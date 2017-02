Quique Setién: "No estamos con ese punto de inspiración que nos gustaría"

Setién - Foto: UD Las Palmas

La comparecencia de Quique Setién previa a la visita amarilla a Málaga comenzó con una noticia de última hora sobre la convocatoria que tenía como protagonista a Livaja: “Hemos sufrido un percance ahora por la mañana que no va a permitir a Marko Livaja viajar. Ha tenido una molestia que se le ha acentuado y ha tenido que retirarse del entrenamiento. En principio no iba a jugar de inicio. Es un problema porque es un futbolista que sabes que va a salir con mucha energía, pero creo que no será mucho y que pronto lo tendremos con nosotros otra vez. En cuanto al resto de la convocatoria, lo previsto. A Hernán todavía le falta un poco de ritmo y Pedro Bigas está en condiciones para viajar”.

En cuanto al rival de los amarillos, el técnico cántabro quiso señalar que la idea futbolística de los malacitanos no concuerda mucho con lo que es la UD, pero avisa que están necesitados y que no será, para nada, un partido sencillo: “Los partidos que le he visto está claro que tiene una forma de entender el juego. Supongo que nos van a esperar y querrán aprovechar los espacios que podamos dejar. Trabajan muy bien las jugadas a balón parado y son un equipo muy sólido, compacto, al que no es fácil hacerle daño. Sabemos que el Málaga no lleva una buena racha pero tiene grandísimos jugadores. Quizás no esté en su punto de lucidez más alto, pero es un equipo muy intenso, que tiene futbolistas extraordinarios de muchísima calidad”.

Continuando con esa temática, el preparador amarillo señaló que el Málaga no es tan mal equipo como parece, sino que simplemente están un tanto necesitados. Eso sí, destaca que le preocupa más la mala dinámica de Las Palmas fuera de casa que lo que pueda hacer el propio equipo de Romero: “Todo el mundo tiene sus necesidades. Ellos juegan en casa y tienen la posibilidad de cambiar la dinámica ante su público. Creo que no lo han hecho mal. Tienen muchos momentos que saben qué hacer con el balón, tienen cosas muy positivas. Me preocupa más que nuestra dinámica fuera de casa es muy mala y la queremos cambiar”.

Por ello, Setién siguió hablando de ese hándicap que está manteniendo a los grancanarios un tanto alejados de los puestos de arriba. Ganar fuera de casa se está convirtiendo en un problema que espera revertir en La Rosaleda: “Este es un déficit que tenemos que el año pasado también nos sucedió durante gran parte del campeonato. "Livaja ha tenido unas molestias que se han acentuado y no viajará" Es un factor que nos afecta y que realmente no tiene una explicación muy lógica. Hemos hecho partidos fuera de casa suficientemente buenos para ganar o mínimo empatar, pero se ha dado así. Nosotros siempre afrontamos los partidos de igual manera en casa que fuera. Aquí tenemos números extraordinarios pero fuera vamos a ver si este es el día que podemos cambiar la dinámica”.

En cuanto a la falta de gol, el míster santanderino se muestra tranquilo: “Todo lo que tratas de hacer es para marcar goles y que no te los hagan. Es cierto que ahora no estamos con ese punto de inspiración que nos gustaría. Seguramente los porcentajes ahora se han invertido con respecto a las primeras jornadas. Ahora tenemos un cero por ciento en los dos últimos partidos porque hemos tenido muchas ocasiones para marcar. Mañana igual no tenemos tantas y conseguimos marcar alguna. Los jugadores siempre han estado habituados a marcar y lo seguirán haciendo”.