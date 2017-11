Google Plus

Paco Herrera: "No estamos tan mal" // Imagen: Onely Vega - VAVEL

El Sporting ha tocado fondo. No solo por el mal resultado cosechado ante el Cádiz (un cero a tres que escuece muy mucho en Gijón), sino más bien por las sensaciones que transmite el equipo. Se ha perdido la solidez defensiva del arranque liguero, no hay ningún tipo de conexión en el centro del campo y tampoco hay dinamita en ataque. En resumidas cuentas, no hay plan, orden, una idea de juego. Fuera del PlayOff, las cosas difícilmente podrían ir a peor. La única esperanza que conserva la parroquia rojiblanca es que, en una categoría tan larga y competitiva como es la Segunda División, todo es posible.

Ante esta difícil tesitura y con las heridas aún abiertas por lo reciente de la batalla, Paco Herrera compareció ante los medios de comunicación que se dieron cita en la sala de prensa de El Molinón. El técnico catalán se mostró muy "jodido", tanto por la derrota como las preguntas de los periodistas, que el mismo no dudó en calificar de "dolorosas".

"Un balón parado, que hasta ahora no estaba siendo un problema, nos ha costado un gol. Como la semana pasada, nos ha matado". Así de fácil explicaba Herrera el por qué de la derrota frente al Cádiz. Un resumen bastante pobre si se tienen en cuenta las mil y una carencias que el conjunto asturiano ha demostrado en los últimos partidos y que, a día de hoy, siguen sin corregirse.

Del cuadro gaditano, Herrera ha dicho que "sabíamos que tienen dos balas en las bandas y que tendríamos muchas dificultades arriba por esos cuatro defensas sólidos, ayudados además por los dos mediocentros. A partir de ahí había que encontrar los pases y los espacios".

Ante la delicada situación de juego que atraviesa el Sporting, sobre todo en el centro del campo, señaló que "la lesión de Sergio nos ha hecho mucho daño. Además Álex López podría tardar todavía un mes en recuperarse. No tenemos más, lo que es una dificultad añadida". A pesar de todo, huye del pesimismo y sostiene que "si hubiésemos ganado hoy, estaríamos segundos. No estamos tan mal".

La siguiente pregunta era prácticamente obligada: "¿Está la alternativa en la cantera, por ejemplo con Nacho Méndez?". Sin apenas dudar, Herrera respondió que "no se si es el momento para él, y te lo dice alguien que tiene mucha experiencia en sacar chavales de abajo". Parece ser que aquellos aficionados que aboguen por la solución made in Mareo, se van a quedar con las ganas. Al menos por el momento.