Karlovic impone su ley

El croata Ivo Karlovic consiguió vencer en la segunda ronda del torneo de Houston al norteamericano Denis Kudla en dos apretados parciales (7-5, 7-5) tras poco más de hora y media de juego. Tal y como acostumbra a pasar en la gran mayoría de partidos del croata, el encuentro se decidió en pocos puntos y por pequeños detalles, donde Karlovic se mostró mucho más efectivo ante un Kudla que llegaba al partido después de la sorprendente victoria en primera ronda ante Fernando Verdasco.

El partido arrancaría bien para los intereses de Karlovic, que conseguía romper el saque de su rival en el tercer juego del partido. Consciente de que cualquier despiste le podía costar muy caro, Kudla no se descentró y consiguió recuperar el saque perdido en el siguiente juego. A partir de ahí ambos jugadores ganaron sin dificultades sus respectivos servicios hasta llegar al empate a 5, momento en el que Karlovic aprovechó un pequeño despiste del americano para conseguir una rotura que le daría posteriormente la primera manga.

En el segundo parcial, Kudla tuvo que salvar hasta cinco puntos de break en sus tres primeros turnos de servicio. A pesar de no conseguir encarrilar el encuentro en este inicio, Karlovic no se pondría nervioso en ningún momento y tan solo iba a ceder siete puntos con su saque en todo el segundo set. La historia de la primera manga se iba a repetir, y es que con el 5 iguales en el marcador, el tenista americano volvería a ceder su saque ante un Karlovic que no iba a desaprovechar la opción de cerrar el partido en dos sets.

Ahora el croata ya espera rival en cuartos de final. Este saldrá del encuentro que cerrará la jornada entre el americano Bjorn Fratangelo y el australiano Nick Kyrgios, que vuelve hoy a la actividad después de la lesión de codo que acusó durante los últimos torneos.