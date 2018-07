Serena impone su ley ante una combativa Giorgi

Serena Williams suma y sigue. La estadounidense se encuentra ya a sólo dos pasos de su octavo título en la catedral de tenis, Wimbledon, tras su victoria en los cuartos de final ante la italiana Camila Giorgi, 52 del ránking WTA, por 3-6 6-3 y 6-4 en el segundo turno de la pista central. Giorgi sorprendió con su elevado ritmo de bola y obligó a Williams a mostrar su mejor nivel al servicio para finalmente remontar el encuentro.

24 golpes ganadores por sólo nueve errores para Serena. Giorgi fue de más a menos y se quedó en 20 y 14, respectivamente La italiana salió en tromba y con una agresividad permanente no dejó de atosigar a su rival, desplazándola una y otra vez del fondo de pista. Giorgi aprovechó el único momento de debilidad al servicio de Serena para romper su servicio en el sexto juego del primer set (4-2). Williams intentó reaccionar de inmediato pero desperdició cuatro bolas de 'break' en el siguiente juego para terminar cediendo el set por 6-3.

Reacción a lo campeona de Serena

El único punto débil de Giorgi durante el primer set fueron los segundos servicios, con un 44% de puntos ganados. Por ahí fue donde Williams puso la primera piedra para remontar el partido. En el cuarto juego del segundo parcial y tras desaprovechar un 0-30 en el servicio anterior de la estadounidense, Giorgi se enganchó con el suyo y no pudo conectar ni un sólo primer saque, facilitando la tarea a Serena, que cambió el rumbo del encuentro con su primer 'break' del encuentro. A partir de ahí, la estadounidense cogió las riendas del partido y ya no las soltó, llevándose la manga por 6-3 y adelantándose por 2-1 en la tercera y definitiva.

Giorgi ya no tenía la misma precisión que al comienzo del partido y ya no volvió a inquietar al resto. Con su impecable fiabilidad al servicio, Williams no tuvo problemas para conservar la ventaja y cerró en blanco (6-4) el pase a su 35ª semifinal de un Grand Slam, la undécima en Wimbledon, casi nada. No tenía en sus planes ganar el torneo, ni mucho menos, pero las innumerables derrotas de las principales cabezas de serie unidas a su permanente carácter de campeona, han hecho que Serena Williams se encuentra a dos triunfos de sumar su 24º trofeo de Grand Slam. El primero de esos dos pasos que le faltan lo tendrá que dar el jueves, día de las semifinales femeninas, y será ante la alemana Julia Goerges, vencedora del último cuarto de final de la jornada al doblegar a la holandesa Kiki Bertens por 3-6 7-5 y 6-1.