Paco Herrera: "En la suma de los tres partidos hemos ido a mejor"

Paco Herrera ante los medios de comunicación.// Imagen: Diego Blanco-VAVEL

Nada más comenzar la rueda de prensa se le preguntó por las dos caras que mostró el Sporting en las dos partes del partido: "En la primera parte fuimos mejores y en la segunda parte, en el compluto global, fueron ellos mejores. Nosotros dentro de la segunda parte tuvimos diez o quince minutos que reaccionamos pero hay que quedarse con el grueso de la segunda parte y el equipo bajó".

Una pregunta curiosa es el balance de siete puntos de nueve posibles en estos tres últimos partidos en apenas una semana y donde se le pregunta por el partido donde mejor estuvo el Sporting y donde menos puntos consiguió: "Yo valoro mucho el equipo, el Huesca es un equipazo, el año pasado jugó la fase de ascenso y lo que han hecho es mejorar ese equipo.

Son jugadores muy físicos y nos supera en eso, el gol arranca desde la defensa y pasa muñecos y no hay nadie capaz de hacer una falta. Me parece que contra el Lorca en la primera parte hicimos tres faltas y es un problema que tenemos en entender que hay que hacer una falta en el medio del campo".

Una de las preguntas más esperabas era por su valoración tras la primera titularidad de Carlos Castro en liga: "Muy bien, creo que nos ha ayudado muchísimo en la primera parte, al final ya llevaba varios partidos sin jugar y ya estaba con los gemelos, pero nos ha dado algo hacia arriba que este equipo, en algunos momentos, necesita. En la primera parte con los dos centrales los ha llevado con cabeza a ambos y yo creo que ha estado muy bien, espero que siga creciendo".

Para finalizar se le pregunta por los tres fueras de juego legales que se les pitó en contra y por el posible no penalti que les costó el empate: "Bueno, yo no he podido hablar del penalti, mis jugadores estaban diciendo que no pero yo no quiero entrar en eso si no tengo esa seguridad, no me gusta asegurar cosas que no conozco. Lo que si es cierto es que efectivamente dos de los tres fueras de juego que Castro se iba solo no lo eran y eso seguramente hubiese dado alguna posibilidad porque era el último jugador".