El Valladolid enmudece el Mediterráneo

19:53 Nosotros nos marchamos por hoy, pero la información deportiva no cesa en VAVEL.com. ¡Hasta la próxima!

95' ¡¡¡Finaaaaaaaaal del encuentro en el Mediterráneo!!! Clarísima victoria del Valladolid, sobre todo en los últimos minutos, donde su rival se ha dejado llevar por completo por el cansancio. El equipo de Paco Herrera se acerca a los puestos de playoff, mientras que el de Ramis ve reducido el margen de error a la mínima expresión después de esta derrota.

94' ¡¡¡GOOOOOOOLLLLL DEL VALLADOLID!!! LLEGA EL TERCERO POR MEDIACIÓN DE JOAN JORDAN.

93' ¡Casto salva el tercerooooo! Juan Villar se revuelve de su par y fusila al meta, pero este repele el cuero con los puños.

92' ¡Salva el tercero Ximo Navarro! A punto estuvo de rematar a placer Jaime Mata.

90' El colegiado del encuentro añade cinco minutos.

89' ¡Penalti para el Valladolid.....y GOOOOOOOLLLLL DE JAIME MATA PARA SENTENCIAR EL ENCUENTRO!

88' Tarjeta amarilla para Joaquín Fernández.

87' ¡¡Otra ocasión para el Almería!! Arma la pierna Antonio Puertas y repele un defensor vallisoletano.

84' Tarjeta amarilla para Nano González por protestar una acción.

81' Se retira lesionado Jose, que no había salido previamente, sino Zambrano, para dar entrada a Sergio Marcos. Por parte del Almería, ingresa en el verde Juanjo y se retira Marco Motta.

79' ¡Inmenso Nano para robarle la cartera a un atacante del Valladolid que se disponía a sacar la escopeta!

77' Lo sigue intentando el conjunto almeriense, más con el corazón que con la mente, pero por ahora el cuadro de Paco Herrera está manteniéndose unido atrás.

74' ¡¡A las nubes Quique!! Buena jugada individual de Nano por banda, pero su posterior pase es mal rematado por el punta pucelano del Almería. No está siendo su día.

70' Un cambio para cada lado. En el Almería se retira Borja Fernández, para dar entrada a Antonio Puertas, mientras que en el cuadro visitante ingresa Juan Villar y se marcha Jose.

65' Primer cambio en el Valladolid. Se retira Raúl De Tomás, y entra Jaime Mata.

64' ¡Kalu Ucheeeeeeee! Se la colocó para su pierna buena en el interior del área, pero Isaac Becerra repelió bien el remate potente del nigeriano.

58' Tarjeta amarilla para Espinoza por cortar la contra de Quique González.

56' Primer cambio en las filas almerienses. Se marcha Azeez, que no ha cuajado un buen partido, y entra Morcillo en su lugar. Entendemos con este cambio, que Joaquín pasará al medio y el central valenciano ocupará su lugar en la zaga.

53' ¡Vaya latigazo de Marco Motta! Jugada ensayada del Almería, Fidel se la deja al italiano y este lanza un zambombazo que se pierde por poco.

52' ¡Al paloooooo Quique González! Buena jugada de Pozo en banda, revolviéndose de los defensores, y poniendo un preciso centro, que Quique remató directamente al travesaño.

46' ¡Comienza la segunda mitad en el Mediterráneo! Mueve el cuero el cuadro que dirige Luis Miguel Ramis.

19:00 ¡Regresan los futbolistas al terreno de juego entre aplausos de los aficionados!

45' ¡Descanso en el Mediterráneo! Victoria por la mínima del Pucela gracias al tanto de De Tomás, que se quedó completamente solo frente a Casto. El Almería lo ha intentado más y mejor, pero el premio ahora mismo se lo lleva el equipo visitante. Volvemos en unos minutos.

43' ¡A punto de marcar el Valladolid! Buena jugada de Jose, que se mete hasta la cocina, pero el disparo final lo rechaza Casto como puede.

41' ¡Cabezazo de Quique González que se marcha bastante arriba! La jugada previa de Pozo fue buena.

37' Bueno pues el partido se pone de cara para el conjunto que dirige Paco Herrera. El Almería estaba siendo un poco mejor en la parcela ofensiva. Veremos como reaccionan ahora.

35' ¡Error monumental y muy impropio de Borja Fernández! Recibe en tres cuartos de campo, se siente presionado por Zambrano, realiza un pase rápido a atrás, regalándole el tanto al exdelantero madridista.

35' ¡GOOOOOOOLLL DEL VALLADOLID! GOOOOOLLLLLL DE RAÚL DE TOMÁS.

