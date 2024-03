Tras el aparatoso accidente que sufrió George Russell, piloto de Mercedes, en el pasado Gran Premio de Australia mientras perseguía a Fernando Alonso, la FIA ha vuelto a hacer de las suyas y como resultado de la investigación llevada por este organismo Alonso ha sido penalizado con 20 segundos. El bicampeón terminó sexto la carrera, pero la penalización de dirección de carrera tras cruzar la línea de meta le hace bajar a la octava posición.

"Fernando Alonso frenó 100 metros antes que en cualquiera de las otras veces que ha entrado en esa curva durante la carrera", dictaminó la FIA.

Fernando Alonso en su monoplaza | Foto: Motorpasion

Los comisarios le encontraron culpable de romper el artículo 33.4 del código deportivo de la Federación Internacional del Automóvil. Es decir, estimaron que su conducción había sido errática. La polémica sanción también implicó que le restaron tres puntos en su licencia.

Por supuesto, Aston Martin ha querido publicar un comunicado en apoyo de su piloto.

"En el deporte de motor, todo el mundo se siente aliviado de que George estuviera bien y saliera de su accidente. Quiero que sepáis que apoyamos plenamente a Fernando" expresa el inicio del informe. "Es el piloto con más experiencia de la Fórmula 1. Ha competido en más Grandes Premios que nadie y tiene más de 20 años de experiencia. Ha sido varias veces Campeón del Mundo en diferentes categorías"

"Fernando es un piloto fenomenal y utilizó todas las herramientas a su alcance para terminar por delante de George, tal como vimos en Brasil el año pasado con Sergio", explicó la escudería en el comunicado oficial a raíz del castigo, que finaliza con "Este es el arte del automovilismo al más alto nivel. (Alonso) Nunca pondría a nadie en peligro"

Sanción sin argumentos

Crece el número de pilotos y de fans que no entienden la sanción infringida al piloto español. Pero no es la primera vez que se sacan de la manga una sanción para él, ya lo vimos en Austin hace dos años, por llevar un espejo colgando, situación por la que nadie en dirección de carrera le hizo parar, aunque al final rectificaron y le devolvieron su séptimo puesto original, algo que en esta ocasión no sucederá.

Reacción de Fernando Alonso tras su sanción | Foto: Aston Martin

Fernando no entiende la argumentación tan surrealista de los comisarios, ya que no hay pruebas en su contra ni pueden asegurar que fuera responsable del accidente de Russell, pese a lo que recibe 10 segundos menos de los que recibió Hamilton por enviar al hospital a Max Verstappen en Gran Bretaña 2021.

"Quería maximizar mi velocidad de salida de la curva 6 para defenderme de él. Es lo que haría cualquier piloto de carreras, y no me pareció peligroso. Es decepcionante recibir una penalización de los comisarios por correr de una manera dura pero justa. Y estoy poco sorprendido por una penalización al final de carrera sobre cómo debemos abordar las curvas o cómo debemos conducir coches de carreras", comentó.

Russel abandonado a su suerte

El Mercedes de George Russell semivolcado en mitad de la pista | Foto: DAZN

Esta manera de preocuparse por el accidente haría pensar a cualquiera que se tomaron las medidas adecuadas para socorrer al piloto inglés y se centraron en la seguridad tanto de él como de sus compañeros, sin embargo Dirección de Carrera instauró solo un periodo de Virtual Safety Car, pese a los angustiosos gritos por radio de Russell.

Tras perder el control del coche en la curva 6, se fue contra las protecciones contra las que rebotó, dejando el Mercedes semivolcado, apoyado sobre sus pontones de manera lateral en mitad de la pista.

George Russell pide bandera roja tras el accidente | Foto: DAZN

Presa del pánico, Russell gritaba a sus ingenieros "¡Bandera roja, bandera roja! ¡Roja, roja, roja, roja! Estoy en medio...¡roja!"

"Estoy bien, estoy en mitad de la pista, me he dado la vuelta..." informaba George para después preguntar desesperado "¿Por qué tardan tanto? Tardan mucho..."

Afortunadamente, el humo que dejó el accidente de Russell y los trozos en la pista hizo que sus rivales le vieran y le esquivaran, y no hubo que lamentar males mayores.