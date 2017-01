Entrevista. Daniel Marban: "Lo razonable es proponernos ser campeones absolutos del CERA"

Daniel Marban con el Lotus. // Fotomontaje: Martín Velarde

Daniel Marbán, actual campeón de España de ralis en la categoría GT y cuatro veces campeón de Madrid de Ralis de Asfalto ha disputado los últimos campeonatos de España con un Lotus Exige, anteriormente había usado un Mitsubishi. El piloto madrileño espera poder luchar por el CERA en 2017 tras despedirse del Lotus y comenzar una nueva etapa en su carrera deportiva.

El piloto a dado su opinión sobre normativas, cambios en la federación y proyectos de futuro en esta entrevista en la que también da su punto de vista sobre lo se debería cambiar en el CERA y muchas más cosas.

Pregunta: ¿Cómo valoraría personalmente la temporada 2016?

Respuesta: 2016 ha sido un año muy completo y en el que hemos conseguido mantener un rendimiento ascendente toda la temporada, siendo muy regulares y demostrando mucha solidez como equipo. Creo que debemos sentirnos muy orgullosos del trabajo realizado y fuertemente estimulados para que 2017 sea todavía mejor.

P: ¿Se esperaba más del Lotus este año teniendo en cuenta la brida de los Porsche?

R: No, ¡en absoluto! Creo que la brida de los Porsches ha influido en algunos resultados generales del CERA, pero nuestra lucha con ellos se mantenía igual porque siguen siendo coches con muchísimo potencial. Y del Lotus creo que debemos sentirnos muy satisfechos porque la fiabilidad ha sido nuestra mejor característica durante todo el año, lo cual nos ha permitido trabajar más en el rendimiento del coche, de ahí que los resultados de final de temporada hayan sido tan buenos.

P: Si pudiera elegir entre un R5 o un Porsche sin brida para el CERA, ¿Qué elegiría?

R: Difícil decisión, pero creo que me quedaría con un R5 por ser un tipo de coche apto para todos los campeonatos y que su polivalencia le hace ser muy competitivo en todos los terrenos. Además, son coches en continua evolución y que pronto dejarán muy atrás a los demás.

P: ¿Qué opina del cambio en la presidencia de la RFEdA?

R: Creo que va a ser algo muy positivo para el automovilismo español. No sólo por que el presidente entrante tiene muchas ganas e ideas para renovar la estructura de la RFEDA, sino porque era un cambio necesario por la salud de nuestro deporte, que ahora mismo está bajo mínimos y en el cual primaban los intereses personales de unos pocos. Desde luego el reto es muy grande y es hora de ver si se puede hacer realidad todo lo prometido, porque la línea creo que es la correcta, pero hay que ser capaces de ponerlo en marcha económicamente, ya que la situación financiera de la federación es, cuando menos, complicada.

P: ¿Disputara el CERA 2017 con el Lotus si no logras venderlo?

R: No lo creo. El proyecto del Lotus en MBoss representa mucho y tenemos que ser responsables y saber cerrar una etapa en el momento adecuado. Hemos dejado el listón muy alto con un nuevo Campeonato de España en GT's, después de los de Gr.N en 2011 y 2012, y con un tercer puesto general. A todo el equipo nos apetece emprender nuevos retos y, si no pudiéramos vender el Lotus, se quedaría con nosotros hasta que alguien sepa valorar el nivel real de este coche y dejen de compararlo con otras unidades que no dieron la talla por diversos motivos. Son muchas horas de esfuerzo y mucha inversión las razones por las cuales nuestro coche es campeón.

P: ¿Cuáles son sus planes y objetivos de cara a este nuevo año?

R: Como decía, queremos afrontar nuevos retos y, obviamente, lo razonable es proponernos ser campeones absolutos. Para ello, debemos tener un coche competitivo y fiable, por lo que será fundamental encontrar los apoyos económicos necesarios para tener una base sólida que nos permita crecer y no nos lastre. Estaríamos presentes en todas las pruebas del CERA y alguna más que sea compatible por calendario y ser capaces de hacer una cantidad suficiente de kilómetros para conocer el coche en profundidad, tanto mecánicamente como en la conducción y ser capaces de optar al título en un plazo máximo de tres años. Pensar en ganar directamente y sólo porque tengamos un coche bueno sería un error. Va a haber mucha competencia y muy buenos pilotos con coches de primera fila.

P: ¿Qué opina de la norma FIA?

R: Creo que es una normativa bastante equilibrada entre coches de la misma categoría y en la que las marcas pueden encontrar un marco estable para evolucionar sus coches. También, por encima de otras cuestiones, es global y eso permite más versatilidad en los programas de los equipos sin encerrarse en un campeonato concreto, lo cual hace también más fácil el control de la legalidad de los coches y, por consecuencia, un campeonato más justo y con igualdad de posibilidades para todos.

P: ¿Qué cambiaria en el CERA para mejorarlo?

R: Basaría el campeonato a nivel técnico y deportivo en la normativa FIA con un incentivo real por categorías, premios y repercusión mediática a través de acuerdos con los medios de comunicación que incentiven a los equipos a programar bien sus proyectos y que le puedan encontrar un retorno para convencer a los patrocinadores. Por otra parte, creo que eso no debe excluir a que compitan todo tipo de vehículos, porque es muy necesario subir el nivel de las inscripciones para que los organizadores puedan sacar adelante sus pruebas con mayor calidad y seguridad. Dejar parados en los garajes coches de otras épocas que podrían estar participando en muchas pruebas del CERA, es un error. No ayuda al espectáculo relegar a un WRC o un Kit Car a puestos de salida muy altos, con el problema de seguridad que conlleva hacer dos o tres rallyes en uno. Soy partidario de mezclar convenientemente las listas del CERA con la de los regionales para hacer una sola y, como es lógico, respetando la puntuabilidad de cada clasificación. Si aumentan los recursos económicos de los organizadores, también será posible exigir una mayor preparación de la prueba y rendimiento de sus comisarios y dotarlas de más medios de seguridad. Al final, los pilotos no tenemos tanto poder sobre lo que se puede hacer, ya que nuestro cometido fundamental es encontrar la manera, económicamente hablando, de meternos en el coche y pelear por la victoria. Podemos ayudar a "no complicar" más las cosas, pero difícilmente podemos hacer más por mejorar el campeonato sin el compromiso de los oficiales y los organizadores en lo deportivo y de las instituciones y los patrocinadores en lo económico.