28' ¡Centro peligroso de Zambrano al que no llega Míchel porque la rebaña con maestría Joaquín Fernández! Ahora sí se está animando el partido.

25' Ahora sí, ¡¡¡¡¡A PUNTO DE MARCAR EL ALMERÍA UN GOLAZO DE 74BANDERA! Vaya jugadón de Ximo Messi. El central almeriensista decidió salir del área, marchándose de hasta tres contrarios, con caño incluido, la puso a la banda para Fidel, Fidel para Uche y este cabeceó, pero Becerra repelió con un paradón. JUGADÓN.

22' Partido táctico como pocos. Los dos conjuntos no están queriendo arriesgar. El Valladolid lo intenta por dentro con De Tomás, mientras que el cuadro rojiblanco está buscando la asociación de Pozo con las bandas para generar peligro.

17' Intercambio de golpes en estos momentos en el Mediterráneo. Nadie logra imponerse en el centro del campo. Eso sí, las defensas muy fiables hasta el momento.

12' Tarjeta amarilla para Raúl De Tomás, por una entrada fea sobre Casto, sí, sobre Casto. El balón se quedó suelto en la frontal después de un error de Joaquín y ambos acudieron como dos perros de presa.

10' ¡Lanzamiento de De Tomás que atrapa Casto Espinosa en dos tiempos! Es la primera ocasión medio clara del cuadro blanquivioleta.

8' Cartulina amarilla para Borja Fernández. ¡Falta muy peligrosa para el Valladolid!

6' Buen ambiente el que presenta el Mediterráneo en el día de hoy. La iniciativa del club, que promovió la venta de entradas a diez euros, parece haber llegado a la afición rojiblanca.

2' ¡Primer centro peligroso de José Ángel Pozo al que no llega Quique para rematar! Empieza a animarse el encuentro.

1' ¡Comienza el encuentro en el Mediterráneo! Mueve la pelota el conjunto pucelano.

17:59 ¡Ya han saltado los jugadores al terreno de juego! Esto está a puntito de comenzar.

17:50 Se retiran a vestuarios las dos escuadras, pendientes de las últimas instrucciones de sus respectivos técnicos. La próxima vez que salgan al césped, ya no serán amigos.

17:27 Se acaba de confirmar la derrota del Mirandés ante el Sevilla Atlético. El conjunto de Miranda de Ebro con 32 puntos tiene muy complicado salvar la categoría. Un reto mayúsculo.

17:26 Ya realizan los ejercicios de calentamiento los dos conjuntos. En poco más de media hora los gritos y el júbilo llenarán el Estadio del Mediterráneo.

17:06 Semisorpresa en el once almeriense. Se esperaba la presencia de uno de los ejes de la zaga, Jorge Morcillo, que cumplió sanción la pasada jornada, pero finalmente la pareja de centrales será Ximo Navarro-Joaquín Fernández, que no rindió a mal nivel en Elche. El resto del once, el clásico.

17:05 También tenemos confirmado el XI del Almería: Casto; Motta, Ximo Navarro, Joaquín, Nano; Borja, Azeez, Fidel, Pozo, Quique González y Uche.

17:02 Alineación confirmada del Valladolid. Los once siguientes perseguirán durante 90 minutos el objetivo del playoff: Isaac Becerra; Javi Moyano, Lichnovsky, Álex Pérez, Balbi; Joan Jordán, André Leao, Espinoza, Míchel, Zambrano y De Tomás.

17:00 ¡1 hora para el comienzo del partido en el Mediterráneo! Los nervios a flor de piel entre las dos parroquias.

En definitiva, se presenta un encuentro apasionante, con tintes épicos, propios de una novela dramática, un encuentro en el que 22 futbolistas se enfrentarán por el bien de su club, por el bien de ellos mismos. 90 minutos, Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería. ¡Adelante!

El técnico Paco Herrera durante una rueda de prensa | Foto: VAVEL - Juan Ignacio Lechuga

Paco Herrera, por el contrario, tiene la suerte de contar con toda la plantilla para este encuentro tan relevante para el futuro pucelano. Por consiguiente, el veterano técnico se ha visto obligado a realizar cuatro descartes: Guzmán, Drazic, Ángel y Rafa. La lista de convocados es la siguiente: Becerra, Pau Torres, Moyano, Markel, Guitián, Lichnovsky, Álex Pérez, Balbi, André Leao, Álex López, Jordán, Míchel, Sergio Marcos, Espinoza, Juan Villar, José, Mata y Raúl de Tomás.

