Elfyn Evans apunta alto en casa

Fuente: wrc.com

Ya en el shakedown de ayer jueves el joven piloto ‘voló’ marcando el mejor tiempo. A pesar de que en la primera especial de ayer noche Ogier fue quien marcó el scratch, los pilotos señalaban a Evans como el favorito para ganar el evento que cierra el día en primera posición y, tal y como auguraban sus rivales, con claras posibilidades de ganar.

Elfyn ha salido con todo esta mañana a los mandos de su Fiesta WRC ganando el primer paso por Myherin1 y Hafren 1 y ha aventajado en 6.7 a su compañero de marca Ott Tanak al final del bucle matinal. Su suministrador de neumáticos, D-Mack, ha traído un nuevo compuesto específico para terrenos de tierra, pistas húmedas y embarradas. Parecen haberle venido bien al galés porque los tramos estaban extremadamente resbaladizos y cambiantes, como ya se viera en los reconocimientos donde se dijo que aquello era lo más parecido a conducir en la nieve. “Estoy tratando de ser limpio y atacar cuanto puedo. No quiero sobrecalentar, así que es un equilibrio difícil”, decía Evans esta mañana.

En Sweet Lamb 1, el más rápido ha sido el hombre que ha sido noticia estos días, Ott Tanak que anunció hace pocos días que el próximo año correrá con Toyota Gazoo Racing. No obstante, el estonio no se mostraba contento por el gran subviraje que estaba experimentando su coche y no se ha sentido cómodo en toda la mañana.

El ganador del último Rally España, Kris Meeke, ha terminado en tercera posición el bucle matinal a menos de 10 segundos de Evans a pesar de salir muy retrasado y que, con el paso de los coches, los tramos se embarraban y estropeaban paulatinamente.

El otro candidato al título, Thierry Neuville, recibió ayer por la noche una penalización de 10 segundos al llegar tarde a la primera especial después de que no le arrancara el i20.

Ya en el bucle vespertino, Evans ha vuelto a ser el más rápido en Myherin 2 y ha ampliado su ventaja en 8.4 segundo con Tanak pasando de 4.3 a 15.1 después de fascinar a propios y extraños. “He intentado ser limpio y no derrapar demasiado, parecer funcionar”, decía al acabar el tramo. Ogier y Mikkelsen han completado el top tres en dicho tramo a 4.3 y 6.3 segundos de Evans respectivamente.

En el mítico y corto Sweet Lamb 2, el hombre que puede convertirse en pentacampeón del mundo, Sebastien Ogier, marcaba el tiempo más rápido. No obstante, Evans, que seguía en estado de gracia, se ha quedado a menos de un segundo con Neuville a 1.3. No obstante, las distancias en tiempo en Sweet Lamb no han sido muy significativas dada su corta longitud: 5 segundos han separado a los diez primeros.

En el tramo más largo de la jornada, Hafren 2 (35.14km) Neuville ha tirado de valor y ha compensado un mal comienzo de rally siendo el primer coche no-Ford en marcar un scratch en las 7 primeras etapas del evento. El belga ha dicho que quiere estar en la lucha, no obstante, el tiempo perdido “será difícil de recuperar”. Le han seguido Evans (+0.8), Ogier (+7.6) y Tanak (+9.3) que son los hombres que más rápido han rodado hoy en Gales.

“Es una buena posición, pero mañana será un día clave”, decía Evans al acabar el día.

“No tenemos un buen manejo del coche, es muy frustrante”, lamentaba Tanak. A pesar de que asegura no tener buenas sensaciones, ha sido el segundo más rápido del día y, si dan con la tecla en la asistencia de hoy, aún podría batallar con Evans.

“Esta mañana no ha ido demasiado bien, por la tarde he ido al límite y mejor”, ha confesado Ogier, el hombre que opta a su quinta corona este fin de semana.

Mads Ostberg y Craig Breen han sido los damnificados del día, ambos se encuentran muy lejos en la general. El noruego, que firmó un buen viernes en Catalunya, ha tenido un problema con la caja de cambios por la mañana, y al no haber asistencia en todo el día, no lo ha podido solucionar. Además, también se quejaba del set-up del coche, puesto que subviraba mucho. Breen, por su parte, se ha salido de la pista en Hafren y ha perdido casi una hora.

Evans no se veía tan adelante desde el Rally Argentina donde perdió el Rally a favor de Neuville en el último tramo, causando una gran decepción para él y para su equipo. No en vano, se encuentra ante la oportunidad de su vida: conseguir su primera victoria en WRC en su Rally de casa. De momento, el galés ha conseguido meter entre él y Tanak la friolera de 24.6 segundos que, a menos que suceda algo extraño, va a ser muy difícil recuperar para cualquiera. También habrá que estar atentos a Ogier y ver si opta por una estrategia agresiva o más conservadora, intentando no cometer errores que le puedan acabar saliendo caros. Tanak y Neuville son los que tienen que ir al límite para intentar presionar a Ogier y forzar su error para recortar distancias en el campeonato. En resumen, se presenta un interesante Rally GB por delante en el que, dada la situación, que pueden ocurrir muchas cosas.

A continuación, el top 5 después de Hafren 2, el último tramo cronometrado del viernes.

1. [GBR] E. EVANS [GBR] D. BARRITT M-SPORT WORLD RALLY TEAM 1:09:20.9

2. [EST] O. TANAK [EST] M. JARVEOJA M-SPORT WORLD RALLY TEAM 1:09:45.5 (+24.6) +24.6

3. [FRA] S. OGIER [FRA] J. INGRASSIA M-SPORT WORLD RALLY TEAM 1:09:47.7 (+2.2) +26.8

4. [BEL] T. NEUVILLE [BEL] N. GILSOUL HYUNDAI MOTORSPORT 1:09:58.0 (+10.3) +37.1

5. [FIN] J. LATVALA [FIN] M. ANTTILA TOYOTA GAZOO RACING WRT 1:10:02.8 (+4.8) +41.9