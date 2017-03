Previa Espanyol - UD Las Palmas: la imperiosa necesidad de expugnar

Fotomontaje: Anxo Rey

Dice la Real Academia Española que expugnar es "tomar por las armas una ciudad, una plaza o un castillo". Estableciendo un paralelismo futbolístico, esa acción tomaría un significado parecido. Menos bélico, pero similar. Se podría afirmar que sería "tomar por las armas del juego un estadio". En definitiva, asaltar el campo del equipo local y neutralizar la ventaja de ser apoyado y en ocasiones, llevado en volandas por la afición.

Esa es la dinámica que espera recuperar la Unión Deportiva más pronto que tarde. Porque desde que consiguiera conquistar Mestalla el pasado mes de agosto, Las Palmas no sabe lo que significa vencer lejos del archipiélago canario. Esta vez tendrá que intentarlo mermado por bajas de la talla de Roque Mesa y Marko Livaja. Así, sobre todo el primero, dejará un vacío difícil de ocupar en el centro del campo, esa zona que tanto gusta al conjunto de Setién.

Delante estará el Espanyol, pero no uno cualquiera. Será un equipo distinto con respecto al de años pasados y probablemente también al de la primera vuelta. El cuadro de Sánchez Flores quiere volver a la senda triunfal y seguir de cerca las posiciones nobles de la clasificación. Será, además, el duelo del 'Quique vs Quique', del que solo uno puede salir vencedor, si es que lo hay. Ambos lo necesitan en un tramo de temporada donde conviene definir los objetivos.

Los pericos acechan la zona europea

El Espanyol vuelve a soñar. Con la premisa del "partido a partido" interiorizada para no sucumbir ante posibles excesos de confianza, Quique Sánchez Flores comanda un proyecto de lo más prometedor. El técnico ha conseguido alejar al club de las malas posiciones que llevaba merodeando en las últimas temporadas. Así, con 36 puntos y en la novena plaza, la posibilidad no se ha agotado: la séptima plaza está a cinco puntos y la sexta, a nueve.

De forma coral, los catalanes han mejorado notablemente desde el inicio de campaña. Tras unos primeros meses dubitativos, el equipo se ha convertido en un bloque compacto que ha atravesado una transformación esencial. Tanto que su mejor virtud es ahora la diversidad de opciones que maneja. Un centro del campo más fortalecido y una defensa estructurada se presentan como sus principales bazas.

Gerard Moreno, jugador con más minuto en Liga

El futbolista barcelonés es el jugador de campo con más minutos disputados en La Liga, lo cual resulta el mejor indicador de la confianza que el entrenador ha depositado sobre él. El ariete es el máximo goleador del equipo con diez dianas en total, siendo un jugador clave en determinadas fases de los partidos. Este viernes será una de las mayores amenazas para la zaga canaria.

Volver a asustar a domicilio

Si en algo fue un punto de inflexión el empate ante el Real Madrid fue ante la convicción de que ganar fuera de casa puede estar más cerca de lo que parece. Y sobre todo por la manera en que Las Palmas se ha desquitado de algunas dudas albergadas desde hacía algún tiempo. En medio del Atlántico, pese a las derrotas ante Sevilla y Real Sociedad, los fantasmas se resolverían con mayor facilidad. Y así acabó siendo. Pero a domicilio es otra historia.

La sequía de goles, subsanada de mano de Jesé

Y es que los amarillos llevan casi siete meses sin saber lo que supone saborear tres puntos más allá de la frontera canaria. El punto en el Bernabéu y la goleada ante Osasuna permiten ver el futuro con más tranquilidad. Romper esa vorágine de mala fortuna y escasa resolución en ataque no fue tarea fácil. Ocho goles en dos partidos, no obstante, han dado confianza y han revitalizado las ilusiones de un equipo en el que la ambigüedad empezaba a abrirse paso.

Jesé Rodríguez ha contribuido a ello con sus dos primeros tantos con la zamarra amarilla. El futbolista cedido por el Paris Saint Germain estuvo más acertado de cara a portería e incluso pudo haber conseguido el hat-trick. Sin ese peso de encima, el atacante se presentará en Barcelona con más hambre de goles y de triunfo. De ganar en Cornellá, Las Palmas se situaría a un punto del Espanyol y se seguiría distanciando de la zona roja.

Jesé celebra su primer tanto con la camiseta amarilla | Fotografía: La Liga

Precedentes en el RCDE Stadium

Si un club español ha vivido tantos cambios de recinto es el Espanyol. Los blanquiazules han jugado la mayor parte de su historia en Sarriá, un barrio de Barcelona. Sus años de vida comprendieron entre 1923 y 1997. Inmediatamente después tuvieron que mudarse a Montjuic mientras que construyese el nuevo coliseo. Pasaron doce años, hasta que en 2009 se inaugurase el estadio actual, primero con el patrocinio de Power 8 y posteriormente, hasta hoy, llamado "RCDE Stadium".

Fecha Jornada Local Resultado Visitante 19 de diciembre de 2015 16 Espanyol 1-0 Las Palmas 24 de febrero de 2002 27 Espanyol 3-1 Las Palmas 10 de junio de 2001 37 Espanyol 3-2 Las Palmas 12 de marzo de 1997 Cuartos de Copa Espanyol 1-1 Las Palmas 5 de noviembre de 1989 10 Espanyol 2-1 Las Palmas

El último (y único) precedente en el actual estadio tuvo un resultado de 1-0, gol obra de Felipe Caicedo. Las Palmas, por su parte, no consigue ganar en feudo españolista desde el 21 de noviembre de 1987. Narciso y Oramas batieron a los locales y dieron un triunfo por un tanto a dos. Así, han pasado casi 30 años desde la última vez que los grancanarios conquistaran el feudo del Espanyol.

