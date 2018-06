Sami Zayn fuera por lesión

Sami Zayn estará fuera de acción luego de someterse a una cirugía para tratar un desgarre del manguito rotador en su hombro derecho. Además cuenta con el mismo problema en el hombro izquierdo, el cual no necesita cirugía.

El manguito rotador es un tejido que conecta el músculo con el hueso alrededor de la articulación del hombro. Mismo caso por el cual Jeff Hardy estuvo fuera de acción desde el año pasado hasta su regreso después de Wrestlemania. El desgarro del manguito de los rotadores se produce en las personas que hacen de manera repetitiva los mismos movimientos con el hombro.

En entrevista con wwe.com, Zayn mencionó que acarrea su lesión desde el año pasado, en un live event en Montreal, en un combate contra Jinder Mahal. Curiosamente se lesionó el hombro izquierdo en su debut en RAW frente a John Cena en la misma ciudad, su hogar, momento que cumplió tres años el pasado 4 de mayo.

Se cree que el combate con Bobby Lashley en Money in the Bank fue de corta duración por esta razón. El ex campeón de NXT empezaba a tener un papel más importante en micrófono, además de que este año estuvo envuelto en combates importantes junto con Kevin Owens, pero no es seguro que durante su lesión desempeñe un papel activo en la marca roja.

Su recuperación se estima en 6 meses, lo que le da posibilidad de regresar justo para la temporada de Wrestlemania, que será celebrado en New York el próximo año. Sin embargo peligraría su participación en un evento importante como lo es Royal Rumble. “Cruzo los dedos para regresar a tiempo” mencionó Zayn, y siguió: “Espero regresar tan bien, o mejor de lo que nunca he estado”.

Zayn es de los campeones de NXT que no has triunfado en el roster principal, incluso al momento de su ascenso, una lesión impidió el empuje de su carrera, caso similar como el de Finn Bálor.