La convocatoria del Almería es la siguiente: Julián Cuesta, Casto, Ximo Navarro, Trujillo, Motta, Morcillo, Nano González, Azeez, Joaquín, José Ángel Pozo, Corona, Antonio Puertas, Borja Fernández, Fran Vélez, Fidel, Quique, Kalu Uche y Juanjo. Se han quedado fuera por decisión técnica Diamanka y Sereno. Gaspar regresa al filial para disputar su penúltimo partido, vital para la certificación del playoff.

Luis Miguel Ramis, durante el encuentro ante el Elche | Foto: VAVEL - Andrea Palazón

Es el momento de comentar el apartado de bajas de los dos conjuntos, que siempre incide de alguna manera en el desarrollo del encuentro. Luis Miguel Ramis seguramente no podrá contar para el resto de la temporada con dos de los fichajes del mercado de invierno, Javi Álamo y Karim Yoda. El segundo es seguro porque fue operado hace poco, mientras que el primero sufre una rotura parcial de un tendón del músculo semitendinoso de la rodilla derecha. Tampoco podrá contar con Jonathan Zongo, lesionado de larga duración, y que anunció que se marcharía del club a final de temporada. Por contra, el técnico catalán recupera a Morcillo, que cumplió un partido de amonestación.

Un punto que es insuficiente para el cuadro castellano-leonés, porque venían de cosechar una importante victoria fuera de casa, que les daba alas para alcanzar la meta del playoff, meta que día tras día se va haciendo cada vez más oscura. En el Mediterráneo y ante el Almería, una nueva oportunidad.

La pasada jornada, los vallisoletanos cosecharon un insuficiente empate (1-1) en casa ante el Numancia, conjunto que poco a poco ha ido acercándose a los puestos peligrosos. Mateu y Arnáiz fueron los encargados de materializar los tantos para sus respectivos equipos, en un encuentro que fue de menos a más con el paso de los minutos.

El Pucela, dirigido por el veterano Paco Herrera, ocupa por su parte, la octava plaza con 50 puntos, cantidad mágica que intentan alcanzar todos los equipos que se sitúan de la mitad de la tabla para abajo. En la zona noble de la clasificación, es decir los puestos de playoff, aparecen en escena los siguientes equipos: Tenerife, sexto con 55 puntos, Huesca, quinto con 55 puntos, Cádiz, cuarto con 57 puntos, Getafe, tercero con 58 puntos, Girona, segundo con 65 puntos, y el todopoderoso Levante, campeón matemático y ascendido a Primera División con 77 puntos.

La pasada jornada, los urcitanos lograron una vital victoria en tierras ilicitanas ante un Elche que se tiró a remolque todo el encuentro (2-3). Los goles de Borja Fernández, de tacón, Ximo Navarro y Quique González certificaron unos tres puntos, que se antojan fundamentales para encarar esta recta final. Y eso, que el conjunto que en ese momento dirigía Toril, procedente también del Real Madrid Castilla, empató el partido en una ocasión, y a punto estuvo de dar un susto al equipo rojiblanco.

El Almería lleva una temporada absolutamente de locos. Después de vivir instalado en el descenso más de mil minutos, en solo 90 la pasada jornada, los pupilos de Ramis lograron dejar atrás los puestos rojos, eso sí, a un solo punto de distancia. El descenso está actualmente ocupado por Nàstic de Tarragona, con 41 puntos; Alcorcón, 40 puntos; Mallorca, 39 puntos, y Mirandés, 33 puntos. El cuadro rojiblanco es, por tanto, decimosexto con 42 unidades, un margen mínimo para afrontar con garantías las seis jornadas restantes.

Vamos por partes, y como siempre, empezaremos analizando la dinámica deportiva de ambos conjuntos. El honor de ser el primero lo tiene el Almería, por el hecho de ser local, el conjunto rojiblanco que dirige Luis Miguel Ramis.

En esta ocasión, tenemos frente a frente dos dinámicas opuestas, pero un mismo objetivo, el de ganar los tres puntos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En la parte izquierda y como local, un púgil que ha recibido demasiados golpes a lo largo de la temporada, y al parecer, está empezando a defenderse. En la parte derecha y como visitante, un combatiente que ha pecado de irregular a lo largo de toda la temporada y tiene ante sí la oportunidad de acercarse a dos puntos al Tenerife, ocupante de la sexta plaza. Almería vs Valladolid, ¡comenzamos!

¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos al directo no, bienvenidos al 'directazo'! ¡Bienvenidos al encuentro más importante de la temporada para los dos contendientes! ¡Bienvenidos al planeta fútbol de plata!