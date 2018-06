Previa ATP500 Halle: Federer, a por la décima

Google Plus

Roger Federer, sin duda el tenista más exitoso y uno de los más fieles en el Gerry Weber Open puede lograr su décimo título en esta edición y repetir la hazaña que logró Nadal el año pasado en Montecarlo, Barcelona y Roland Garros. Aun así, el suizo no lo tendrá fácil ya que rivales como Zverev, Thiem, Bautista, Pouille o Nishikori entre otros buscarán evitar esa décima corona del suizo.

Roger quiere la décima

El tenista más exitoso de la historia de este Gerry Weber Open sin duda es Roger Federer y el suizo tiene una cita con la historia esta semana en Halle. Roger podría convertirse en el primer tenista en ganar diez veces en Halle y podría ganar un torneo diez veces por primera vez en su ilustre carrera. El suizo ya pasó por encima de sus rivales el año pasado e incluso logró su victoria número 1.100 ante Sugita. Federer logró el año pasado su noveno título ante Zverev en una final bastante desigualado y este año podría hacer historia una vez más. El suizo debutará ante Bedene en la primera ronda y evitaría a Zverev hasta la final.

Zverev a por la tercera final consecutiva

El tenista alemán es uno de los pocos tenistas que sabe lo que es derrotar a Roger Federer en Halle, lo hizo en las semifinales de 2016, pero aún así el joven alemán aún no ha ganado un título sobre la hierba de su país. Oportunidades no le han faltado a Zverev ya que ha jugado las dos últimas finales, en 2016 ante Florian Mayer donde cayó en tres apretados sets y el año pasado ante Federer perdiendo de forma contundente y ganando solo cuatro juegos. El alemán evitará al suizo hasta la final y el cuadro parece muy favorable para que pueda alcanzar su tercera final consecutiva. El finalista de los dos últimos años tendrá un debut complicado ante el croata Borna Coric.

Thiem buscará seguir con su gran racha

Otro tenista fiel a Halle sin duda es Dominic Thiem pero a pesar de esa fidelidad el tenista austriaco aún no ha logrado una final en el Gerry Weber Open. Estuvo cerca en 2016 pero fue eliminado por el que posteriormente ganaría el título Florian Mayer, el año pasado no pasó de la segunda ronda al ser eliminado por Haase. Este 2018 ha sido bastante bueno para Thiem, en cuanto a la tierra batida se refiere, ganando un título en Lyon, derrotando a Rafa Nadal y jugando la final en Madrid y logrando alcanzar su primera final de Grand Slam en Roland Garros. Sin embargo, ahora llega la hierba y el austriaco aún no ha logrado grandes resultados, tan solo ganó un título y fue en Stuttgart hace dos años. Thiem arranca esta gira de hierba con mucha ilusión y con la mente puesta en una nueva final, el austriaco debutará ante un tenista procedente de la previa pero podría verse las caras con Federer en semifinales.

Bautista y Pouille, momento para resarcirse

El año de estos dos está dejando bastante que desear, los dos jugaron entre ellos la final en Dubai pero a partir de ahí han bajado mucho su nivel ambos. Los dos no han pasado de la tercera ronda en Roland Garros y encima el francés ha sido incapaz de defender su título en Stuttgart al ser eliminado por Raonic en semifinales. Bautista el año pasado logró los cuartos de final aquí pero fue eliminado en una intensa batalla ante Zverev, este año el español parte como cuarto cabeza de serie y evitará al alemán hasta las semifinales. El español debutará ante Struff mientras que el francés, quinto cabeza de serie, lo hará ante Tsitsipas. Sin duda debuts muy complicados para los dos ya que se verán las caras con dos jugadores jóvenes y con mucho talento.

Nishikori y Kohlschreiber, fieles en Halle

Tanto el japonés como el alemán son dos tenistas a los que ni se les pasa por la cabeza ausentarse de Halle. Los dos llevan muchos años viniendo a este torneo, sin embargo, han sido incapaces de proclamarse campeones. Kohlschreiber alcanzó la final en 2008 pero fue derrotado por Federer mientras que Nishikori tiene como mejor resultado las semifinales de 2014 y 2015 siendo derrotado por Federer y Seppi respectivamente. Los dos volverán a ser cabezas de serie en esta edición de 2018, el japonés debutará ante un tenista procedente de la previa mientras que el alemán se verá las caras con el húngaro Fucsovics.

Ausencia de Monfils

Sin duda una de las noticias más negativas de esta edición será la ausencia de Gael Monfils. El francés ha sido uno de los tenistas más fieles en Halle junto a Federer y ya la pista central alemana se había convertido en uno de los lugares preferidos del francés. Desgraciadamente el público alemán no podrá disfrutar de los trick shots y grandes momentos de Monfils este año.