Anuario VAVEL 2016: Numancia, la falta de ilusión

Fotomontaje: Claudia Moreno (VAVEL España)

El Numancia concluye el 2016 sin entrar en descenso, un objetivo poco ambicioso a priori pero que alivia a más de uno visto lo visto en las últimas jornadas. La continuidad de Arrasate ha sido puesta en entredicho, especialmente en el mes de noviembre. Sin embargo, las últimas victorias en casa han aliviado las penas de unos sorianos que todavía no han conseguido los tres puntos a domicilio en esta temporada.

Enero

El año comenzó con algo poco habitual, una victoria a domicilio. Y es que, los rojillos se impusieron frente al Lugo por 2-3 en un partido con muchas alternativas, que empezaron ganando y que tuvieron que remontar después de que el Lugo se pusiera 2-1. En los últimos instantes, un error de la defensa gallega fue aprovechado por Pablo Valcarce para conseguir el definitivo 2-3 y dar una alegría a la parroquia soriana.

Sin embargo, la victoria no pudo completarse con un buen resultado en el siguiente encuentro ante el Alavés. Los vascos, que posteriormente acabarían ascendiendo a la Primera División, se impusieron 0-1 gracias a un gol de Sergio Llamas en el minuto 84’. El encuentro fue poco vistoso, con escasas ocasiones. El Numancia se vio inoperante durante los noventa minutos. Derrota justa.

El Albacete pagaría los platos rotos en la jornada siguiente. Los sorianos se llevaron la victoria del Carlos Belmonte con un contundente 0-2 gracias a los tantos de Callens y Pablo Valcarce. Los siguientes tres partidos se saldarían con empate, el resultado más repetido de la “era Arrasate”. Tenerife, Girona y Elche (este ya en febrero) firmarían las tablas con los sorianos. Especialmente dolorosa fue la igualada frente a los catalanes. Cuando todo parecía abocado al 1-0, Lekic aprovechaba la última jugada del partido para silenciar Los Pajaritos y alejar al Numancia de las posiciones de Playoff.

Febrero

Tras el empate frente al Elche el Numancia estrenaba la calefacción en Los Pajaritos recibiendo al Mallorca. El único estadio de España con calefacción junto al Bernabéu veía cómo Julio Álvarez guiaba a su equipo hacia la victoria gracias al balón parado. El primero de penalti y el segundo tras el lanzamiento de una falta. El encuentro estuvo marcado por la vuelta de Óscar Díaz a Los Pajaritos, tras haber dejado el club en el mercado de invierno por la diferencia de salario que le ofrecía el Numancia. El recibimiento hostil en Los Pajaritos fue algo inevitable. La siguiente salida, frente al Valladolid, concluyó con un 2-2 en un partido lleno de alternativas en el marcador. Frente al Alcorcón, el Numancia volvió a ceder un empate en un partido que tenía controlado debido a un gol en propia puerta de Alexander Callens.

Marzo

La Ponferradina venció al Numancia en el primer partido del mes de marzo por 1-0. En un encuentro dominado de principio a fin, los castellanoleoneses hicieron valer el aliento de su afición para no dejar opción al Numancia. A la semana siguiente el Numancia remontó el gol inicial del Bilbao Athletic para acabar imponiéndose por 3-2. El siguiente partido, también como local, concluyó con empate a uno frente al Córdoba. La salida a Tarragona de la semana venidera se dio con una derrota, 1-0, y el Numancia cada vez más lejos del sueño del Playoff, que se iba apagando jornada a jornada como todas las temporadas.

