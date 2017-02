El Almería toca fondo

Pozo, decaído tras una entrada (FOTO: Diego Carmona, VAVEL)

Nuevo rival, nuevo escenario y mismo guion. Una vez más, el Almería cayó derrotado lejos del Juegos Mediterráneos, esta vez, frente al Tenerife. La grave y duradera situación en la que se encuentra inmerso el equipo rojiblanco ya ha generado numerosas críticas hacia la entidad andaluza por parte de la afición almeriensista.

Aunque una y otra vez se inste el apoyo incondicional al equipo desde los cargos directivos del club, la hinchada de la UD Almería, cansada de presenciar despropósito tras despropósito cada vez que el equipo de su ciudad viaja, ha inundado las redes sociales de mensajes que solicitan un cambio en el equipo.

Frente a esta pequeña ‘revolución’, Alfonso García, presidente del Almería, se muestra impasivo y no mueve ficha. Fernando Soriano volvió a ser ratificado al término de la derrota y estará en el banquillo para hacer frente al UCAM Murcia de Francisco, cita que se tomará como una auténtica final para ambos conjuntos.

Colista de Segunda División

Tras consumarse el triunfo del Tenrife, que dejaba a un impotente Almería sin puntuar, y las sucesivas victorias tanto del Nàstic, con un 2-0 frente al Numancia, como del Mirandés, que ganó en Vallecas por un tanto a dos, el equipo del sureste español se coloca en la última posición de la Segunda División española.

El conjunto dirigido por Fernando Soriano no ha sido capaz de anotar gol en ninguno de sus últimos tres partidos. Además, en el apartado visitante, son cuatro los encuentros que el Almería lleva sin ver puerta. El juego ofensivo del club andaluz se ha visto mermado partido tras partido a la misma vez que ha aumentado la vulnerabilidad defensiva.

Pese al cambio de cromos y la entrada en los esquemas de los nuevos fichajes, no se ha logrado un cambio beneficioso. En la defensa, ni Motta ni Sereno han logrado mostrar un nivel digno para dejar en el banquillo a importantes hombres de la plantilla como Morcillo, Joaquín o Ximo Navarro. Borja Fernández sí ha conseguido aportar un plus de calidad en una medular rojiblanca falta de idea. Aun así, no ha encontrado ningún acompañante con el que crear el juego ofensivo necesario para marcar las diferencias. La aportación de Javi Álamo ha ido descendiendo al igual que su participación. Comenzó siendo un fijo para Soriano pero en las dos últimas citas apenas participó. Por su parte, Karim Yoda no ha encontrado su lugar, al contrario que Chuli en el Getafe, que ya ha visto puerta en el Oviedo 2-1 Getafe.

Con una media de menos de un gol por partido, el Almería debe encontrar una solución a esta desdicha. ¿Hay plantilla para sacar al Almería de los puestos de descenso a Segunda B? ¿Está Fernando Soriano capacitado para ello? ¿Se debe todo a una mala planificación de Alfonso García al comienzo de la temporada? ¿O es cuestión de mala suerte?

La respuesta a cada pregunta la decidirá el tiempo. En esto del fútbol las malas rachas existen, y cuando te encuentras en una de ellas, la pelota parece tener una ligera tendencia a entrar en tu portería y esquivar la rival, las tarjetas caen a tu contra y los que creían en ti, pese a que sigas depositando las mimas ganas e ilusión en lo que haces, dejan de hacerlo.

Silencio respecto a Grada Joven

Desde que se produjese el incidente entre el miembro de Grada Joven y la Policía Nacional en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en el partido frente al Girona, la entidad indálica no ha salido a la defensa del mayor grupo de animación del club. El conflicto se basa en la rotura de un asiento del sector donde se encuentran partido tras partido estos aficionados almerienses, alegando el protagonista del incidente, como causa, un mal estado del mismo. Tras la expulsión de la totalidad de Grada Joven del Estadio, la policía anunció la retirada del carnet de abonado a todos los miembros de este sector como medida correctora.

La afición almeriense, que solo busca animar a su equipo en esta difícil situación, ha sido apoyada en distintos puntos de toda España. Además, desde el foco de animación se han llevado a cabo distintas iniciativas para dar a conocer su situación y exigir una rápida y justa solución.

El club prometió una reunión para la pasada semana con los representantes de Grada Joven y la Federación de Peñas de la UD Almería, pero los días transcurrieron sin noticias por parte de la entidad que preside Alfonso García. Es por ello que, según ha podido saber este medio, la Federación moverá ficha para que ese encuentro se lleve a cabo de manera inminente.

El UCAM Murcia como ultimátum

Con tres puntos más que el equipo andaluz, el UCAM Murcia delimita la zona del descenso y una derrota rojiblanca frente al equipo dirigido por el almeriense Francisco podría suponer el fin de Fernando Soriano.

Así lo expuso Alfonso García a la vuelta del equipo de las Islas Canarias: "Soriano se sentará contra el UCAM Murcia. He hablado con él al término del partido y me ha dicho que se ve con fuerzas. Pero si no conseguimos sumar puntos, deberé tomar una decisión importante".

La cita, que tendrá lugar el domingo en el Juegos Mediterráneos, traerá de vuelta a Francisco, toda una leyenda en Almería que se marchó con una mano delante y otra detrás y sin la mitad de confianza de la que está disponiendo el actual inquilino del banquillo que otrora dirigió el técnico almeriense. Con todo ello, se espera una calurosa bienvenida por parte del respetable que presencie el partido al que fuera delantero del equipo indálico.