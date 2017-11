Previa Tudelano - Sporting B: necesidad contra revelación

Google Plus

Previa Tudelano - Sporting B Foto: Ari Santeugini (VAVEL)

Duelo muy atractivo el que tendrá lugar el próximo domingo en el Ciudad de Tudela entre dos equipos con rachas enfrentadas. Tudelano y Sporting 'B' medirá sus fuerzas en busca de tres puntos importantes para no cesar en su objetivo común de acabar la temporada entre los cuatro primeros.

Volver a ganar

El Tudelano llega con la moral bastante baja tras cosechar dos derrotas consecutivas ante Gernika y Mirandés. Especialmente dolorosa esta última ya que el cuadro navarro supo sobreponerse a un 2-0 adverso en Anduva, feudo del líder, para acabar perdiendo el partido a última hora. Como consecuencia de ello el equipo ha caído hasta la séptima posición de la tabla y ahora mismo se sitúa a tres puntos de la Real Sociedad 'B', dueña de la última plaza que da acceso al playoff. Pero los de Íñigo Valencia tienen ahora la oportunidad de redimirse nada en casa y tratarán por todos los medios de hacerse con una victoria muy necesaria.

A favor del Tudelano juega la enorme fiabilidad que hasta ahora había mostrado en casa, donde sólo ha perdido frente al ya citado Gernika y donde ya han encallado buques importantes del grupo como Barakaldo, UD Logroñés, Real Unión o Burgos. Es por ello que los navarros deben hacerse fuertes ahora y asegurar puntos, especialmente ante un rival directo como es el caso del Sporting B. En contra, sin embargo, se sitúan la cantidad de bajas que Íñigo Valencia debe afrontar para el partido. El técnico no podrá contar con Álex Sánchez, Lalaguna, Meseguer ni tampoco con Fernando Delgado, todos en proceso de recuperación debido a sus respectivas lesiones. A ello se le suma la baja de Ion Vélez, que ha sido sancionando con dos partidos tras ser expulsado en la última jornada.

Un filial que pide paso

Por su parte el Sporting B está siendo al auténtica revelación del Grupo II hasta la fecha. Ni Burgos, ni Racing de Santander, ni nadie, sólo los asturianos están siendo capaces de aguantar el imparable ritmo del Mirandés, dominador del grupo desde la primera jornada. Los números también así lo dicen, pues marchan segundos a sólo tres puntos del líder y hablamos del conjunto más goleador de toda la Segunda B (29) y del segundo con mejor diferencia de goles (+15) de la categoría.

Los de José Alberto López vienen de superar a Osasuna 'B' por 3-1 y enlazan ya tres victorias consecutivas, habiendo sumado once de los últimos quince puntos en juego. Se muestran especialmente fuertes en casa, donde no conocen la derrota, pero también acumulan importantes goleadas fuera de casa como el 1-6 que endosaron a la Peña Sport o las victorias en campos complicados como Sarriena y Les Caleyes. Por todo ello se puede decir que se han ganado por méritos propios el derecho a soñar, puesto que casi nadie contaba con ellos en las quinielas de principios de temporada para ocupar las cuatro plazas de playoff y, aunque sólo estamos en noviembre, su potencial es tremendo. El técnico asturiano tendrá la baja de Nacho Méndez, que fue expulsado en la última jornada, pero podrá contar con Pedro Díaz puesto que finalmente no viajará con el primer equipo.

Alineaciones probables