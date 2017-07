Cris Montes y Álvaro ponen rumbo al Langreo

Google Plus

Cris Montes conduciendo el balón en Mareo | Foto: Onely Vega - VAVEL

Después de conseguir el ascenso a Segunda División B la pasada temporada, el Real Sporting de Gijón B se encuentra preparando la próxima campaña con esmero. El filial rojiblanco, que tendrá que competir en el grupo segundo de la categoría de bronce contra los vascos, navarros, cántabros, riojanos y los castellano leoneses, pero tan solo el Burgos y el Mirandés. Sin confirmarse por el momento la renovación de José Alberto López, técnico que está muy cerca de rubricar su compromiso con el filial rojiblanco, las bajas están a la orden del día, y es que tras la salida de Rubén Sánchez, que puso rumbo al Granada B, y las de Juan Cifre y Luismi Cabrales, los siguientes que han querido tener minutos el próximo curso son Cristian Montes y Álvaro García, que no estarán en el segundo equipo gijonés este próximo miércoles 19 de Julio cuando la pretemporada empiece en la Ciudad Deportiva de Mareo.

Dos cesiones para el Langreo

El Sporting B no se quiere desprender de sus mejores futbolistas, por lo que para la próxima tanto Álvaro García como Cris Montes estén a las órdenes de Hernán Pérez en el Unión Popular de Langreo. En primer lugar, Álvaro, a sus veintiún años, se va cedido por segunda ocasión en las últimas tres temporadas. Tras su paso por el Gijón Industrial, el ovetense regresó al Sporting B para ganarse un puesto en Tercera División, jugando un total de veintitrés partidos, once de ellos como titular, en los que anotó ni más ni menos que ocho goles, una de las mejores cifras del equipo, lo cual no le permitió jugar ni un solo minuto en los seis partidos de la fase de ascenso a Segunda División B, algo que le ha llevado a tener que buscar acomodo para este próximo curso lejos del Real Sporting de Gijón.

Dos años menos tiene Cris Montes, que con tan solo diecinueve buscará tener los minutos que no obtuvo en el Club Deportivo Lealtad esta pasada temporada. Después de apenas no contar para José Alberto López este último año, el tinerfeño se fue en el mercado de fichajes invernal cedido al Lealtad, donde a las órdenes de Roberto Aguirre disputó tan solo 141 minutos en los siete partidos que pudo estar sobre el terreno de juego, disputando en la última jornada los noventa minutos contra el Coruxo. En el filial jugaría en la primera vuelta cinco partidos ligueros sumando 217 minutos, un pobre balance, más aún contando con que en la Copa Federación fue titular en cinco de los ocho partidos que ha jugado, sumando 465 minutos y dos asistencias, además de jugar los noventa minutos contra el Zamora en el choque de vuelta de los dieciseisavos de final de la ronda copera. Ambos tendrán que ganarse un puesto en el Unión Popular de Langreo y rendir al mejor nivel posible para al término de la cesión regresar a Mareo pudiendo tener minutos en el filial sportinguista.