Fran Fernández: "Hay que estar contentos; seguimos creciendo"

Fran Fernández, en la sala de prensa del Mediterráneo. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

Fran Fernández, técnico del filial de la UD Almería, hacía acto de presencia en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos contento por el trabajo realizado por sus pupilos pero consciente de que el choque ante el Langreo no había sido ni mucho menos fácil y sabedor de que el mismo no comenzó como era de esperar: "El partido ha tenido opciones y alternativas. No hemos salido del todo centrados, quizá hemos acusado un poco los nervios y, cuando mejor estábamos, ha llegado el gol a balón parado de ellos".

No obstante, el almeriense precisaba que sus muchachos se han crecido ante la adversidad: "El equipo ha dominado, sobre todo en la segunda parte, aunque ha faltado algo de tranquilidad en zona de finalización. Pienso que ahí hemos estado precipitados, pero ahora no es momento de decir nada negativo".

"Hay que estar contentos; seguimos creciendo"

Fernández se refería a un "exceso de dureza" por parte del equipo asturiano en sus acciones, algo que conocían y que, según él, han sabido manejar: "Ya ocurrió en la ida y lo mejor que hemos hecho ha sido no entrar en ello. Desde fuera hemos intentado apretar un poco al árbitro, pero no ha dado resultado porque el partido ha terminado sin ninguna expulsión para ellos y con alguna que otra decisión polémica. De todas formas, hay que estar contentos. Seguimos creciendo y vamos a ver qué pasa en la siguiente eliminatoria".

El preparador indálico asume que, a estas alturas, el rival que le depare el sorteo de este lunes se antojará harto complicado, a lo cual se une la carga de esfuerzo que arrastran sus pupilos durante todo el curso: "Quien nos toque será muy difícil, igual que en esta primera ronda, y además se van sumando la fatiga y lesiones... A partir del lunes volveremos al trabajo".

Haciendo alusión a su futuro -termina contrato el próximo 30 de junio- el míster andaluz subraya que espera a que finalice la temporada para sentarse a negociar con la entidad: "Hablaremos y me imagino que, si están contentos conmigo, podremos llegar a un acuerdo rápido y si no, no pasa nada, a seguir trabajando".