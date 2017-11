Miguel Ángel Ramírez: "A lo mejor hemos tomado ciertas decisiones que no han sido acertadas"

Miguel Ángel Ramírez en la entrevista de esta mañana. Imagen: udlaspalmas.es

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez visitó en la mañana de hoy los estudios de UDRadio para someterse a una exhaustiva entrevista en la que se trataron los temas más candentes de la actualidad amarilla.

- Mala situación del equipo: “Hay que profundizar. El tramo final de la temporada pasada, tantos partidos sin ganar, generó una psicosis. La pretemporada no salió como todos esperábamos, y lo digo ahora porque con los test que ha hecho Pako Ayestarán los últimos días nos dimos cuenta de las cosas que hicimos mal. ¿Culpa de Manolo Márquez? No. Apostamos por Manolo porque creíamos que merecía esa oportunidad y se fue dejando al equipo fuera de los puestos de descenso, y a lo mejor hoy estaríamos fuera de los puestos de descenso, nunca se sabrá. Él se marchó porque entendía que las cosas que hacía el equipo no salían como quería a pesar de que tenía todo mi respaldo" . Posteriormente declaró que fue un error esperar durante tanto tiempo al italiano De Zerbi por ello considera que quizá "meter a Manolo Márquez fue más un marrón que una oportunidad". Por otro lado, a pesar de la mala dinámica de resultados el presidente se mostró convencido de que la UD Las Palmas logrará la permanencia.

- Quejas de los aficionados: Ramírez salió al paso sobre los reproches que le llegan de algún sector de aficionados que acusan a la Directiva de alejar al club de su propia afición. “Se empeñan en decir que le damos la espalda a la afición; una cosa es estar de acuerdo o no con el precio del abono. El 70% de los abonados de la UD se beneficia de algún tipo de promoción y el precio es el que es desde que subimos. Nadie quiere poner como algo negativo, pero es algo real, que la televisión nos quita muchos espectadores. Que juguemos partidos los lunes y los viernes nos quita espectadores porque los abonados tienen que trabajar, la situación económica es la que es y cada vez nos cuesta más salir adelante… Por lo tanto, tenemos un déficit para salir con la campaña de abonados".

Además, el presidente anunció nuevas iniciativas para atraer más espectadores al recinto de Siete Palmas. "Abriremos a partir de ahora un FanClub de la UD Las Palmas, ya daremos la fecha concreta cuando se ponga esto en marcha, aunque seguramente será después del partido contra el Betis. Con un costo de 30 euros se tendrá la posibilidad de venir a un partido por temporada, menos a los de Madrid y Barça, y se podrá obtener descuentos en las tiendas oficiales del club."

- Fichaje y futuro de Pako Ayestarán: "El tema de Ayestarán es una opción de la dirección deportiva y, evidentemente, el que tiene contacto con Ayestarán es Juanito. Juanito lo conoce y contactó con él. A partir de ahí, Ayestarán estaba receptivo y la dirección deportiva contacto con él". Eso sí, Juanito contactó con él, pero no se ocupó de su fichaje"

En cuanto al futuro del técnico, Ramírez no quiso aclarar si el encuentro ante el Levante es una final para el técnico y declaró que la única preocupación que tiene en su cabeza es vencer al conjunto granota el próximo domingo. "Las cosas que tengan que ocurrir, ocurrirán. No tenemos que adelantar nada. En mi cabeza no está el perder o empatar. Vamos a esperar a que termine el partido".

- Salida de Quique Setién: "La vida está llena de decisiones y uno tiene que tomar decisiones día a día. A veces aciertas y a veces te equivocas. Yo dije que no me volveré a sentar con un entrenador a negociar su futuro hasta que acabe la temporada. Yo me equivoqué cuando no cesé a Quique Setién. En aquel momento mi estrategia fue otra, hasta el último partido intenté que se quedara. Si hubiésemos logrado que Quique se quedara, habría hecho lo correcto porque era el entrenador que quería". Posteriormente aclaró que la salida de Setién no es la causante de la mala racha del equipo, aunque reconoció que influyó durante la pretemporada y el comienzo de esta campaña. "La marcha de Quique Setién no tiene nada que ver con la dinámica actual del equipo. Sí que arrastramos algo, que se empató con la pretemporada y el inicio de la temporada, pero Quique Setién no tiene nada que ver, es cosa de los jugadores y sus cabezas. Yo soy el culpable porque soy el máximo responsable de este club. Yo también me equivoco y, a lo mejor, hemos tomado ciertas decisiones en el club que no han sido acertadas. Nos estamos poniendo manos a la obra para cambiar la dinámica del equipo”.

- Situación económica del club: "La gente hace unas cuentas ficticias. Sólo hemos cobrado 5 millones del traspaso de Roque, 5 millones cobraremos el año que viene y 2.5 el siguiente como estaba estipulado. El Sevilla no nos ha pagado lo que nos tocaba estipulado por Vitolo, el Sevilla ha decidido ir a un arbitraje de LaLiga cuyo resultado se obtendrá el año que viene entre abril y mayo. Nuestras cuentas se auditan cada tres meses por LaLiga. Nosotros estamos haciendo una Ciudad Deportiva y estamos pagándola con nuestro dinero. No podemos ir a un banco porque la banca no presta dinero al fútbol. Las obras de Barranco Seco estaban tasadas en 12 millones de euros, pero hemos tenido que hacer unas cosas de más con la montaña y eso hace que la obra nos vaya a costar unos 18 o 20 millones de euros. Esperamos que el próximo verano podamos entrenar ya allí. También había acreedores esperando a que Las Palmas ascendiera para cobrar una serie de deudas que tenía el club. Yo tengo una deuda importante que cobrarle al club. Tengo que recuperar mi patrimonio que puse en juego para salvar el equipo, aunque esperaré lo que tenga que esperar para recuperarlo. El año que viene, que la UD Las Palmas habrá pagado su Ciudad Deportiva y todas sus deudas, tendremos un mayor presupuesto para gastar en LaLiga"

- Altas y bajas en el mercado de invierno: "Tenemos dinero para fichar en enero por nuestra solvencia económica". Ramírez no quiso dar nombres sobre posibles incorporaciones, pero descartó el regreso de Boateng durante el mercado invernal y desmintió los rumores acerca de una posible salida de Tana.

- Bandera de España en la camiseta: “Yo no puedo hacer un referéndum para ver si ponemos la bandera de España o no en la camiseta. Yo tomo una serie de decisiones que creo que benefician al club, pero eso no implica que esté en lo correcto. Le pido disculpas a los aficionados que no hubiesen puesto la bandera de España en la camiseta de la UD. Creo que fue una gran decisión, pero admitimos que haya gente que no esté de acuerdo”

Por último, ante la posibilidad de descenso el presidente se mostró confiado en que este suceso no ocurra, pero dejó claro que si sucediera "la UD competiría al máximo nivel y jugaría con una plantilla de mucho nivel para volver a Primera División."