Abril

Hasta tres veces se tuvo que adelantar el Numancia para vencer a un combativo Huesca. Sin embargo, los goles de Regalón, Julio Álvarez y Marc Mateu valieron para alcanzar los tres puntos frente a los oscenses. La salida a Oviedo se saldó con polémica. Los carballones ganaron por 1-0 gracias a un gol de Toché en un partido marcado por las jugadas polémicas que perjudicaron a los sorianos. Un ex del Numancia, Natalio, que había abandonado el club en el mercado de invierno, fue el encargado de volver a hacer volar dos puntos de Los Pajaritos en los últimos minutos del partido frente a la Llagostera. El empate final, 1-1, llevaba la desilusión a la grada, que veía imposible conseguir una racha que le aupara a los Playoff. La siguiente jornada fue clave para empezar a certificar la permanencia en la categoría de plata. Los sorianos se impusieron con autoridad en Miranda, gracias a los goles de Concha y Regalón, 0-2. Este resultado fue refrendado por el 2-0 frente al Almería de la siguiente jornada. La primera vez que el Numancia enganchaba dos victorias consecutivas desde las dos primeras jornadas de Liga. Los más optimistas veían visos para creer en hacer algo más en esta temporada.

Mayo

Poco le duró la alegría al Numancia. En su visita a Leganés, los sorianos no pudieron mantener la ventaja alcanzada en el marcador hasta en dos ocasiones y acabaron cediendo un empate que eliminaba todas las posibilidades de llegar al Playoff. El mismo resultado, 2-2, se dio contra el Zaragoza en el derbi del Moncayo de la siguiente jornada. Al igual que sucedió en la ida, los maños se adelantaron por dos goles, 0-2, pero acabaron cediendo merced al empuje de unos rojillos aguerridos que demostraron su profesionalidad pese a no jugarse prácticamente nada. Esta profesionalidad no fue bien vista desde la afición maña, la cual creía que el Numancia no haría esfuerzo por sacar nada positivo para no “perjudicar” a su afición hermana. En su visita a Pamplona, los sorianos se adelantaron por 0-2. Sin embargo, el empuje de los navarros acabó por llevar el 3-2 al marcador. La última jornada del mes de mayo se saldó con una victoria frente al Lugo, en un partido totalmente intrascendente.

Junio

El Numancia fue testigo del ascenso del Alavés. Los vascos ganaron 2-0 y subieron a primera en lo que fue una fiesta. En la última jornada de la temporada, el Numancia despedía al Albacete de Segunda División con un 2-0 contundente. Javier Del Pino también decía adiós, pero este, al fútbol profesional.

Julio y agosto

En verano los fichajes se iban sucediendo. Cabe destacar la incorporación fallida de Naumoff debido a un problema relacionado con su corazón y la llegada de Manu del Moral, hombre que sería clave durante el último tramo de 2016.

La temporada comenzaba frente al Levante, un recién descendido que hizo valer su vitola de favorito para imponerse por 0-1 en un encuentro en el que el colegiado se cebó con los rojillos, expulsando hasta a dos jugadores. Sin embargo, la victoria granota fue totalmente justa. En su siguiente partido, el Numancia obtuvo su primer punto de la temporada, gracias a un empate a cero en el Coliseum, en un partido muy bien trabajado.

Septiembre

La visita del Alcorcón se saldó con otro empate, 1-1, en un encuentro en el que se adelantaron los madrileños pero donde el Numancia mereció más. Callens haría el primer gol de los sorianos de la temporada, a pase de Julio Álvarez. Manu del Moral tuvo la más clara en el empuje final del Numancia en una falta que lanzó al palo. La visita a Reus volvió a dar como resultado un 1-1. El Numancia se adelantó con gol de Unai Medina. El lateral rojillo aprovechó un rechace tras una falta botada por Julio Álvarez. Sin embargo, el colegiado del encuentro quiso erigirse de protagonista y dejó al Numancia con nueve jugadores, haciendo un suplicio para los hombres de Arrasate aguantar los últimos minutos el empate.

