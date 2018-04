Harrison y Sock rubrican la eliminatoria

Estados Unidos consiguió clasificarse para las semifinales de la Copa Davis después de vencer a Bélgica por 3-0 a falta de disputarse los partidos del domingo que serán ya intrascendentes.

Tras el buen hacer de los americanos en la primera jornada, Ryan Harrison y Jack Sock disponían de la oportunidad de cerrar la eliminatoria si eran capaces de vencer a la pareja belga formada por los debutantes Sander Gille y Joran Vliegen. Los belgas no acusaron el hecho de debutar en la Davis y jugaron un buen partido, teniendo en cuenta el escenario y la situación de su combinado en la eliminatoria. Después de un primer set con bastante igualdad y donde la pareja americana no fue capaz de mostrar su mayor talento, los belgas aprovecharon la única opción de break que tuvieron a lo largo del set para lograr una ventaja clave antes de cerrar el set por 7-5.

En el segundo parcial, la igualdad seguiría siendo la nota dominante del partido, sin apenas opciones al resto para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, llegados otra vez a los momentos decisivos del set (5-5), Gille y Vliegen se colocaron con un 0-40 que les dejaba en una posición inmejorable para repetir la historia del set anterior, pero esta vez los americanos sí serían capaces de reaccionar y levantar el juego. Sin duda eso supondría un punto de inflexión en el partido y también en la eliminatoria, ya que a partir de ese instante, poco a poco, la balanza se iría decantando del lado de Harrison y Sock. Esta segunda manga se iba a decidir en el tiebreak, donde los americanos se mostraron muy superiores para igualar el partido.

En el tercer set, el viento ya soplaba a favor de los locales, que poco a poco se iban adueñando del ritmo del partido. Aún con todo en contra, los belgas se agarraron a la pista y a sus servicios para forzar otro desempate, salvando antes hasta seis puntos de rotura en dos turnos de saque distintos. Pero una vez más, el mayor acierto de los americanos en los momentos calientes les dio también el tiebreak de esta tercera manga.

El resultado parecía no ser justo del todo con una pareja belga que estaba por detrás en el marcador a pesar de no haber cedido un solo saque en los tres primeros sets. Así, algo parecido iba a ocurrir en el cuarto set, con la pareja americana desplegando cada vez un juego más sólido ante unos Gille y Vliegen que seguían a rebufo de sus rivales esperando su alternativa. Sin embargo esta no iba a llegar y el desenlace del partido y de la eliminatoria iba a ser el más cruel posible para el equipo europeo: después de no ceder su saque en todo el partido, los belgas iban a entregar el partido y el pase a semifinales a los Estados Unidos perdiendo su único turno de saque en todo el encuentro.

Con esto, Estados Unidos es la primera selección en meterse en las semifinales de la Copa Davis. Su rival será Croacia o Kazajistán, que se encuentran en tierras croatas disputando su eliminatoria, con el resultado favorable a los locales (2-1) a falta de la jornada del domingo.