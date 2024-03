Hungaroring fue testigo del primer éxito de un piloto que, sin duda, marcaría la década y la historia de la Fórmula 1.

Y es que, la Fórmula 1 llegaba un circuito completamente renovado y actualizado, con una recta de meta más extensa y larga, con cambios en las primeras curvas que daban opciones de adelantamiento mucho más amplios que en los Grandes Premios anteriores.

Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya y Kimi Räikkönen llegaban a la ciudad de Mogyoród, Hungría, luchando por la primera plaza del campeonato con menos de 10 puntos de diferencia entre los 3.

Sin embargo, no esperaban que un tal Fernando Alonso, fuese a estropear todos sus planes de cara a seguir en la lucha por el título de ese año.

ENTRENAMIENTOS LIBRES

El fin de semana comenzó con los entrenamientos libres, donde Ralph Firman tuvo un accidente importante que le dejó inconsciente, y tuvo que abandonar el Gran Premio. El piloto reserva del equipo Jordan, Zsolt Baumgartner, le reemplazó durante la clasificación y la carrera, 'quitando de en medio' a un posible rival de Fernando.

Aun así, el piloto español no parecía necesitar de factores externos para poder sacar a relucir su potencial y sus posibilidades en ese Gran Premio.

CLASIFICACIÓN

Por las características renovadas del circuito, las manos de Fernando y la buena tracción del R23, Alonso consiguió su segunda Pole Position en la Fórmula 1 (la primera fue en Malasia), seguido del Williams de Ralf Schumacher y el Jaguar de Mark Webber para completar el podio de la qualy.

En la primera parte de la clasificación, Fernando no hizo el mejor tiempo, pues con un 1:22.953 solo le sirvió para ser sexto.

En la segunda parte, Fernando ya sacó todas sus armas y marcó el mejor tiempo, 1:21.688, más de 1 segundo de diferencia con la vuelta anterior.

Con ese tiempo, y sacándole 2 décimas al segundo clasificado, Ralf Schumacher, Alonso cerraba la vuelta que le ponía en la primera posición de cara a la carrera del domingo.

CARRERA

Cuando llegó la hora de la verdad, y la posibilidad de que Fernando ganase, por primera vez, un Gran Premio, todos los factores posibles se pusieron a favor.

En la salida, los Williams tuvieron un comienzo complicado, incluso Ralf Schumacher trompeó en la segunda curva e hizo que ambos perdieran varios puestos.

Con esto, Fernando Alonso y su Renault tuvieron la oportunidad de tirar hacia adelante sin mirar atrás.

Mark Webber se posicionó en el segundo puesto, pero el Jaguar no estaba en la misma posición en qualy que en carrera, que disputada un ritmo bastante más bajo.

Räikkönen, por su parte, se había colocado en tercera posición con su McLaren, habiendo salido en la séptima posición. Sin duda, hasta el momento, era el principal peligro para Fernando.

Aun así, el piloto español que contaba, además, con una carga de gasolina bastante alta, pudo escaparse en las primeras curvas y construir una distancia de seguridad y que le permitía conducir con tranquilidad.

En la primera parada en boxes, las estrategias se entrelazaron. Fernando entró a cambiar ruedas y Kimi se quedó en la pista, por lo que el piloto español perdió, momentáneamente, el primer puesto de la carrera.

Sin embargo, ese segundo puesto duró, tan solo, un par de vueltas, lo que tardó el piloto de McLaren en hacer su parada en boxes.

La carrera siguió como al principio, con Fernando haciendo tiempos muy competitivos y gestionando de manera ejemplar los neumáticos.

Tal fue la gestión y la distancia con Kimi, que en la segunda parada en boxes, Fernando pudo parar si perder posición.

En la zona trasera las estrategias de cada piloto iban marcando su carrera, sin cambios significativos que pudieran poner en peligro la primera victoria del piloto español.

Sin embargo, por momentos, ese primer premio estuvo a punto de desmoronarse. Rubens Barrichello tuvo un accidente que le llevó contra las barreras en la primera curva, sin embargo, dirección de carrera no vio esencial sacar el coche de seguridad.

De este modo, Fernando siguió manteniendo su distancia. De haber sido de otro modo, posiblemente Kimi Räikkönen hubiese tenido bastante asequible llevarse la victoria de ese Gran Premio tras juntarse todos los coches detrás del Safety Car.

Fernando cruzó la línea de meta en primera posición, con un Kimi que pasó por el mismo punto 16,768 segundos después.

Tercero fue Montoya, que se recompuso tras su trompo inicial y consiguió subir al tercer cajón haciendo una carrera espectacular.

