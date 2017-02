Fernando Soriano: "Creemos en lo que hacemos y esta racha se tiene que romper algún día"

Fernando Soriano en rueda de prensa (FOTO: Diego Carmona, VAVEL)

Al Almería le tocará enfrentarse al Tenerife, quinto clasificado de la Segunda División española. La plantilla, a excepción de Jonathan Zongo, se encontrará al completo a disposición de su técnico para hacer frente a esta importante cita. Fernando Soriano atendió a los medios presentes en la sala de prensa del Juegos Mediterráneos para comentar su visión sobre el próximo partido del club andaluz.

La situación del equipo no es la deseada, pero a lo largo de la semana los integrantes de la plantilla han manifestado la intención de obtener los tres puntos frente al Tenerife, a pesar de su buen estado de forma, al igual que el míster del combinado rojiblanco: "Es un equipo que viene de una buena dinámica, lleva siete partidos sin perder. En su campo todavía no ha perdido, pero nosotros vamos con ilusión y ganas y sabiendo las cosas que tenemos que hacer, con la intención de ganar el partido. Tenemos fe, creemos en lo que hacemos y esto se tiene que romper algún día". Además, comparó este partido con el que enfrentó a los rojiblancos al Cádiz, exponiendo que pese a tener de cara el encuentro, la confianza de los gaditanos por situarse en la parte alta de la tabla supuso una gran eficacia de cara a puerta y, con ello, la consecución de la victoria.

La UD Almería ha optado por desarrollar los entrenamientos de esta semana a puerta cerrada, no permitiendo que se dé a conocer así ni el posible planteamiento de Soriano para hacer frente a los tinerfeños ni las jugadas de estrategia ensayadas. El propio entrenador maño así lo explicó: "Los primeros 45 minutos de los entrenamientos han sido a puerta abierta. Una de las razones es que tenemos un día de entrenamiento menos, porque uno de ellos es en Tenerife y hay muchas cosas que trabajamos el día anterior al partido. Para no hacerlas todas el mismo día, hemos repartido este trabajo específico a lo largo de la semana y por eso nos hemos encerrado, porque son informaciones que es mejor no enseñar".

Tras no descartar jugar con cinco defensas, pese a "no habérselo planteado hasta día de hoy", habló sobre el estado físico de su plantel: "En este tipo de semanas es cuando me cuesta hacer las convocatorias, al estar todos sanos y con ganas de jugar, es difícil dejar a cuatro fuera. Pero se intenta predecir lo que vas a necesitar para buscar las opciones más idóneas. Me apoyaré también en los últimos partidos".

"Somos especialistas en perder en los últimos minutos"

Pese a la vitalidad del enfrentamiento del sábado en el Heliodoro Rodríguez, Fernando Soriano no tacha de definitivo el resultado: "Hay que tener la cabeza fría. Hay momentos en los que cuando no puedes ganar, hay que empatar y somos especialistas en perder en los últimos minutos.

En la situación en la que estamos prefiero ganar, pero prefiero empatar a perder, y echo de menos muchos empates. No es todavía el último partido de la Liga, pero qué duda cabe que es importante sumar de tres en tres".

El Tenerife ha llevado a cabo una iniciativa para llenar el campo frente al Almería. La venta de entradas con la oferta del 2x1 anticipa un gran ambiente en el Heliodoro Rodríguez. Al respecto, el entrenador urcitano opinaba: "Cuando juegas en un campo lleno, gusta. Eso motiva al jugador aunque sea en un campo rival, porque te llena de responsabilidad y es un aliciente más. No vamos a tener ningún temor a eso".