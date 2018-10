Toni Nadal: "Djokovic es nuestro rival de toda la vida"

El tío de Rafa Nadal, Toni Nadal, concedió una entrevista a la agencia EFE en la que dio un repaso a la actualidad y habló del estado de su sobrino tras la lesión sufrida en la final del US Open contra Juan Martín Del Potro. Novak Djokovic y su gran estado de forma fueron algunos de los temas que se tocaron.

Cuando fue preguntado por la vuelta de Nadal a la competición, Toni se sinceró: Rafa me dijo en la última conversación que tuvimos que volvería para París y que no participaría en la gira asiática porque no estaría preparado para volver a competir. No hay razón alguna para forzar su vuelta. Ya tiene experiencia en que si fuerzas, todo se complica. Con 32 años lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, cuidarse y no precipitarse". El tenista balear tiene un gran objetivo, como las pasadas campañas: ganar por primera vez el torneo de maestros de Londres. Pero tampoco ha ganado nunca en la pista cubierta de París. Esa superficie nunca le ha venido especialmente bien al español y ese título le ha eludido a lo largo de toda su exitosa carrera.

Un tema al que se la ha dado mucha importancia en las últimas semanas es la falta de un relevo generacional en el tenis de élite. Safin llamó a los jóvenes “muy malos”, y Toni Nadal subscribió los comentarios del antiguo número uno del mundo: “Es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, aunque nunca los he llamado así. Toda la vida las nuevas generaciones han desplazado a los anteriores en todos los ámbitos de la vida. Eso no ha pasado y tiene que haber una explicación".

Sin embargo, tampoco quería quitarle mérito al trío que ha dominado el deporte de la raqueta durante los últimos quince años: “También ves a Djokovic, Rafa y Federer que han ganado 51 Grand Slams y no tiene parangón, no hay un trío en la historia del tenis que haya ganado tanto. Eso les da a ellos una valor especial también". El mayor elogio lo recibió Djokovic, al que calificó como su “gran rival de toda la vida”. Los tres pueden ser los mejores de la historia del tenis y estas cifras lo certifican.