A la quinta llegaría la vencida. La visita del Nástic a Los Pajaritos iba a suponer la primera victoria de los rojillos. Manu del Moral consiguió el único gol del partido. La siguiente salida fue cruel para los de Arrasate. En un partido igualado de principio a fin, un fallo de Munir a la salida de un córner iba a dar la victoria a los gaditanos. Garrido aprovechó la mala salida del meta marroquí para conseguir el único gol del encuentro en el minuto 90. El Derbi del Moncayo volvía a Los Pajaritos en la siguiente jornada. Los maños se adelantaron en el marcador. Sin embargo, a partir del gol visitante, los sorianos dominarían la contienda de principio a fin. Manu del Moral y Nacho darían los tres puntos a un Numancia que no volvería a ganar hasta dos meses después.

Octubre

Los dos siguientes meses serían un suplicio para los rojillos. Los hombres de Arrasate verían cómo les remontaban hasta seis encuentros en los que se ponían ganando. El primero fue en Oviedo. Regalón y Manu del Moral ponían por delante en dos ocasiones al Numancia. Sin embargo, esta ventaja fue neutralizada y el resultado final dejaba mal sabor de boca entre los sorianos. Frente al Córdoba, más de lo mismo. Manu del Moral, en clara racha positiva, adelantaba a los sorianos a pase de Julio Álvarez. A la vuelta de vestuarios los andaluces igualaban el tanto del jienense. En Vallecas se vivió el peor episodio de esta racha negativa. El Numancia llegó a ganar por 1-3, gracias a los goles de Manu del Moral, Marc Mateu y Julio Álvarez. Sin embargo, la desafortunada lesión de Munir y el empuje de un Rayo espoleado por la afición hicieron que los rojillos tuvieran que pedir el tiempo para conservar el empate. El Sevilla Atlético se llevó la victoria de Soria gracias a una nueva remontada. El octubre más negro se cerró con una contundente derrota en Girona, a manos del equipo dirigido por el soriano Pablo Machín. Un 3-0 que colocaba a los rojillos en descenso.

Noviembre

Si creían los rojillos que con noviembre las cosas volverían a ser como antes estaban equivocados. Frente al Elche, el Numancia desperdició una renta de 2-0 conseguida en los primeros minutos para acabar empatando a 2. Julio Álvarez fallando un penalti con 2-2 acabó colmando la paciencia de la grada. El partido de Tenerife se veía como una final. Una derrota pondría a Arrasate en una situación muy complicada. Manu del Moral acabó salvando la cabeza de su técnico tras una mala salida del portero tinerfeño para poner el empate a uno en un encuentro donde los isleños se habían adelantado de penalti.

Frente al Valladolid llegó la tan ansiada victoria. Pero esta vendría tras mucho sufrimiento. Pablo Valcarce adelantó a los rojillos y Raúl de Tomás puso las tablas tras un grave error de Unai Medina. Cuando todo parecía abocado al empate, Manu del Moral consiguió el segundo en el minuto 90, llevando el éxtasis a la grada. El Numancia salía del descenso. La salida a Murcia se saldó con una derrota muy polémica. Los rojillos se adelantaron 0-1 pero fueron igualados debido a un penalti muy dudoso señalado a Munir. Pese a jugar con uno menos por la expulsión de Marc Mateu, el Numancia se volvía a adelantar gracias a un cabezazo de Pablo Valcarce a la salida de un córner. Sin embargo, el empuje del UCAM Murcia obtuvo su premio en el error del colegiado al señalar como gol un balón que no traspasó la línea. Posteriormente llegaría el doloroso 3-2 para devolver al Numancia a posiciones de descenso.

Diciembre

Tuvo que llegar diciembre para que el Numancia no encajara gol en un partido. Fue ante el Almería donde los rojillos se impusieron por 1-0 gracias al gol de Marc Mateu. La siguiente salida, frente al Lugo supuso un severo correctivo para los rojillos. Sin embargo, el último partido contra el Mallorca sirvió para calmar las penas y dar una tranquila Navidad gracias a la victoria 3-1 sobre los bermellones.

En Soria esperan que el 2017 traiga tranquilidad a la entidad, que ha visto muy de cerca el descenso en los últimos partidos.