La Firma VAVEL Moto2 del GP de Austria: cambio de liderato

La undécima carrera de la categoría intermedia prometía ser toda una guerra declarada entre los hombres más importantes del campeonato, Pecco Bagnaia y Miguel Oliveira. El Red Bull Ring siempre es una locura al comienzo de cada carrera, y Moto2 no iba a ser menos con un toque entre Fabio Quartararo y Bagnaia como protagonista, lo que tuvo un efecto negativo para ambos pero que pudieron subsanar a la vez que Jorge Navarro lo aprovechó para colocarse por primera vez en posiciones de podio.

Pecco, mentalidad de ganador

El piloto italiano ha bordado otro fin de semana liderando el FP1 y culminando la tercera pole position en su casillero de 2018 con un registro de 1:29.409, lo que indicó que el del Sky VR46 tuvo un plus en comparación de Oliveira, último ganador de la categoría intermedia. El lance de carrera con Quartararo retrasó al de Turín, pero no tanto como para apagar a Bagnaia, que con sus asombrosas derrapadas dio todo un espectáculo a la afición austríaca.

Nada más salir del aparatoso toque con el francés, el piloto de Kalex fijó su objetivo en Miguel Oliveira, que lideraba la carrera bajo la presión de Navarro y que pronto se convertiría en el hombre del día a medida que recortaba tiempo al portugués de KTM, que, a su vez, poco a poco sintío cómo la presión de Bagnaia aumentaba sobre él. Pecco siguió a Miguel, lo estudió, le atacó y ganó como un héroe en Spielberg.

Miguel Oliveira, segundo del mundial a 3 puntos de Bagnaia | Foto: Getty Images

Oliveira y su never give up

El piloto de KTM fue el último ganador de Moto2 en Brno por solamente 70 milésimas por delante de Luca Marini, la revelación de las tres pasadas carreras. El viernes no fue su día, ya que el portugués no apareció entre los 10 primeros de la combinada, lo que indicaba que el sábado habría que trabajar más duramente, cosa que ayudó a que consiguiera la segunda posición en parrilla a 0.3 segundos de la pole de Pecco.

"Bagnaia daba un espectáculo a la afición austríaca con sus asombrosas derrapadas" Al partir en primera fila, el peninsular tenía muchas cartas con las que realizar una jugada perfecta y ganar, así fue como comenzó su prueba: liderando desde el principio a modo de golpe de autoridad sobre la mesa del Sky VR46, que últimamente le estaba haciendo luchar contra sus dos Kalex, motos que hasta este año predominaron siempre en Moto2 al contrario que las de la fábrica austríaca, Speed Up, Suter o Tech3. No obstante, a Miguel le faltó determinación en los últimos giros, para no ser cazado por el italiano, pero no tuvo éxito y cruzó meta 0.2 segundos después que el de Turín.

Cara y cruz: la historia de Marini y Márquez

En estas dos carreras consecutivas, ambos pilotos fueron la antítesis del otro. Luca Marini lleva tres podios seguidos en las pistas de Sachsenring, Brno y Red Bull Ring, al contrario de Álex Márquez, que lleva dos ceros en los dos últimos grandes premios. Sin duda, Marini está evolucionando mucho de golpe, y es que ha conseguido subir al podio en Austria después de la caída de Márquez a 100 metros de coger la bandera a cuadros, aprovechando de esta manera poder hacer un emparedado de Kalex a la KTM.

Álex Márquez, tercero del mundial de Moto2 | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

"Marini completó el emparedado de Kalex a KTM en el podio"​ Sin embargo, Márquez está viviendo una auténtica pesadilla después de estas dos citas en las que no ha podido sacar ningún provecho ni ningún punto importante para, al menos, luchar por mantener el tercer puesto del campeonato por el que le acecha Brad Binder a tan sólo una distancia de 5 puntos. Cierto es que la mala suerte está lastrando al de Cervera, que en el Gran Premio de Silverstone tratará de recuperar parte de lo perdido.

Altibajos: Navarro y Quartararo

La temporada de Fabio Quartararo está siendo toda una montaña rusa, aunque mejoró a partir de Jerez donde terminó décimo, su mejor resultado de la temporada, aunque lo mejoraría en su carrera de casa en Le Mans y lo remataría con su victoria en Catalunya y el podio en Assen. El joven piloto de Niza clasificó en tercer lugar y último de la primera fila, completando así el tercer chasis distinto de esa línea junto con los de Bagnaia (Kalex) y Oliveira (KTM).

Un error propio fastidiaría en parte su carrera, y por otra la de Pecco, tras un toque en la primera curva, que le llevaría hasta la vigésimoprimera plaza, por lo que tuvo que remontar muchas posiciones si quería acabar bien. Quartararo lo hizo, adelantó a muchos pilotos hasta acabar noveno, con siete puntos bajo el brazo que le saben a gloria después de compensar todo el trabajo del fin de semana.

Fabio Quartararo, sexto ganador distinto de Moto2 en 2018 | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Para Jorge Navarro fue la mejor carrera a nivel personal hasta la fecha. El valenciano salió disparado a la caza y captura de Oliveira, que cogió la cabeza de carrera, y se colocó segundo durante 4 vueltas, aunque, sin éxito, fue perdiendo posiciones rodando tercero otros 5 giros. En total, 9 veces pasó por línea de meta estando en el podio, pero poco a poco fue perdiendo el ritmo de cabeza, hasta terminar quinto en la undécima prueba del año. Con estos 11 puntos, el piloto español pudo colocarse a 40 puntos del top 10 en la general de la categoría de 600cc.