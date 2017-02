El fortín de Mareo se engulle al Badalona

Google Plus

Una vez se van superando las primeras rondas, los rivales comienzan a ser de entidad, y en los cuartos de final de la Copa Federación no iba a ser menos, teniendo que batirse en duelo Real Sporting de Gijón B y Club de Fútbol Badalona por un puesto en ni más ni menos que las semifinales del torneo copero. Después de dejar en el camino al Zamora CF y a la Sociedad Deportiva Zamudio, el filial rojiblanco abría los cuartos de final en la Ciudad Deportiva de Mareo recibiendo al tercer clasificado del grupo tercero de la Segunda División B, quien anteriormente había conseguido deshacerse de la Unión Deportiva Poblense y el Club Deportivo Teruel. Noventa minutos por delante en una eliminatoria de ciento ochenta que sin ninguna duda tendría que como punto y final el feudo catalán, lo cual obligaba a que ambos clubes no tiraran la casa por la ventana en Gijón, pensando en todo momento en que dentro de una semana tenían un partido por delante.

A sabiendas de la importancia del partido, estando en juego ni más ni menos que las semifinales de la Copa Federación, José Alberto López dejaba a un lado las rotaciones, tan solo realizaba un único cambio en portería con respecto al once de lujo que tiene el filial para saltar al terreno de juego con un equipo en el que se encontraban Javi Benítez, Cifre, Pelayo, Víctor Ruiz, Ramón, Isma Cerro, Cris Salvador, Nacho Méndez, Jaime, Claudio y Pablo Fernández. Por su parte, Manolo González asumía que el favoritismo caía sobre los hombros de sus jugadores, por categoría y por entidad, pero ni mucho menos tenían por delante una eliminatoria fácil por delante, para que el Badalona saltara al césped de Mareo con un equipo formado por Arellano, Muja, Moyano, Alex Coch, Adriá, Grima, Bruno, Toni Lao, Oliva, Iván Agudo y Agus Alonso.

Isma Cerro perfora la meta catalana

Tarde soleada la que recibía a los jugadores en la Ciudad Deportiva de Mareo, saltando al campo a las 16:15 horas para batirse en el primer emparejamiento de los cuartos de final de la Copa Federación. Buscando contrarrestar la salida en tromba a la que está adaptado a mostrar durante los primeros compases del choque el Sporting B, el Badalona tenía en las botas de Gerard Oliva el primer acercamiento del encuentro, con un lanzamiento que se iba fuera, no siendo más que un mero acercamiento puesto que el Sporting B dominaba rápidamente el esférico.

Ramón avisaría por banda para no terminar siendo capaz de alcanzar el balón, y un minuto después, a los once minutos de partido, Isma Cerro conseguía desnivelar el marcador en favor del Sporting B subiendo el 1-0 al electrónico. Un centro desde la banda no llegaba a la cabeza de Cris Salvador, para que por detrás apareciera Isma Cerro golpeando con virulencia el cuero al fondo de las redes visitantes para poner en ventaja en la eliminatoria al cuadro gijonés.

El dominio del Sporting B deja fuera de combate al Badalona, pero no termina de materializarse en forma de ocasiones

El paso de los minutos no evitaba que el Sporting B cediera el mando del encuentro, empezando a convertirse en un auténtico monólogo local el choque. Sería Isma Cerro el encargado de tener el segundo tanto en sus botas, más cuando Claudio Medina percutía por el centro del campo, abriendo el cuero hacia la posición de Juan Cifre, que de forma magistral se introducía dentro del área para enviar el cuero hacia la posición de Cerro, que disparaba a puerta viendo como Coch se tiraba en plancha para bloquear el remate y por tanto salvar al Badalona.

A los veinticinco minutos de partido llegarían las primeras cartulinas amarillas, siendo amonestados tanto Claudio como Moyano en ambos bandos. El dominio rojiblanco no terminaba de materializarse en forma de goles, y es que las combinaciones eran buenas pero en el último pase no conseguían poner a prueba a Arellano. A tan solo un minuto del descanso y contra todo pronóstico, Manolo González movía ficha al dar entrada a Sergio Maestre por Toni Lao para pasar a jugar con una defensa de cuatro el equipo catalán. Sin tiempo para más, el colegiado del encuentro indicaba el camino de los vestuarios para Sporting B y Badalona, teniendo el filial rojiblanco un cómodo 1-0 que se rubricaba con un espectacular juego que anulaba por completo a un Badalona irreconocible.

Pablo aumenta la renta local

Tras quince minutos de descanso ninguno de los dos técnicos decidía mover ficha, comenzando el segundo acto con una dinámica parecida a la que se había visto en el primer tiempo, siendo el Badalona el encargado de tener el primer acercamiento en las botas de Agus Alonso, pero Ramón cortaba la acción fabulosamente. Respondería rápidamente el Sporting B cuando Pablo Fernández ponía un balón hacia la posición de Claudio, que con mucha calidada controlaba el cuero para no ser capaz de rematarlo en perfectas condiciones perdiendo el filial una clara ocasión de gol.

Ya en el minuto 56 llegaría el segundo tanto del partido, cuando una falta ensayada era puesta en juego por parte de Isma Cerro hacia el segundo palo, donde Pablo devolvía el cuero al primer palo para que Claudio apareciera solo subiendo el 2-0 al marcador, siendo un tanto muy celebrado por la importancia que tenía al cobrar una ventaja suculenta en la eliminatoria. El Badalona estaba contra las cuerdas, necesitaba un gol que le diera vida en el cruce, disponiendo Bruno de un remate que estrellaba en el cuerpo de Víctor Ruiz, para que en el minuto 61 una durísima entrada de Robusté por detrás a Pablo Fernández fuera señalada como falta por el colegiado, mostrando la cartulina amarilla al jugador visitante, teniendo Pablo que abandonar el campo por lesión para que Rubén Sánchez entrara en su lugar.

Fran Grima mete al Badalona en la eliminatoria con un gol sobre la bocina

Las ocasiones comenzaban a brillar por su ausencia, puesto que el Badalona se adueñaba del cuero para que el Sporting B aguardara tranquilo esperando la contra, teniendo Jaime Santos en sus botas el tercer tanto, pero su remate no terminaba encontrando portería tras tocar en un defensor. A tan solo seis minutos de la conclusión, una falta desde la frontal puesta en juego por Víctor Ruiz ponía en pie a la grada, dado que el golpeo del central rojiblanco se iba fuera por muy poco cuando ya se cantaba el tercer tanto. Y sin merecerlo tras no tener apenas ocasiones en todo el encuentro y estar sometidos a un amplio dominio rojiblanco, el Badalona obtuvo un premio demasiado alto que le deja totalmente metido en la eliminatoria.

A los 88 minutos de partido, el cuadro catalán veía como Muja colgaba un balón al área donde Fran Grima enviaba el balón al fondo de las redes para subir el 2-1 al marcador. Ya en el tiempo de descuento Pedro Díaz mandaba fuera una falta muy peligrosa y, sin tiempo para más, el final del partido llegaba con una victoria del Real Sporting de Gijón B por 2-1 gracias a los goles de Isma Cerro y Claudio Medina, contrarrestando el tanto de Fran Grima. La eliminatoria se decidirá el próximo miércoles 8 de Febrero a las 16:30 en el estadio municipal de fútbol de Badalona.