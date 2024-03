Muchos pensaban que de nuevo escucharíamos el himno de Países Bajos en el podio, pero lo que no esperaban era que por primera vez en este temporada, nos emocionaríamos al oír el himno español de la mano del piloto de Ferrari.

Un Ferrari entre los dos Red bull

Como era de esperar en la clasificación del sábado, el piloto neerlandés conseguía la pole position, con un tiempo de 1:15:915. Su compañero de equipo, el mexicano Checo Pérez, se quedaba con la tercera posición, pero, tras una sanción en la clasificación, pasaría a ocupar el sexto lugar de la parrilla en la carrera, y entre ellos dos, se encontraría el piloto madrileño, que ya daba esperanzas con su segundo puesto de una posible victoria en la carrera, dado que ha demostrado ser el único en poder derrotara la escudería de las bebidas energéticas. Este acontecimiento ocurrió en la temporada pasada, en 2023, cuando en el Gran Premio de Singapur consiguió la victoria por delante de su gran amigo Lando Norris, al que ayudó con el DRS a separarse de George Russell y mantener ese segundo puesto. Lewis Hamilton terminó tercero, ya que su compañero se fue contra el muro en la última vuelta.

Ferrari reina en Australia

Llevamos 3 carreras y ya van cuatro podios para Ferrari, el cuarto de esta temporada logrado por el monegasco Charles Leclerc y Carlos Sainz en el circuito de Albert Park en Melbourne, adelantando a Verstappen en la segunda vuelta, el cual, tras un fallo en los frenos de su monoplaza, tuvo que abandonar la carrera. Mientras, Leclerc, obtenía un segundo puesto por delante de los dos McLaren y un Pérez , que después de ser sancionado tras la clasificación por impedir a Nico Hulkenberg , salió desde la sexta posición de la parrilla.

Sainz y Leclerc durante la carrera / @ScuderiaFerrari en X

La sorpresa: Max no acaba la carrera

Lo normal en la Fórmula 1 es que se abandonen carreras. Aunque el piloto no cometa errores, el monoplaza no es infalible, y es algo que tarde o temprano tendría que ocurrir. El holandés volador Max Verstappen vivió en primera persona el ejemplo de que las manos no lo son todo, y sus frenos le impidieron acabar una carrera en la que aspiraba a ganar. Es su primer DNF desde 2022: en 2023 no tuvo ni un solo abandono.

Un momento que la Fórmula 1 necesitaba.



Con todos ustedes, el abandono de Verstappen.pic.twitter.com/pdkE7jM1IO — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) March 24, 2024

Consistente carrera de los McLaren

Los papaya cuajaron otro gran fin de semana. Adaptándose a la perfección a lo que requería cada momento de la carrera, Lando Norris y Óscar Piastri firmaron, respectivamente, un tercer y cuarto puesto muy meritorio. Con esta demostración de su nivel, la escudería británica vuelve a enseñar los dientes y a decirle al mundo que el ya lejano paquete de mejoras que aplicaron en Silverstone 2023 fue el preludio de una evolución magnífica en los naranja papaya.

Los McLaren celebran el resultado / @McLarenF1 en X

Doble DNF del equipo Mercedes

Todo iba bien para el equipo liderado por Toto Wolff, pero en la vuelta 17 de este gran premio, el coche de Hamilton empezó a detenerse debido a la rotura del motor, obligando así a la retirada de su monoplaza. Su compañero, George Russell, que obtuvo la séptima posición en la clasificación, provocó la aparición de un virtual safety car en la última vuelta tras un aparatoso accidente mientras perseguía a Fernando Alonso por la posición. El piloto británico pedía alarmado por radio que pusieran bandera roja, puesto que se encontraba en mitad de la pista arriesgando tanto su vida como la de sus compañeros pilotos que pasaban por el lugar del accidente a mucha velocidad.

UNA RADIO QUE DA MUCHÍSIMO MIEDO 🥶🥶



La desesperación de Russell pidiendo bandera roja tras su accidente. Es escucharla y poner en valor lo que hacen estos valientes#AustraliaDAZNF1 🇦🇺 pic.twitter.com/i64Z90UviI — DAZN España (@DAZN_ES) March 24, 2024

El otro piloto español de la parrilla

Fernando Alonso y su Aston Martin consiguieron pasar a la Q3 en la clasificación dejando atrás a Hamilton en la décimo primera posición. Una salida de pista que le provocó daños en el suelo de su monoplaza, lo cual se vio posteriormente reflejado en los últimos minutos de clasificación teniendo que abandonar. El piloto asturiano comentó por radio a su equipo que entraba a box ya que no podía continuar debido al fallo causado por la grava. Esta retirada le dio al piloto de Aston Martin la décima posición, y por delante de él, su compañero de equipo Lance Stroll.

Ya en carrera, el Aston Martin mostró un mejor ritmo en carrera, una de las asignaturas pendientes de la escudería de Silverstone.

Alonso y Stroll estuvieron impecables durante todo el GP... hasta que el español tuvo problemas con Russell.

Alonso durante el GP en Melbourne / @AstonMartinF1 en X

La polémica está servida

A solo una vuelta para el final, Russell perdió el control de su monoplaza y se fue directo al muro. Todo esto debido a una maniobra de Fernando Alonso: el español frenó antes de tiempo, según él, con la intención de "hacer creer a Russell que tenía problemas". A pesar de no haber contacto alguno, la FIA no lo entendió así y decidió imponerle una sanción de 20 segundos al asturiano. De esta forma, Alonso pasaba de ser sexto a ser octavo.

Albon en el coche de Sargeant

Alex Albon tuvo que continuar el Gran Premio con el coche de su compañero Sargent tras un accidente en los Libres 2. Debido a una salida de pista en una de las curvas más rápidas del trazado oceánico, el tailandés rompió el chasis de su monoplaza, haciendo que el equipo Williams decidiera sustituirlo “prestándole” el chasis de Logan Sargent. Albon finalizó undécimo, fuera de la zona de puntos.

Albon durante el GP / @WilliamsRacing en X

Alpine, Racing Bulls, y Haas

El Alpine que sigue sin mejorar, Ricciardo a rebufo de Tsunoda, o el gran hacer de los Haas son algunos de los detalles remarcables para finalizar este artículo.

Es importante hacer especial mención en estos últimos, que completaron un gran fin de semana entrando en zona de puntos. Hulkenberg acabó noveno, y Kevin Magnussen décimo.

Posición final de los Haas en Austrlia / @HaasF1Team en X

Habrá que madrugar para los siguientes grandes premios

El próximo gran premio será el fin de semana del 5 al 7 de abril en Japón, siendo la carrera el domingo 7 a las 7:00h, y el siguiente, el fin de semana del 19 al 21 de abril en China, siendo la carrera el domingo 21 a las 9:00h. Este último GP, más asequible para los menos madrugadores.

Visto lo visto en el día de hoy, habrá que estar al tanto de las siguientes citas: la evolución de los Alpine, posible mejora de los Aston Martin, la redención de Sainz... todo esto y mucho más en las siguientes fechas.