GP Abu Dabi. Libres 1: la batalla por el subcampeonato continúa

El semáforo se ponía en verde a las 11:00 horas (hora española) en el circuito de Yas Marina y ningún español estaría en los monoplazas. Jack Doohan ocupó el asiento de Fernando Alonso y Robert Shwartzman el de Carlos Sainz.

En esta sesión de libres también habría más sustituciones como Liam Nawson que ocuparía el sitio de Max Verstappen, Logan Sargeant a Latifi, Drugovich a Stroll, Patricio O’Ward a Norris, Robert Kubica a Guanyu Zhou y Fittipaldi a Mick Schumacher.

La práctica comenzaba muy tranquila, los pilotos salían con blandos y medios para probar esos compuestos. Sergio Pérez y Charles Leclerc empezaron su pelea por el primer puesto en esta sesión.

Tanto el piloto mexicano como el monegasco están peleando por el subcampeonato de pilotos e intentarán dar lo máximo de sus monoplazas durante todo el fin de semana.

Una sesión muy tranquila donde los equipos han probado los diferentes neumáticos (blando, medio y duro) para crear sus estrategias para la clasificación y la carrera en Yas Marina. Los pilotos han podido ver los problemas que podrían tener en pista este fin de semana como el sobrecalentamiento, como el que ha sufrido Doohan y tuvo que volver al box.

Una bandera amarilla llamó la atención de la práctica 1: Sargeant hizo un trompo y acabó tocando con la parte trasera de su Williams contra el muro, pero no tuvo ningún daño grave y pudo continuar la sesión.

A falta de media hora, Sargeant volvió a perder el monoplaza al final de la recta principal y tocando las protecciones, pero una vez más el americano salió ileso.

La primera posición se seguía disputando entre Pérez y Leclerc, que no querían dejar escapar la oportunidad de demostrar que van a estar en lo más alto, luchando hasta el final y no dar oportunidad de que el otro le supere.

Hacia el final de la sesión, los Mercedes también se sumaron a la lucha por las primeras posiciones con Leclerc y Pérez, que no se iban a rendir y pelearon hasta el final, aunque no pudieron superarlos.

Lewis Hamilton 1:12.633

George Russell 1:26.853

Charles Leclerc 1:26.888

Sergio Pérez no pudo mejorar su tiempo y terminó cuarto a 79 milésimas del piloto monegasco. Sebastian Vettel consiguió subir su Aston Martin hasta la 6ª posición y Logan Sargeant colocó su Williams en la 14ª.

Este Gran Premio será el último del tetracampeón alemán. Vettel quiere terminar en una buena posición para tener un buen final de temporada y de su carrera como piloto de Fórmula 1. Disfrutando al máximo del tiempo y de las vueltas que pueda rodar en el circuito de Yas Marina.

Sin embargo, en esta sesión de Libres 1 el piloto alemán no se le ha visto muy arriba al principio de la práctica, pero pasando el tiempo consiguió subir hasta la 6ª posición. Una buena zona por la que el piloto podría pelear en la carrera y tener un final bien merecido.

El piloto americano podría ser el compañero de Alex Albon en Williams el próximo año, si consigue la superlicencia.

Sargeant ha demostrado que merece una oportunidad en la categoría reina, en esta sesión de libres ha terminado 14º, colocando su Williams en una posición más alta de lo que están acostumbrados en la escudería.

Ha querido dejar claro que está a la altura de Albon y pueden conseguir mucho juntos en el equipo Williams.

Para ello, Sargeant tiene que conseguir la superlicencia este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 2. En estos momentos tiene 29 puntos de los 40 que necesita para obtenerla, por lo que debe conseguir 11 puntos entre el viernes y el domingo.

Williams le ha ayudado en esta sesión de libres, ya que ha obtenido puntos por pilotar el monoplaza de Latifi. El resto los tiene que conseguir en las dos carreras de Fórmula 2.

Sargeant tiene que terminar, por lo menos, en la sexta posición en el campeonato. Esto no es complicado, ya que está en la tercera con 12 puntos de ventaja sobre Lawson y 18 sobre su compañero, Frederik Vesti.

Se podría decir que Sargeant tiene un pie dentro de la categoría reina, pero habrá que esperar al final de la carrera del domingo para confirmar su asiento en la escudería Williams.

"Me siento increíble después de esto. Estoy súper motivado para dar el salto a la F1 lo antes posible. Estar en estos libres me ha dado una referencia sobre lo que me espera y un punto de partida para saber cómo afrontarlo", señaló Logan en una entrevista.