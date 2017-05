Final superada; la permanencia, aún más cerca

Google Plus

La UD Almería logra una victoria vital de cara a la permanencia. El cuadro rojiblanco salió vencedor de una de las cinco finales que restan para que finalice la competición liguera. Tres puntos que marcan un antes y un después hacia la salvación.

El conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis cuajó un gran partido, sobre todo en la primera mitad. El Numancia, por su parte, no ha reflejado una respuesta clara para generar terror sobre la portería defendida por Casto Espinosa.

La puesta en escena de la UD Almería en el primer tiempo fue destacable. La intensidad reflejaba el significado del partido para el equipo local, que desde el primer minuto de encuentro mostró una imagen que convenció a los aficionados que se encontraban en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

La idea del Almería era muy clara y visible, achicar al rival con acciones ofensivas constantes para conseguir el primer gol, y así fue. Transcurría el minuto siete de partido, el balón era de Puertas, en una gran transición ofensiva, este realizó un cambio de banda hacia Fidel, el onubense recortó, dejó al zaguero rival atrás, golpeó al palo largo del portero e hizo el primero de los suyos.

Celebración del gol de Fidel por parte de los jugadores de la UD Almería. (FOTO: David García - VAVEL)

El primer tanto del cuadro almeriense dio un plus para seguir afrontando el partido, la relajación no iba a ser una gran aliada para conseguir la victoria, y por ello, la constancia en ataque era notable. Por su parte, el Numancia era una marioneta movida por la UD Almería, que era el equipo protagonista de todo lo que ocurría en el encuentro.

El conjunto de Jagoba Arrasate no mantenía la posesión del balón, y el repliegue, sin dejar espacios por dentro para obligar a la UD Almería a producir su juego por los costados, era el objetivo. La elección no fue la correcta y eso produjo la superioridad del rival. La única ocasión del primer tiempo para el Numancia, llegaría tras un saque de esquina que remataría Marc Mateu de volea, pero que se marcharía a la derecha de la portería de Casto.

El ritmo del partido fue disminuyendo según pasaban los minutos, ya que era complicado seguir jugando con esa alta intensidad toda la primera parte, aunque el guardameta del cuadro soriano, Aitor Fernández, seguía teniendo el temor por las llegadas al área del Almería. El segundo tanto de los rojiblancos, llegaría tras un contragolpe, el cuero lo conducía Fidel por el carril izquierdo, este la pondría en el área para Quique, el ariete remató, aunque Aitor Fernández la pararía, el rechace era de Antonio Puertas, que recortó, disparó y cerraría el partido para el Almería.

Antonio Puertas celebró su gol con Grada Joven. (FOTO: David García - VAVEL)

En la segunda parte, la comodidad del resultado produjo que el Almería aguantase las líneas un poco más atrás y que llevar la manija del partido no fuese una preocupación. El Numancia no encontraba la respuesta que conllevase el peligro sobre la meta rival, y no la hallaría en ningún momento del partido.

El conjunto andaluz trató de liberar al Numancia y mantenerse replegado para no conceder espacios que hiciesen recibir un gol en contra, por ello, el peligro era desempeñado por jugadas de contragolpe. El cuadro de Ramis no se centró en conseguir el tercer gol, y pese a ello, protagonizaron las dos mejores ocasiones del segundo tiempo, ambas con un mismo autor: Quique González.

El Almería comenzaba a verse vencedor del partido y el Numancia, por su parte, contemplaba que los tres puntos se quedaban en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, aunque aún así, los sorianos tendrían la última ocasión del partido, sería tras un disparo desde fuera del área, que obligaría a Casto a realizar una tremenda parada.

Finalmente, la UD Almería conseguiría una victoria que le hace dar un paso de gigante de cara a la salvación en la categoría de plata. El club indálico se separa del descenso, y el Numancia comienza a observarlo desde una mayor cercanía, aunque conserva un colchón de cinco puntos sobre él.