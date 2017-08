Paco Herrera: "Parecía que los pases se los dábamos al enemigo"

Una vez concluido el choque ante el Alcorcón, Paco Herrera, técnico del Sporting de Gijón, atendió a los medios de comunicación congregados en la sala de prensa del Estadio Municipal de Santo Domingo.

Mucho que mejorar

El preparador catalán se mostró muy crítico con el juego desplegado por el Sporting y reconoció que aún hay muchos aspectos a mejorar. "En el cómputo global, ha habido más cosas que no me han gustado de las que sí me han gustado. Por eso decía esta misma semana que eran necesarias dos semanas más de pretemporada", señaló.

Entrando a valorar más en profundidad el juego de su equipo, Herrera admitió que "hemos fallado en cosas tan sencillas como los controles". De ahí que la circulación de balón no fuese tan fluida y que al Sporting le costara tantísimo generar peligro sobre la meta del Alcorcón. "Nos ha faltado dar un segundo, tercer y cuarto pase cuando robábamos el balón", añadió.

Con respecto al resultado final, el entrenador barcelonés reconoció sentirse "satisfecho". No así con el juego desplegado por sus chicos, aunque quiso destacar lo "difícil" que es visitar Santo Domingo.

Al ser cuestionado por el estado físico de la plantilla, Herrera citó a dos futbolistas llamados a ser claves en este Sporting, como son Carmona y Moi Gómez. "Ambos han venido sufriendo problemas físicos durante toda la pretemporada que les han hecho perderse varios entrenamientos. Creo que nos falta condición física para hacer mejor las cosas", afirmó.

"Con el cambio de Stefan por Michael Santos lo que he buscado es que en vez de venir a recibir al medio del campo, el delantero corriera hacia arriba. Sin embargo la idea no ha funcionado porque todos los pases que hemos dado han sido como si se los tirásemos al enemigo, han sido pelotazos", comentó.

El culebrón Babin toca a su fin

Para finalizar su intervención, Herrera aclaró la situación de Babin y dejó la puerta abierta a nuevas incorporaciones. "Creo que ahora estamos todos, no obstante, hasta el último minuto hay que dejar abierta la posibilidad de fichar. Me he dado cuenta de que Babin no estaba con nosotros, por lo que era necesaria la incorporación de un central. Lo de Álex Pérez se ha hecho sobre la marcha".