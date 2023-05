Vegas Golden Knights arrollaron a Dallas Stars para pasar a la Stanley Cup Final

Los Vegas Golden Knights han regresado a la Stanley Cup Final después de su año de debut en la liga en 2018. Los Knights son el equipo más exitoso de expansión en la historia reciente en cualquiera de las cuatro grandes ligas deportivas en Estados Unidos. William Karlsson metió dos goles y llegó calladamente a 10 en lo que va de los playoff (candidato para ganar el Conn Smythe Trophy). El partido se acabó en el primer periodo con tres goles de los visitantes. Desde el gol de Will Carrier, el Game 6 se definió con Vegas intenso y mejor en cycling, tiempo en zona rival y forecheck.

Los Dallas Stars se quedaron sin gas y jamás pusieron presión a Adin Hill. El capitán Jamie Benn regresó de su suspensión, pero poco pudo influir en el game 6. Bruce Cassidy y su equipo fueron una aplanadora y decidieron todo en el primer periodo. Hasta en el power play (uno de los problemas de Vegas) brilló con un gol de William Karlsson. La cuarta línea de Dallas fue vital en el game 5 en Vegas. La cuarta línea de Vegas consiguió el primer gol y desde allí se sentaron las bases del partido.

En el segundo periodo un odd man rush dejó a Dallas en la lona. El 4-0 con el gol de Marchessault al five hole de Oettinger. Vegas es un equipo que con dos o más goles de ventaja, sabe gestionar muy bien con su gran esquema defensivo y buenos odd man rushes. Vegas este año no tiene tantas estrellas como en otros años. El aspecto fundamental es que Cassidy ha conjuntado un equipo profundo en defensa y ataque además de gran defensiva. Los Stars han jugado como franquicia, muchos partidos de playoff desde el 2010, pero no han podido llegar más que a una Cup Final.

Carrier, Karlsson y Kolesar definieron el Game 6 con goles en el primer periodo

Vegas ganó el Game 6 y el pase a la Cup Final, en el primer shift. El equipo de Bruce Cassidy tuvo tiempo en zona rival y muchos scoring chances con tiros desde el slot. Mucha gente hablaba de que la presión estaba en Vegas tras liderar la serie 3-0 y con muchas posibilidades de ir a un Game 7. La cuarta línea de Vegas pegó primero. Roy y Kolesar ayudaron al forecheck cerca del trapecio y Will Carrier hizo el resto. El left winger tuvo paciencia sólo ante Oettinger y esperó a que se venciera abajo para alzar el puck con un buen backhand.

Con el 1-0, Vegas siguió pisando el acelerador y obligó a una penalidad de Esa Lindell al mandar fuera el puck. En el power play, Reilly Smith mandó un buen pase cruzado al slot medio y de allí Nicolas Roy asistió de gran manera a un sólo Karlsson en el círculo de faceoff. El sueco (parte del equipo desde 2018), venció con un tiro alto a Oettinger. El 3-0 fue una buena jugada de give and go entre Carrier y Kolesar. Keegan definió bien al ir al slot bajo y ganarle la carrera a Brian Suter. Nicolas Roy tuvo un partido fenomenal en todas las facetas del juego. Cassidy lo bajó a la cuarta línea para dar mayor profundidad.

Marchessault acabó con cualquier intento de reacción con su gol en el segundo periodo

El momento de mayor presión para los Golden Knights, fue en el comienzo del segundo periodo. Los Stars perdiendo 3-0 inclinaron el rink por 5 minutos. Vegas supo aguantar y metió el 4-0 en un pase largo desde zona defensiva a Ivan Barbashev. El ruso (que ha sido un refuerzo excelente en la primera línea) encontró en un pase cruzado al slot a Jonathan Marchessault. Otro jugador subestimado de los originales de los Knights, metió el puck por el five hole de Oettinger. El backhand fue simple pero efectivo para el 4-0.

El partido a partir de allí fue un trámite. Vegas metió dos goles más en el tercer periodo. Amadio se escapó y en un pase hacia atrás encontró a William Karlsson que siguió de gran manera la jugada. Karlsson en la tercera línea vuelve a demostrar la gran profundidad con la que cuenta Vegas. Al final todo acabó 6-0 con un gol de Michael Amadio que ha sido un utility en el equipo cuando ha estado sano.

Vegas se medirá a los Florida Panthers en la Stanley Cup Final. Los dos primeros juegos serán en la Fortress en la capital del juego. Vegas perdió la final de 2018 en cinco juegos ante unos experimentados Washington Capitals que habían pasado decepciones pasadas y constantes en playoff. Años después los Golden Knights (y algunos como Marchessault o Karlsson que quedan de ese equipo) llegan con esa experiencia de haber fallado antes. Los Panthers son el equipo cenicienta como hace dos años lo hicieron los Canadiens. Vegas es favorito pero los Cats tienen a un Matthew Tkachuk decisivo y a un Sergei Bobrovsky que ha sido imbatible en portería en postemporada.