Más atrás, Ralf Schumacher, que no pudo con su compañero de equipo, Michael Schumacher, que terminó octavo, doblado por el propio Fernando Alonso, y Jarno Trulli, también de Renault, que también fue doblado por su compañero de equipo.

Sin duda, una carrera y un estrategia redonda de Fernando y de Renault, que llevaron a Fernando a convertirse en el primer español en ganar una carrera en la historia de la Fórmula 1.

Además, esa también fue la primera victoria de Renault desde el Gran Premio de Austria de 1983, conseguido por Alain Prost.

Fernando se convirtió en el piloto más joven en conseguir ganar una carrera, pues contaba con tan solo 22 años y 26 días y, sin duda, enseñó su potencial de cara a los siguientes años, en los que se convertiría en campeón del mundo por partida doble (2005/2006).

Además, el récord de piloto más joven en ganar una carrera duró varios años, concretamente 5, hasta que Sebastian Vettel y su Toro Rosso consiguieron la primera victoria del piloto alemán en el Gran Premio de Italia de 2008.

🙌 @alo_oficial 's first #F1 victory was #OnThisDay in 2003! A superb drive at the Hungaroring 🏆 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/D8NpF6Anq7

El piloto asturiano ha marcado, sin duda, dos de las décadas que ha disputado en la Fórmula 1 y, además, actualmente también sigue marcando y batiendo récords en la competición.

POLE POSITION

La primera pole de Fernando llega en Malasia 2003, donde, finalmente, terminaría tercero en la carrera.

La segunda, en el Gran Premio de Hungría, donde consiguió, además, su primera victoria.

Hasta 2004 no volvió a ser el más rápido en la pista los sábados, donde solo consiguió una pole en el Gran Premio de Francia, que le llevaría a conseguir después un segundo puesto en carrera.

En 2005, Fernando conseguiría un total de 6 poles, en Malasia, Bahrein, Francia, Gran Bretaña, Brasil y China. De esos 6 primeros puestos, 4 acabaron en victoria.

Para el año 2006, las poles fueron las mismas, 6, y las victorias desde la pole también 4.

En 2007, ya en McLaren, Mónaco e Italia fueron las dos únicas poles de Fernando, que ambas le llevaron a ganar la carrera.

2008 fue un año problemático para el piloto asturiano, y no pudo conseguir ninguna pole.

En 2009, con la mirada ya puesta en Ferrari, Fernando consiguió la pole de nuevo en Hungría, sin embargo, esa carrera no la pudo terminar.

Ferrari y Fernando consiguieron sumar juntos dos poles en 2010, en Italia y en Singapur, donde Alonso ganó ambas.

El año 2012, sería el último año, de momento, en el que Alonso conseguiría terminar en primera posición, tanto en clasificación como en carrera. Gran Bretaña y Alemania fueron los dos circuitos donde llegaron la penúltima y la última pole position.

En Silverstone no pudo llegar la victoria, sin embargo, en Alemania, Fernando consiguió, también, su última victoria, la número 32.

VICTORIAS

La primera de ellas, anteriormente mencionada, se remonta a Hungría 2003, con Renault.

La escudería francesa fue también la protagonista de las siguientes victorias del piloto español.

Siete en 2005: Malasia, Bahrein, San Marino, Europa, Francia, Alemania y China.

En 2006, otras 7: Bahrein, Australia, España, Mónaco, Gran Bretaña, Canadá y Japón.

El siguiente capítulo, ya con McLaren, le llevó a ganar cuatro carreras en 2007: Malasia, Mónaco, Europa e Italia.

En 2008, de vuelta a Renault, Singapur y Japón fueron los circuitos donde Fernando se llevó el máximo de puntos.

En época Ferrari, y con la vuelta a la lucha por el campeonato, 2010 cerró las victorias en: Bahrein, Alemania, Italia, Singapur y Corea del Sur.

Ferrari también le dio la oportunidad de ganar en 2011, aunque en una sola ocasión: Gran Bretaña.

2012 acabó con tres victorias españolas: Malasia, Europa y Alemania.

Y, para cerrar la cuenta (por el momento), Fernando consiguió, de mano de Ferrari, la victoria número 31 en China 2013, y la 32 en España 2013.

¿Será capaz de conseguir el piloto asturiano llegar, al menos, a la ansiada victoria número 33? Solo el tiempo lo dirá pero, sin duda, Fernando solo necesita un buen coche para poder optar a conseguirla.

Ten years ago today... 🗓️



Fernando Alonso stood on the top step for his 32nd, and most recent win, in front of an adoring home crowd ❤️🇪🇸#F1 @alo_oficial pic.twitter.com/YMnETomeNY