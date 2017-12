Anuario VAVEL UD Las Palmas 2017: Vicente Gómez, de jugador indiscutible a jugador secundario

Vicente durante el partido contra el Real Madrid / Foto: LaLiga

El jugador canario ha vivido un 2017 con subidas y bajadas, con alegrías y decepciones. Como el equipo. “Por fin va a terminar un año para olvidar. Empezó muy bien lleno de proyectos ambiciosos pero al poco fue torciéndose con derrotas, una lesión y muchas desilusiones”, expresaba Vicente Gómez en su Twitter.

Pero, sin duda, a pesar de los malos resultados finales, Vicente ha sido uno de los jugadores claves en la UD Las Palmas. Ha dado un paso al frente desde la pasada temporada. De hecho, su nombre estuvo relacionado con la selección española en diversas ocasiones. Finalmente, en ninguna de ellas se llegó a concretar y el jugador no fue convocado.

Quique Setién y el cambio

La llegada de Quique Setién significó un gran cambio para la UD Las Palmas. Los canarios pasaron de luchar por la salvación a llegar a soñar con Europa. Y uno de los culpables de ello fue Vicente Gómez. El canario se convirtió en jugador indiscutible. Él y Roque Mesa se convirtieron en los dueños del centro del campo.

"Es un jugador muy inteligente. Ha comprendido desde el primer día lo que estoy pidiendo", repetía una y otra vez Quique Setién. El técnico logró sacar la mejor faceta del centrocampista de Schamann. Vicente Gómez maduró en su juego y su participación en una posición más adelantada le hizo más peligroso en los metros finales.

Vicente Gómez se ha expresado siempre agradecido con el entrenador cántabro: "Me ha enseñado a que mis defectos sean cada vez menos, algo que es importante para mi trabajo. Gracias a la continuidad que me da se pueden hacer cosas. Incluso cuando tengo un día malo me da la oportunidad de redimirme y eso ayuda a que te sientas importante. Eso es lo que he logrado el mister y es raro que con él no juegue".

El jugador canario afirmó en más de una ocasión que Quique Setién era el entrenador "ideal para este proyecto". "Es muy importante que siga este entrenador porque entiende mi forma de jugar y me permite seguir creciendo como futbolista". Pero sus deseos de que continuara en el banquillo amarillo no se cumplieron y tras acabar la temporada partió hacia otro reto.

200 partidos oficiales de amarillo

El centrocampista cumplió 200 partidos oficiales con la Unión Deportiva Las Palmas al comenzar 2017. “De pequeño soñaba con jugar uno y ya van 200”, expresaba el jugador de 29 años. Lleva ocho temporadas en el primer equipo amarillo y se siente feliz en el equipo: “Tengo un contrato largo y soy feliz en Las Palmas“. A pesar de ello reconoció que recibió dos ofertas importantes en verano: "Había dos equipos importantes de Europa interesados, y ante el interés de esos equipos nos habíamos sentado a hablar y mi renovación estaba muy avanzada. Pero llegó la lesión y todo se paró", afirmó.

Acabó la temporada con dos goles en 29 partidos. Una operación en la hernia discal lumbar le apartó de los terrenos de juegos, perdiéndose los últimos seis partidos de liga.

Inicio de temporada para olvidar

La temporada finalizó y llegó Manolo Márquez al banquillo. El inicio de la nueva campaña coincidió con la recuperación del jugador. Había mucha ilusión en la isla, pero el comienzo de la temporada solo fue la continuación del mal final de la era de Quique Setién. Pako Ayestarán sustituyó a Manolo Márquez, su etapa de amarillo fue corta y tras los malos resultados fue destituido. Tras su marcha, Paquito Ortiz se puso al mando del equipo, a la espera del nuevo entrenador, el preparador consiguió una victoria y un empate en cuatro partidos. Ahora, Paco Jémez es el elegido para revertir la situación.

El mal comienzo de temporada ha coincidido con el bajón en el juego de Vicente Gómez, que tras su lesión no ha vuelto a rendir al mismo nivel. Ninguno de los entrenadores le ha dado continuidad. De hecho el último partido frente al Getafe, el jugador lo vivió desde el banquillo por decisión técnica. Ha pasado de jugador indiscutible con Setién a jugador secundario en este inicio temporada.

Algunos críticos y aficionados han llegado a confirmar que la UD Las Palmas juega peor sin Vicente Gómez. Y que una de las causas principales del empeoramiento del equipo es su ausencia. Los datos les dan la razón.

Mientras, Vicente ha querido acabar el año felicitando las fiestas y mandando un mensaje esperanzador a la afición: “Somos fuertes y hemos vivido momentos peores, sabemos lo que es sufrir y resurgiremos. Volveremos. Feliz Navidad”.