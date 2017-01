Flashback histórico: Rally de Monte-Carlo de 2016

Ogier. Con este nombre podríamos definir perfectamente los últimos años del WRC, sus cuatro títulos consecutivos y su aplastante dominio nos permite hacerlo. Y con este panorama llegábamos a la temporada 2016. Ogier, aun con tres títulos, era el máximo favorito para conseguir su cuarta corona, pero faltaba por conocer algo, la competitividad del nuevo Hyundai. Los coreanos eran los únicos que podían quitarle el mundial a Sebastien y a Volkswagen, ya que los DS3 corrían bajo una estructura no oficial tras el anuncio de que Citroën se tomaba un año sabático y tanto los coches como los pilotos de M-Sport estaban a años luz de la cabeza. En este rally conocimos el rendimiento del I20, que se mostro más competitivo que el anterior coche de Hyundai pero seguía lejos del Polo.

El Rally de Monte-Carlo volvía a inaugurar la temporada y, como de costumbre, no defraudo. Los pilotos recorrieron un total de 377,59 km, divididos en 16 tramos que se disputaron entre el 21 y el 24 de Enero. El rally comenzó el Jueves por la noche con el tramo de "Entrevaux – Val de Chalvagne - Rouaine", en el que los pilotos disputaron los primeros 20 Km. de la temporada. En este tramo Ogier no daba lugar a la sorpresa y se llevaba el mejor tiempo, a cuatro segundos se colocaba Meeke con el Citroën del equipo "Abu Dabi". Este primer tramo dejo muy mal sabor de boca en Hyundai, Neuville se dejaba once segundos y Sordo casi medio minuto con respecto a Ogier, Hyundai no podía batir a Volkswagen. Kris Meeke hizo un gran segundo tramo y se fue a dormir con una ventaja de siete segundos sobre Ogier. Mikkelsen se asentaba en la tercera posición y Hyundai continuaba con la sangría, Neuville cedía medio minuto en la general con Meeke y se colocaba en cuarta posición. Peor era la situación de Dani, cedía casi un minuto con la cabeza y sufría para mantenerse en la zona de puntos.

En la segunda jornada Ogier y Meeke se repartieron los mejores cronos durante todo la mañana, pero en los últimos tramos de la jornada Ogier conseguía colocarse líder del rally con una ventaja de nueve segundos sobre el Citroën antes de la jornada de Sábado. Andreas Mikkelsen perdía su posición de pódium en manos de su compañero Latvala. Los Hyundai seguían sufriendo, una quinta plaza de Neville y una séptima de Sordo tras ocho tramos no era buena señal. Mads Ostberg era capaz de colocar el Fiesta en sexta posición y Tanak cerraba la zona de puntos con el Ford del equipo DMack.

El tercer día fue el más intenso. Meeke sufría problemas con la caja de cambio de su DS3 en el último tramo y dejaba sin rival a Ogier, que acababa el día con una ventaja de dos minutos sobre su compañero Mikkelsen, que veía también como su rival más directo quedaba fuera de carrera por problemas con la suspensión. En esta jornada también vimos el resucitar de Hyundai, que hicieron doblete en las dos últimas especiales de la jornada. Neville ascendía hasta la tercera posición en la general y Dani se mantenía en una discreta séptima posición.

El rally llegaba a la jornada del domingo con las posiciones muy estables. Ogier no fallo y se llevo de calle el rally, además se permitió el lujo de arriesgar en el Power Stage y se llevo los tres puntos. Sordo recupero la confianza y consiguió una segunda plaza en los tres tramos del día, lo que le permitió ascender hasta la sexta posición final en el rally. Mikkelsen y Neuville no arriesgaron y acompañaron a Sebastien Ogier en el pódium, Ostberg firmo una gran cuarta posición con el Ford Fiesta y Tanak colocaba al equipo Dmack en séptima posición en la clasificación general final de este Rally de Monte-Carlo 2016.