El Sporting B sigue de fiesta

Google Plus

Después de terminar la primera vuelta empatando ante el Club Deportivo Tuilla en El Candín, y arrancarlo de nuevo firmando tablas en La Cruz frente al Unión Club Ceares, para posteriormente regresar a la senda del triunfo en casa contra el Condal Club, el Real Sporting de Gijón B dejaba a un lado la competición liguera para comparecer en la Copa Federación, donde después de doblegar en dieciseisavos de final al Zamora por 2-0 en la ida y 0-1 en la vuelta, el filial rojiblanco ponía rumbo a los octavos de final, donde el sorteo le deparaba un cruce con la Sociedad Deportiva Zamudio, equipo vasco de la Segunda División B que ocupa la última posición del grupo segundo, y ante el cual el cuadro sportinguista se imponía por ni más ni menos que 0-2 gracias a los goles de Claudio Medina y Pablo Fernández.

En el choque de vuelta, gijoneses y vizcaínos se medían en duelo este jueves en el Campo Pepe Ortiz de la Ciudad Deportiva de Mareo, con noventa minutos en los que los locales tendrían la responsabilidad de mantener la renta obtenida en el partido de ida y los visitantes la obligación de anotar mínimo tres goles para superar la eliminatoria. A sabiendas de que la eliminatoria de octavos de final estaba encarrilada, José Alberto López apostaba por un once inicial formado con una mezcla entre titulares y suplentes que dejaba sobre el césped a Javi Benítez, Ricky Menéndez, Carlos Cordero, Pelayo, Víctor Ruiz, Cristian Salvador, Álvaro García, Chus Fernández, Pablo Fernández, Berto Cayarga y Jaime Santos. Por su parte, Gorka Rueda asumía que dar la vuelta a la eliminatoria era cuanto menos complicado, pero eso no impedía que arrancara el encuentro con un once en el que se encontraban Azpillaga, Larrazabal, Adrián Celador, Josu, Markel, Iker, Ander Garmendia, Andoitz Galdos, Julen Iriarte, Imaz y Alday.

Pablo sentencia en el primer tiempo

En una tarde muy fría de invierno la Ciudad Deportiva de Mareo recibía con los brazos abiertos la vuelta de los octavos de final de la Copa Federación. Con poco público y una eliminatoria encarrilada para los locales, el Sporting B sería el encargado de hacerse con el dominio del esférico, probando suerte Pablo Fernández sin apenas inquietar la meta de Azpillaga, para que hasta el minuto veinte no se viera la siguiente ocasión, siendo Álvaro García el siguiente en probar suerte, con un disparo raso que se iba fuera por poco, viendo el extremo la cartulina amarilla por fingir una falta en la siguiente acción, teniendo Cris Salvador una de las más claras del choque al encontrar un balón llovido de Jaime Santos que terminaba estrellando contra el cuerpo de Azpillaga.

A pesar de este último acercamiento mencionado, las ocasiones brillaban por su ausencia, y con ello llegaría la siguiente acción de polémica, y es que Iriarte veía amarilla por simular una falta, con el consecuente cabreo del jugador vasco, para que instantes después Jaime Santos creara una buena acción de gol a la que Álvaro no era capaz de llegar por muy poco, perdiéndose el balón por la línea de fondo.

Hasta la media hora de partido no llegaría el primer tanto del encuentro, teniendo que ser Álvaro García el encargado de percutir por banda para poner el balón hacia la posición de Pablo Fernández, donde el espigado ariete rojiblanco golpeaba el cuero de primeras sin que nada pudiera hacer Azpillaga para evitar el 1-0 que dejaba la eliminatoria más sentenciada a favor de los locales. Nada más adelantarse en el marcador el Sporting B llegaría el primer aviso del Zamudio, y es que tras no atrapar Javi Benítez un saque de esquina, Pelayo tenía que estar muy rápido para evitar el tanto visitante, siendo a continuación Berto Cayarga quien tenía en sus botas el segundo tanto rojiblanco con un rompedor disparo que se iba rozando la escuadra. Sin tiempo para más, el colegiado del encuentro indicaba el final de la primera mitad, yéndose los veintidós protagonistas a vestuarios con un marcador de 1-0 a favor del Real Sporting de Gijón B gracias al tanto de Pablo Fernández.

La segunda mitad se hace eterna para un Zamudio entregado que encaja dos goles más

Tras quince minutos de descanso, José Alberto López y Gorka Rueda no decidían realizar ningún cambio al descanso, comenzando el segundo tiempo con la misma tónica que se viera en el primer acto, puesto que el filial rojiblanco tenía la posesión del esférico para que en el minuto 53 fuera Iriarte el encargado de tener la ocasión más claras de los visitantes al ganar la partida a Javi Benítez en un balón aéreo, rematando el cuero a la meta rojiblanca, apareciendo Víctor Ruiz para despejar el peligro bajo palos.

Tanto gijoneses como guipuzcoanos no lograban inquietar las metas rivales, realizando en menos de diez minutos dos cambios José Alberto al dar entrada a Claudio Medina e Isma Cerro en lugar de Pablo Fernández y Álvaro García, probando suerte entre medias Jaime Santos con un disparo que se iba muy alto. Las cosas se complicarían para el Zamudio en el minuto 75, cuando a entrar en la segunda parte duraba escasos minutos sobre el terreno de juego, viendo la cartulina roja al dirigirse sobre el colegiado con palabras malsonantes.

A tan solo once minutos de la conclusión de la eliminatoria, Claudio Medina aprovechaba su gran zancada por banda para llegar hasta el interior del área, desde donde sacaba un centro rompedor que Isma Cerro introducía con virulencia en el fondo de las redes en lo que era el 2-0 para el Sporting B. Y sin ocasiones hasta el minuto 87 de partido, el filial rojiblanco conseguiría el 3-0 gracias a un centro desde la banda de Ricky Menéndez que Claudio remataba de cabeza sin que nada pudiera hacer Azpillaga.

Sin tiempo para más, el colegiado del choque indicaba el final del mismo, con un marcador de 3-0 gracias a los goles de Pablo Fernández, Isma Cerro y Claudio Medina, quedando la eliminatoria con un aplastante 5-0 a favor del filial rojiblanco, que se clasifica por tanto para los cuartos de final de la Copa Federación, donde después del sorteo realizado este viernes por la mañana tendrá que verse las caras con el Club de Fútbol Badalona, teniendo que jugarse la ida en la Ciudad Deportiva de Mareo el próximo jueves 2 de febrero, mientras que la vuelta será siete días después, el 9 de febrero, en territorio catalán. Un billete para las semifinales estará en juego.