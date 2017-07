Corona: "Tenemos mucha ilusión en este proyecto; vamos a trabajar y a seguir hacia delante"

Google Plus

Miguel Ángel Corona. en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Aprovechando las presentaciones oficiales de Fran Rodríguez y Mandi Sosa como nuevos jugadores de la Unión Deportiva Almería, Miguel Ángel Corona, ha querido tratar los temas que copan la actualidad del club cuya parcela deportiva comanda, como la salida de Quique González, la situación actual de la plantilla o una posible venta de la entidad que, a día de hoy, preside Alfonso García.

"Estamos haciendo un esfuerzo muy, muy fuerte por Dani Romera"

Precisamente, respecto a cómo paliar la baja del ariete pucelano, ha confesado que se encuentran en la tarea de dar con un jugador que lo supla con garantías, y sobre si ese jugador pudiera ser Dani Romera, Corona ha aclarado lo siguiente: "Estamos haciendo un esfuerzo muy, muy fuerte por él (Romera), el cual no sé si es suficiente porque primero hay una situación con el Barcelona que hay que resolver, pero por deseo y por ilusión de que esté con nosotros no es".

En otro orden de cosas, haciendo referencia a Antonio Marín, que tras un año irregular en el filial del Granada regresa al Mediterráneo, el de Talavera de la Reina no esconde que la competencia con la que se va a encontrar el accitano va a ser alta y que, por ende, se antoja complicada su continuidad a las órdenes de Ramis: "Estamos intentando que Antonio consiga dar ese salto para poder estar continuamente con nosotros. Entendemos que este año va a ser difícil, pero de momento está entrenando con el grupo y sabemos que es polivalente, que puede ocupar varias posiciones de la defensa".

Como voz autorizada dentro del organigrama del club, el directivo unionista se ha referido a los rumores que versan sobre una posible venta del mismo a un fondo de inversión, para asegurar que está "tranquilísimo" en este aspecto y conmina a la prensa, y por ende a los aficionados, a "no hacer caso a lo que se está escribiendo". "Tenemos mucha ilusión en este proyecto; vamos a trabajar y a seguir hacia delante", ha apostillado.

"Queremos una plantilla corta, en torno a veintiún futbolistas"

Asimismo, el manchego ha mostrado su satisfacción por las altas realizadas hasta la fecha y garantiza que el trabajo continúa para acometer más incorporaciones en los próximos días: "Nuestra manera de trabajar es con cierta paciencia y calma, buscamos garantías y convencimiento. Estamos en una situación media de lo que es la categoría, salvando a equipos que sí se han disparado en sus contrataciones. Es cierto que queda poco más de un mes para que empiece la Liga, pero eso da para mucho". A propósito de esto, afirma que se está buscando confeccionar una plantilla "corta" que tenga en torno a "veinte o veintiún futbolistas" para facilitar la promoción de los jóvenes del filial.

A raíz de los ingresos que está percibiendo la entidad indálica en materia de traspasos en este periodo estival, sale a la palestra la cuestión que alude a cómo se reinvierte esa cuantía, lo cual ha querido explicar un Corona que subraya que no toda esa cantidad puede ir destinada a nuevos fichajes: "Cuando tú tienes un ingreso extraordinario que no es el de televisión fijado, la LFP te marca unas normas de redistribución de solo un porcentaje de ese dinero, incluso te obliga a destinarlo a diferentes partidas. Si tú ingresas por un traspaso, en torno a la mitad es el que puedes utilizar y no todo para un fichaje, sino para viajes, salarios de empleados... y luego te van liberando en sucesivos años el resto del dinero".