Locales erráticos y visitantes ilusionados

El conjunto perico no está logrando unas estadísticas tan brillantes en casa como desearían; de hecho, es el peor local de los primeros diez clasificados en Liga. En total suma 20 puntos obtenidos en 13 partidos: cinco victorias, cinco empates y tres derrotas. El balance de goles arroja un saldo positivo de +6, merced a los 21 tantos a favor y los 15 en contra. Los blanquiazules quieren hacer de su feudo una garantía para los últimos meses de competición.

Las Palmas por su parte, a punto estuvo en el Santiago Bernabéu a punto de volver a ganar fuera de la isla. El 1-3 parcial una vez cumplida la hora de juego hizo presagiar lo mejor para los amarillos, si bien acabaron cediendo un empate en los últimos minutos. Eso sí, rompieron con una dinámica de cuatro visitas saldadas con derrota de manera consecutiva. La ilusión no faltará y la Unión Deportiva confía más que nunca en un triunfo lejos del archipiélago.

Declaraciones de los entrenadores

Quique Sánchez Flores ha comparecido en rueda de prensa para valorar lo que espera que del duelo frente a Las Palmas. Sobre la manera de afrontar el encuentro, aseveró: "Espero que el equipo esté lo más equilibrado posible. Con los jugadores del once damos siempre un mensaje de cómo vamos a jugar". Además, admitió haber salido bien anímicamente de los últimos tres partidos, jugados en un periodo muy corto de tiempo.

A la vez que no quiere lanzar las campanas al vuelo y prefiere mirar "partido a partido", el técnico madrileño ensalzó la filosofía de su rival: "Las Palmas nos aventaja en tiempo. Lleva tres años solidificando el bloque y trabajando con chicos jóvenes. Los dos son equipos que mirar a su academia". También aseguró que la escuadra insular juega "la misma liga" que ellos.

"Voy a tomarme unos días para reflexionar"

Quique Setién habló este jueves ante los medios en sala de prensa para explicar cómo encara el próximo partido y responder a las principales dudas sobre su renovación. El entrenador santanderino ensalzó la faceta defensiva del Espanyol y el transcurso de su temporada. Ante ello, afirmó: "Nosotros vamos con confianza. Estamos a un buen momento. Ellos cuentan con jugadores intensos y agresivos, y en eso superan a los nuestros".

Cuestionado por su situación en el club, prefirió no dar detallas hasta que llegue a una decisión en firme: "Voy a tomarme unos días para reflexionar sobre la propuesta de renovación del club y ya les daré una contestación. Hay cosas que el club me ha propuesto que me agradan y otras que no. Cuando esto termine hablaré y contaré a toda la afición lo que ha pasado". Ahora, sin embargo, desea centrarse en el presente y en "terminar bien la temporada y que todo esto no afecte al equipo".

Arbitrará Munuera Montero

El árbitro de la contienda es un colegiado que debuta esta temporada en Primera División. José Luis Munuera Montero, perteneciente al comité andaluz (nació en Jaén), logró el Trofeo Vicente Acebedo la pasada temporada en Segunda División, donde dirigió un total de 61 partidos antes de ascender a la categoría de oro. Su primer partido como colegiado de élite tuvo lugar en Balaídos al arbitrar un Celta-Leganés.

Antes, Montero pasó varios años en Tercera en los cursos donde más creció. Desde que llegara a Segunda División 'B' en 2010, el jienense vivió una meteórica carrera que le llevaría a ser de los más prestigiosos de la categoría por la que pasara. A sus 33 años le espera todavía una larga trayectoria en el fútbol de Primera División si continúa por la misma senda.

Convocatorias

Espanyol: Quique Sánchez Flores ha incluido en la lista de convocados un total de 19 futbolistas. Causarán baja en el cuadro blanquiazul el lateral izquierdo Rubén Duarte, el mediocentro Víctor Sánchez y el delantero Leo Baptistao. Todos ellos están en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

De este modo, los jugadores convocados son: Víctor Álvarez, Duarte, Gerard Moreno, Reyes, Caicedo, Aarón, Diego López, Jurado, David López, Javi López, Hernán Pérez, Javi Fuego, Piatti, Diop, Álvaro Vázquez, Diego Reyes, Prieto, Roca y Melendo.

Las Palmas: Quique Setién ha incluido en la lista de convocados un total de 18 futbolistas. Causarán baja por lesión en el cuadro amarillo Montoro, Javi Castellano y Macedo. Por acumulación de cartulinas amarillas se quedarán fuera Roque Mesa y Marko Livaja. El filial Erik Expósito, por su parte, vuelve a la lista.

De esta manera, los jugadores convocados son: Raúl Lizoaín, Javi Varas, David Simón, Lemos, Vicente Gómez, David García, Prince Boateng, Jesé, Momo, Hernán, Pedro Bigas, Mateo García, Halilovic, Jonathan Viera, Hélder Lopes, Dani Castellano, Tana y Erik Expósito.

Posibles onces