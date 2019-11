Entrevista. Garbiñe Muguruza: "Todavía no me he decidido entre España y Venezuela"

Hace poco más de un año que una tenista cambió de rumbo por sorpresa. Su calendario dictaba un viaje a Florida para disputar varios torneos ITF, pero la organización de Miami no lo permitió. Dio una Wild Card (acceso directo) a Garbiñe Muguruza Blanco (Caracas, Venezuela. 1993) y ésta mostró al mundo de que pasta estaba hecha. A día de hoy, la hija de madre venezolana y de padre español, se encuentra en el puesto 79 del ránking. Una progresión meteórica en la que ha pasado por encima de jugadoras de la talla de Vera Zvonareva y Caroline Wozniacki. La gran esperanza del tenis femenino (junto a Lara Arruabarrena y "Tita" Torró) nos habla desde Alemania, donde tendrá que superar la previa del torneo de Sttutgart.

Pregunta. A los cuatro años comenzaste a jugar al tenis. ¿Cómo comenzó tu pasión por este deporte?

Respuesta. Comenzó porque yo tengo dos hermanos, que son mayores que yo, que jugaban al tenis. De pequeña en el Club les veía jugar y quería probarlo. Por eso empezó todo, por mis hermanos.

P. Naciste en Venezuela, pero a los seis años viniste a España. ¿Crees que allí hubieras conseguido progresar de la misma forma?

R. Nunca lo he pensado. Una vez que vine a España dejé de pensar un poco en Venezuela. Pero aquí hay mejores instalaciones y quizá haya mejores personas con conocimiento de tenis… quizás fue una de las razones por las que me mudé.

P. ¿A quién has idolatrado de pequeña en el aspecto femenino y masculino?

R. Me gustaba mucho Martina Hingis y Serena Williams. En el plano masculino Roger Federer.

P. ¿Cuándo te das cuenta de que puedes vivir del tenis?

R. Cuando era pequeña empecé a jugar torneos y me iba bien. Me dije, ¿por qué no pruebo e intento ser profesional? Y resulta que aquí estoy, intentándolo.

P. Has entrenado en la Academia Bruguera y actualmente perteneces al Grupo Elitia, bajo el mandato de Alejo Mancisidor y Xavier Budó, entre otros. Con compañeras como Carla Suárez. ¿Hasta qué punto te han ayudado técnicos y compañeras en tu progresión?

R. Estar en un grupo tiene muchas cosas buenas. Siempre he tenido jugadoras con las que entrenar. También hay mucha variedad de opiniones, te ayudan más y te dan consejos. Siempre hay más puntos de opinión.

P. ¿Cuál crees que es tu punto fuerte dentro de la pista? ¿Y tu debilidad?

R. Mi punto fuerte quizás sean los buenos golpes y que soy muy luchadora. Mi punto débil… (risas) que soy muy joven todavía y me falta un poco de experiencia.

P. ¿Qué ha hecho que seas diferente al resto de jugadoras, y te desenvuelvas mejor en pista dura que en tierra batida?

R. Pues me desenvuelvo mejor en pista dura porque soy más alta y tengo los brazos más largos, así hago que la bola vaya más rápido. Hago que la bola vaya más rápido. Por eso he decidido jugar más en pista dura. Esa es la razón por la que no juego más en tierra.

P. En el 2012 empiezas a disputar torneos WTA. Y con sólo seis disputados (todos en rondas previas) recibes una Wild Card para Miami. ¿Qué sientes tras recibir la noticia?

R. Estaba súper contenta. Me entraron unos nervios de repente… de decir, madre mía que tengo que jugar un torneo tan grande… bueno, lo normal. Pero muy contenta. Era una gran oportunidad para estar allí con las mejores y medirme con ellas. De vivir el día a día. Muy contenta.

P. Vera Zvonareva, Flavia Penneta… consigues grandes victorias. ¿Te sorprendiste a ti misma o sabías que eras capaz de lograr semejantes hazañas?.

R. No iba con ningún tipo de expectativa. No esperaba lograr victorias importantes en Miami. No esperaba lograr victorias importantes. Pero gracias a eso me di cuenta de que si de verdad me ponía las pilas podía hacer grandes cosas

P. Tras renunciar en 2012 a disputar la previa de Australia, algo que al parecer fue lo correcto, no superas la previa de Roland Garros ni la de Wimbledon. ¿Fue un duro golpe?

R. ¿Duro golpe por qué? ¿Por haber hecho grandes resultados antes? No tiene por qué. Siempre una quiere pasar las previas de los Grand Slams, pero es pisar un poco la tierra, saber que todas las semanas no juegas igual de bien. No fue un gran golpe pero me hizo pensar en que sí tengo que esforzarme si quiero mantener siempre ese nivel.

