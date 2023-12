Anuario Vavel MotoGP 2023: Yamaha en problemas

Esta temporada 2023 para el Monster Energy Yamaha podríamos decir que ha sido una de las más difíciles que es de la misma forma que la ha definido uno se sus pilotos, Fabio Quartararo.

Hace dos años, la marca japonesa se hizo con el título de pilotos gracias a Fabio Quartararo, y el francés siguió siendo el hombre a batir en la primera mitad del campeonato de 2022, antes de acabar perdiendo sus opciones. Pecco Bagnaia se sobrepuso a una desventaja de 91 puntos para arrebatarle la corona, y en 2023 la lucha fue únicamente entre los pilotos de Ducati.

Motivación impuesta por Quartararo

Fabio lleva sin ganar desde el Gran Premio de Sachsenring 2022. Este año ha tenido que conformarse con tres podios, Austin, India e Indonesia. Terminó décimo en el campeonato, muy lejos de sus aspiraciones y de las de la propia marca.

"Empezamos la temporada con un objetivo diferente, pero pronto nos dimos cuenta de que en realidad no éramos tan rápidos como los demás. Estábamos acostumbrados a jugarnos al menos el podio, el campeonato también porque en 2022 luchamos casi hasta el final. Nos llevó algún tiempo, a nosotros y a los pilotos, digerir esta situación " admitia Massimo Meregalli, jefe de equipo de Yamaha.

Quartararo desde que dió comienzo la temporada no ha ocultado la frustración, revelando los puntos débiles que tenía la moto. A pesar de ello, el francés consiguió alejarse de esta negatividad que lo rodeaba e intentaba ser cada vez más constructivo.

Puntos débiles

La Yamaha cuenta con una serie de puntos débiles que se debe corregir a nivel técnico, pero para Meregalli, es principalmente en la clasificación donde necesita mejorar, ya que Fabio normalmente tiene un buen ritmo de carrera que no puede aprovechar debido a que sale demasiado atrás.

"Lo que nos faltaba, y lo que nos sigue faltando por desgracia, es el 'time attack'. Es realmente un gran problema porque, aunque tengas un buen ritmo, si sales desde atrás es muy difícil remontar".

No se pueden sacar muchas cosas positivas de Yamaha acerca de la temporada 2023. Es por ello que en 2024 buscan una trayectoria más positiva que en estos últimos años, y unos cambios implementados por los japoneses para intentar corregir esta situación. Esperan que éstas novedades hagan sus frutos de cara al nuevo año.

"Lo único positivo es que en general estuvimos bien al principio. y luego perdimos prestaciones durante la temporada. Este año, en las últimas carreras, hemos podido conseguir algunos podios y tener un ritmo realmente interesante. Creo que eso demuestra que hemos empezado a trabajar, no mejor, pero sí en la dirección correcta, y eso nos da confianza".

Han empezado a trabajar de un método diferente a la que la marca está acostumbrada a hacerlo, y realmente quieren ser visibles en 2024. Yamaha estará beneficiada gracias al nuevo sistema de concesiones de MotoGP.

Un adiós a Morbidelli

"Yamaha y Morbidelli tomarán caminos separados después de la temporada 2023" comunicaban el equipo japonés allá por finales de julio.

Desde que Franco Morbidelli se unió a Yamaha en 2019, el italiano ha logrado tres podios y tres victorias. También logró dos poles y llegar a ser Subcampeón del mundo de MotoGP en 2020.

Tras un parón debido a su lesión de rodilla sufrida durante la temporada 2021, este reapareció en el Gran Premio de San Marino.

"Estamos extremadamente agradecidos por las contribuciones de Morbidelli, su motivación que nunca disminuye y su mentalidad positiva" agradecía Lin Jarvis, máximo responsable de Yamaha.

Los dos últimos años de Franco no se han desarrollado de la manera que esperaban. Y aunque ha habido posibilidades de continuar juntos, finalmente se decidió hacer un cambio en las dos partes. Franky será piloto del Prima Pramac Racing.

Álex Rins, un rayito de esperanza

Álex Rins tras una temporada de cambios y sufrimiento, debido a su paso de Suzuki al LCR Team y una dura lesión que lo dejaba fuera parte de la temporada, esta listo para subirse en la Yamaha.

El español sufrió una doble fractura de tibia y peroné que le mantuvo alejado de la competición durante varios meses, durante este período se anunció su fichaje por Yamaha, una decisión que le convierte en compañero de Fabio Quartararo el próximo curso.

"Volvimos para la última carrera, que fue en Valencia, y cada vez que me subía a la moto me sentía mejor. Me sentí cómodo, no al 100%, pero me he sentido mucho mejor sobre la moto y he podido disfrutar un poco más", expresaba.

"Todo fue genial, aunque por muy poco tiempo, porque al final fue solo un día, en realidad solo cinco o seis horas de pruebas reales. Al salir de una lesión después de tantos meses de baja, no tenía sentido empezar a probar reglajes. Hemos aprovechado el día para adaptarme a la moto y adquirir experiencia con una moto totalmente diferente". Hablaba sobre el test de Valencia, donde probó por primera vez la moto con la cual correrá el año que viene.

También, el piloto expresaba estar satisfecho con su nuevo equipo: "Creo que con mi conocimiento y el de Quartararo, que lleva tantos años trabajando para una marca como Yamaha, podemos aportar mucho en términos de evolución".

Su objetivo ahora mismo es recuperarse al 100%. Se subirá de nuevo en la moto en febrero en el test de pretemporada en Sepang.