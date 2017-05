Quique Setién: "Me acordaré siempre de esta isla"

Quique Setién en la rueda de prensa previa al encuentro la 37ª jornada de La Liga - Fotografía: udlaspalmas.es

La UD se medirá al FC Barcelona ese domingo en el Estadio Gran Canaria (19:00 horas). El entrenador amarillo ha destacado la importancia que tiene este último encuentro para él en la isla.

Ausencias

Quique Setién ha comenzado hablando sobre las bajas con las que contará el conjunto canario de cara a esta jornada. Durante esta semana han habido jugadores que presentaron molestias físicas, y que finalmente no podrán estar frente al conjunto de Luis Enrique este domingo. Se trata del centrocampista amarillo Vicente Gómez, que sufre molestias lumbares desde hace alguna jornada. Tana tampoco podrá estar finalmente, al igual que las bajas ya conocidas de Marko Livaja y Dani Castellano por sanción y por lesión respectivamente.

"Tampoco vamos a contar con los del filial porque están metidos en el playoff y son mucho más importantes los partidos que tienen ahora por delante que lo que puedan contribuir con nosotros"

El rival

El técnico cántabro ha comentado algunos aspectos sobre el rival, como suele ser habitual en la rueda de prensa previa al partido. "Su única opción es ganarlo todo y están demostrando con sensaciones y resultados que están en su mejor momento". Recordamos que el conjunto blaugrana encadena 5 partidos consecutivos sin conocer la derrota en La Liga. "Seguramente sea el más fuerte de esta campaña, les veo extraordinariamente bien". El FC Barcelona no depende de sí mismo, ya que el Real Madrid cuenta con una jornada más que el conjunto catalán.

Último partido en el Gran Canaria

"Hay circunstancias que hacen de este partido una última oportunidad para demostrar que todo lo que hicimos anteriormente no fue producto de la suerte ni de la casualidad, nos convertimos en un equipo importante, confiado y que sabía hacer las cosas bien". Quique Setién ha afirmado tener una deuda con la afición amarilla, también ha asegurado que deben demostrarse a sí mismos que son un equipo mejor de lo que han demostrado con anterioridad. "Es una cuestión de dignidad y de honradez profesional". Está claro que el técnico amarillo quiere despedirse a lo grande en el Estadio Gran Canaria dándole una alegría a la afición que lo ha acompañado durante todo el tiempo que lleva aquí. "Para el Barça es una cuestión de títulos, vamos a ver si el fútbol da un giro a lo que todo el mundo espera".

El partido

Setién ha analizado también en planteamiento táctico del encuentro. "Tratamos de mentalizar que, sin una concentración máxima y un rigor máximo sin balón, nos pueden hacer muchísimo daño, incluso estando bien también lo pueden hacer porque se lo hacen a todos". El míster ha comentado que esperan no cometer errores, estar concentrados y controlar algunos movimientos que harán con rupturas y desmarques. Habrá que estar muy atentos.

A su vez, ha aprovechado para tratar cómo desea que vaya el último partido como local. "Es un partido especial para mí, me gustaría que el equipo ganara". Y no se ha olvidado de la afición canaria: "Si quieren recordarme con agrado lo llevaré dentro, los que consideren que no he cumplido con mi trabajo, asumiré su crítica con humildad". Ha finalizado este tema destacando que se han conseguido cosas que hacía años que no se lograban, añadiendo que se lleva de aquí con el reconocimiento y la satisfacción de una gran parte de aficionados, sabiendo que el equipo ha mostrado un buen fútbol.

Señalando, como muchos otros técnicos de La Liga, que no hay quien pare a Messi, y menos cuando estos jugadores se juntan entre ellos (en referencia a los jugadores del FC Barcelona). "Sé que se juegan la Liga, no dependen de ellos, pero nada me resultaría más satisfactorio que darle una alegría a la afición por encima de cualquier otra consideración".

El presidente

Por último, ha expresado brevemente su opinión acerca del presidente de la entidad amarilla. "Es el dueño del club, creo que habría que matizar algunas imprecisiones de las que ha dicho, pero no es el momento de hacerlo. Ya le he dicho personalmente que es sano que uno diga de verdad lo que piensa".