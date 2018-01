El Villarreal no baja el ritmo

Google Plus

El Villarreal continúa con las buenas sensaciones. Tras la histórica victoria del pasado fin de semana ante el Real Madrid, el Submarino ha ganado 2-0 al Levante en un nuevo derbi autonómico completando un gran partido en el que Ünal y Cheryshev han conseguido reivindicarse. El conjunto amarillo dormirá en puestos de Liga de Campeones a la espera de lo que haga mañana el conjunto de Zidane ante el Deportivo en casa.

Calleja puso un once con algunas variaciones respecto al que hizo historia en el Santiago Bernabéu, el madrileño apostó por Cheryshev y Ünal en ataque al no poder jugar Bacca por sanción y Roger Martínez, aunque ha experimentado una gran mejoría en la última semana todavía no está para 90 minutos. En la parcela defensiva, Bonera repite como premio tras el partidazo que se marcó en el coliseo madridista. Por su parte Muñiz dejaba en el banquillo a Campaña por primera vez en la temporada para dar paso a Lukic, en la delantera la novedad ha estado en la vuelta de Jason, que jugó en filial del Submarino hace un par de temporadas.

Espectaculares 25 minutos del Villarreal

El partido empezaba con un Levante muy buen plantado sobre el terreno de juego intentando reducir los espacios en los que el Villarreal pudiera crear jugadas de verdadero peligro, además el conjunto granota en algunos momentos presionaba muy arriba lo que provocaba que el Submarino tuviera que estar muy preciso en la creación. La primera ocasión del partido llegó en el minuto 10, Castillejo centraba en un saque de esquina y Rodri estuvo a punto de marcar de cabeza, acto seguido llegaban varias jugadas peligrosas. Ünal y Castillejo estrellaban el balón en el larguero y en el palo respectivamente, entre medias hubo un posible penalti a Cheryshev y una parada de mérito de Oier a él mismo. El Villarreal se estaba comiendo al Levante por momentos.

En el minuto 24 llegó la jugada del gol, Castillejo se internó en el área entre tres jugadores del Levante y Oier le barrió con claridad, Trigueros desde los once metros no perdonó e hizo el 1-0.

Trigueros en la ejecución del penalti | Villarreal CF

Bajón del Submarino en el tramo final

Tras el gol, el cuadro de Muñiz tuvo que dar un paso adelante en busca del empate. En el minuto 34 Postigo de volea probó a un Asenjo muy seguro que detuvo el balón sin problemas. El Submarino había bajado un poco y el conjunto levantinista por medio de Morales y Jason estaba creando mucho peligro al buscar la espalda a los laterales amarillos.

Cheryshev y Ünal se reivindican

La segunda parte comenzaba de la misma manera que empezaba la primera, con un Villarreal muy incisivo y creando ocasiones de gol, Castillejo hizo un jugadón dentro del área y volvió a encontrarse con palo, no estaba teniendo mucha suerte el malagueño. Poco después llegó el 2-0. Mario colocó un balón a la carrera de Enes Ünal que asistió de manera perfecta a Cheryshev para que encarrile el partido. Muñiz movió banquillo dando entrada a Ivi y a Roger para intentar una reacción, pero el partido estaba muy de cara para el conjunto entrenado por Javi Calleja.

El conjunto levantinista lo intentaba con todos los efectivos en ataque, pero no daba la sensación que el gol que les pudiera meter en el partido pudiera llegar, el Submarino por su parte esperaba con paciencia hasta poder dejar sentenciado el partido. Calleja le dio los últimos 15 minutos a Roger Martínez y lo cierto es que el colombiano dejó muy buenos detalles.

En la última jugada del partido, Roger marcó el 2-1 de un penalti cometido por Bonera sobre Boateng. Con esta importante victoria, el Villarreal se coloca cuarto momentanéamente hasta que juegue el Real Madrid el domingo a las 16:15 horas ante el Deportivo en el Santiago Bernabéu, el Levante por su parte sigue en caída libre muy cerca de la zona de descenso.