superior a su rival. Esperando en su campo y aprovechando el error contrario. En el minuto cuatro, Óscar Fernández se iba de su rival por la banda y su centro lo recogía Héber que cedía sobre la llegada de Aquino que, en su ímpetu por marcar, enviaba el balón a las nubes cuando el portero ya estaba batido.

El buen juego racinguista no acababa ahí. Aquino remataba al palo una falta botada por César Díaz pero la jugada fue anulada por falta previa en el salto. Sin apenas capacidad de reacción, el Barakaldo intentaba mantener la posesión del balón, pero los cántabros robaban con cierta facilidad. Con un disparo de Cerrajería desde lejos que se marchaba sin consecuencias, terminaba una fase de partido con claro dominio vediblanco.

Pero dentro de un mismo partido se juegan varios partidos. El Barakaldo se fue quitando la presión del Racing y comenzó a tocar el balón con criterio, con un Baba por el que pasaban todos los balones. El Racing presionaba pero sin demasiado éxito. Sin embargo, cuando los vascos comenzaban a situarse en el partido, una jugada que parte de un saque de puerta de Iván Crespo, es prolongado por Gándara que deja solo a Óscar que se va en velocidad de su marcador y bate por bajo a Viorel. Primer gol racinguista que servía para inaugurar los nuevos marcadores de El Sardinero.

A partir de ese momento, el partido entraba en una fase de muchas alternancias, con imprecisiones y con poca presencia de ambos equipos en las áreas. Dani Aquino se descolgaba con frecuencia de la delantera santanderina y bajaba a recibir al medio campo y lo cierto es que cada vez que el murciano tocaba el balón, se veía que algo podía pasar. En el minuto veinte, el propio Aquino daba un magistral pase al hueco de los defensas para que un destacadísimo Óscar Fernández rematara fuera delante del meta Viorel.

Todo parecía estar dominado por el Racing; el Barakaldo tocaba pero no era capaz de llegar a zonas próximas al área. Pero como nunca hay que relajarse, en una indecisión del centro del campo cántabro, Andrada enviaba un balón al espacio para la carrera de Ander Vitoria y este caía derribado por Gonzalo dentro del área. El colegiado no lo dudaba y señalaba penalti que se encargaba de transformar Jorge Delgado.

Con un nuevo horizonte abierto, ambos equipos afrontaban el último cuarto de hora del primer tiempo con dinámicas diferentes y donde predominó la falta de velocidad en la circulación del balón y con un Barakaldo presionando bien la salida del juego racinguista. Con una cabalgada de Buenacasa al que no le salió al paso ningún jugador racinguista finalizaba la primera parte.

Segunda parte de dominio visitante

Tras el descanso, el Racing pareció dar un paso al frente e intentó ir a por el rival a base de buenas combinaciones y con rápidas circulaciones del balón que descolocaban por momentos al Barakaldo. Como consecuencia de ello se producen sendas llegadas de César Díaz y Óscar que acaban sin consecuencias. Mientras, el Barakaldo no perdía la cara al partido e iniciaba rápidas salidas a la contra.

Una de las mejores ocasiones de la segunda mitad se produce en el minuto 55, cuando César Díaz se encuentra un balón en el centro del campo e inicia una veloz cabalgada hacia la portería sin apenas oposición. Cuando lo fácil era ceder el balón a Héber que estaba solo a su lado, el manchego pecó de egoísta y disparaba a las nubes.

Con esta jugada, el Racing iniciaba una fase de juego malo y excesivamente horizontal, que se combinaba con numerosos fallos en entregas fáciles del balón, como en una falta de entendimiento entre Aquino y Gonzalo que dejaron el balón franco para Cerrajería que se coló hasta la frontal del área y solo ante Iván Crespo, remataba fuera. Poco después, los despropósitos defensivos verdiblancos se multiplicaron cuando Andrada enviaba un aparentemente e inofensivo balón largo entre los centrales racinguistas y ante la sorpresa de los allí presentes, dejaron pasar el balón que aprovechó muy bien Ander Vitoria para batir por alto a Crespo y establecer el segundo gol visitante.

El alambre con el que venía jugando el Racing en los últimos partidos parecía romperse y mostraba la realidad del juego del equipo. El Barakaldo se veía superior y supo contener las escasas llegadas racinguistas que morían al borde del área. Los minutos pasaban y el único equipo que creaba peligro era el Barakaldo.

El Racing buscó la heroica y Viadero, que acabó expulsado, cambió la disposición del equipo para empezar a jugar con tres defensas. Mucho riesgo y escaso rendimiento obtuvo el Racing. El Barakaldo aprovechaba los errores en las entregas cántabras y bien pudo aumentar la ventaja en el marcador cuando Oteo cedía a Iruarrizaga quien, solo ante Crespo, desaprovechaba un buen mano a mano para haber cerrado el partido.

El Racing buscó la heroica

A falta de cinco minutos para la conclusión, el cambio de Javi Cobo por César Díaz revolucionó el tramo final de partido, con varias llegadas a base de coraje y empuje pero que desbaraba muy bien la defensa. Cuando todo indicaba que la victoria se marchaba para tierras barakaldesas, una falta de Olaortua sobre Héber Pena cuando este se disponía a entrar en el área, servía para que el jugador vasco viera su segunda tarjeta amarilla y su consiguiente expulsión. La posterior falta servía para que Dani Aquino consiguiera el empate al realizar un magistral lanzamiento sobre el que nada pudo hacer Viorel.

Cuando la mayor parte del público se contentaba con el empate y ya en el tiempo de añadido, el Racing siguió espoleado por la efusividad y la excitación que supuso el gol e intentó avasallar a su rival. Fruto de ello fue el gol de la victoria. Héber botaba un saque de esquina desde la banda izquierda, Gonzalo peinaba y Regalón anotaba el gol de la victoria que suponía el éxtasis en El Sardinero.

Victoria racinguista en un partido con muchos altibajos, donde dominó algunas fases del mismo, dispuso de claras oportunidades pero también cometió graves errores defensivos que le pudieron costar el partido. El Barakaldo se iba de Santander de vacío, en un partido serio y donde no mereció un desenlace tan duro. Con este resultado, el Racing asciende a la segunda posición, empatado con Burgos y Sporting B y recorta dos puntos al Mirandés, que continuará como líder. Por su parte, el Barakaldo sigue sin conseguir la primera victoria de la temporada a domicilio y sale derrotado, como en Miranda de Ebro, en los últimos minutos tras llevar el marcador a favor.