P. Semanas después te llega el premio. Disputas el cuadro final ante Sara Errani y cerca estás de ganarla. ¿Fue una gran experiencia o fue algo semejante a Miami?

R. Se nota que es un Grand Slam por la cantidad de gente y de jugadores que hay. Es el torneo más grande. Nunca había jugado un cuadro final de Grand Slam, era diferente. La situación no lo era mucho porque son torneos igual de grandes, pero siempre tienes algo en el estómago que piensas que es un Grand Slam.

P. El futuro del tenis femenino está asegurado, a pesar de las pocas ayudas que recibe. Este año, por ejemplo, ya no podrás jugar en Barcelona porque ha desaparecido… ¿qué opinión tienes al respecto?

R. Es una lástima. Hoy en día es muy difícil hacer un torneo tan grande y que necesita tanto presupuesto. Es una lástima, que más se puede decir. Ojalá puedan recuperarlo, pero si no se puede, no se puede. Hay cosas que siempre vamos a intentar conseguir, pero en el fondo cada uno hace lo que puede. Ojalá se pueda volver a hacer.

P. 2012 fue un gran año para ti. Pero este 2013 va camino de ser mejor. De momento has estrenado tu palmarés con el título de Hobart en dobles. ¿Qué se siente al conquistar un tu primer torneo WTA?

R. Nos pusimos muy contentas porque en principio no íbamos ni a jugar. En principio no íbamos ni a jugar (en Hobart) Fue un show. Dijimos de probar a ver si podíamos jugar. Y resultó que al final pudimos. Y cero, cero expectativas. Empezamos a jugar partido tras partido y nos lo pasábamos tan bien que jugábamos sin presión y al final nos salió bien. No nos lo creíamos al principio. Pero bien, muy bien.

P. ¿Piensas practicar esta modalidad con frecuencia?

R. Sí, voy a volver a jugar con Tita en Madrid, ya que nos han dado una Wild Card para el cuadro final, que a ver si lo podemos aprovechar. Es difícil dado que mi ránking no es tan bueno para jugar los torneos que juego en individual, pero quiero llegar a conseguir tener un ránking parecido para poder disputar siempre individual y dobles.

P. Después de alcanzar los octavos de final en Indian Wells y de defender con éxito esa misma ronda en Miami, ¿Qué objetivo te planteas de cara a final de temporada?

R. Pues de cara al final, intentar jugar todos los grandes torneos y esforzarme para mantener ese mismo nivel que he podido dar que creo que es lo que más me cuesta. Lo intento ver de esa forma para estar más tranquila.

P. ¿No te marcas un puesto?

R. No, eso es mucho peor. Yo si me marco un puesto es presión y nada… eso es así, mi psicología me pide que haga eso (risas)

P. Ahora mismo estás en Alemania, donde vas a disputar el WTA de Stuttgart. ¿A qué torneos tienes pensado acudir después?

R. Después de Sttutgart voy a jugar Madrid, Roma, Strasbourg y Roland Garros.

P. Este fin de semana España disputa una vital eliminatoria ante Japón por el ascenso al Grupo Mundial. ¿Tratarás de seguir, en la medida de lo que puedas, los partidos?

R. Sí, yo voy a intentar seguirlas. Estaré pendiente con el livescore. Son mis compañeras y mis amigas. Desearles lo mejor, como no. Estaré pendiente con el livescore a ver cómo van. Es una eliminatoria importante.

P. Hablando de la Copa Federación, ¿por quién te decantarás en el futuro? ¿España o Venezuela?

R. Ahí está la pregunta del millón. Sinceramente no lo sé. Todavía no lo he decidido. Creo que es una decisión súper importante que va a marcar mucho mi carrera y que cuando esté lo más segura posible tomaré la decisión. Ojalá lo supiese.

P. ¿Cuál es tu sueño a cumplir cómo profesional?

R. Llegar a decir que he dado todo lo que tenía, que mejor no podía jugar. Tener esa sensación de haberlo dado todo y llegar a tu máximo y decir que ya más no puedo hacer. Esa es la sensación que deseo tener.

Para concluir:

P. ¿Partido que recuerdas con más emoción?

R. Uff… El de este año en el Abierto de Australia, que jugué un 14-12 en el tercero.

P. ¿Amigas del circuito?

R. Pocas. Sobre todo las españolas, las de mi edad. Lara, Tita… sobre todo ellas. Y alguna más, pero normalmente suelen ser de mi quinta.

P. ¿Forma de concentrarte en un partido?

R. Hablo mucho con mi entrenador. Me suelo repetir todo lo que tengo que hacer mil veces para aislarme. Suelo también escuchar música cañera a todo volumen (risas).

Mejores puntos del duelo entre Serena Williams y Garbiñe Muguruza en el Abierto de Australia: