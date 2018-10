Previa ATP 500 Viena: Las finales ATP en juego

Este torneo de Viena puede ser decisivo de cara a las ATP World Tour Finals que se disputarán en Londres este mes de noviembre. Los ocho cabezas de serie todavía tienen opciones de llegar al último torneo de la temporada. La mayoría de ellos han dejado a un lado Basilea por miedo a jugadores como Federer y Zverev y se han marchado a Viena, un torneo que parecía más abierto ya que ningún tenista del top 5 había confirmado su presencia.

El ganador de este torneo podría clasificarse, podría dar un gran paso para clasificarse o podría meterse de lleno en la lucha por llega a la última cita de la temporada en Londres. El año pasado la capital austriaca no dictó sentencia pero este año podría hacerlo. Thiem y Anderson y Nishikori defienden su puesto para entrar en las finales ATP ante el acecho de otros cinco tenistas que quieren esa plaza.

Thiem juega en casa

Dominic nunca ha cuajado una buena actuación en este torneo a pesar de tener a todo el público siempre de su lado. El finalista de Roland Garros no ha superado nunca los cuartos de final en este torneo. Thiem será el primer cabeza de serie esta semana en su país pero a pesar de ser el mejor clasificado tendrá un duro debut ante Gasquet. Además, podría verse las caras con Tsonga en la segunda ronda, con Nishikori en cuartos de final y con Dimitrov en semifinales.

Este torneo es clave para las ATP World Tour Finals y Thiem este año no puede meter la pata como lo ha hecho en el pasado. Dominic buscará ganar por primera vez este torneo y meterse en las finales ATP por tercer año consecutivo aunque no lo va a tener nada fácil. Aunque no gane el torneo, Thiem tiene en su mano llegar al último torneo de la temporada en Londres pero una pronta despedida podría ponerle contra las cuerdas en París.

Anderson vuelve a Viena

El sudafricano está en las mismas que Thiem, tiene el pase en su mano pero dos despistes en forma de derrotas le pueden costar muy caro. Anderson nunca lo ha hecho muy bien en la capital austriaca, en 2015 no pasó de los cuartos de final y en 2016 y 2017 ni tan siquiera fue capaz de pasar de la primera ronda. Kevin está muy cerca de alcanzar las finales ATP por primera vez en toda su carrera deportiva y un buen torneo en Viena le podría garantizar el pase.

Sin embargo, el cuadro no es el más sencillo para él ya que se verá en su primer partido las caras con Basilashvili (ganador de dos ATP 500 esta temporada) y luego podría jugar contra otro sacador como Raonic en octavos de final y contra Coric en los cuartos de final. A pesar de llegar a este torneo como segundo cabeza de serie el sorteo tampoco a estado de su lado aquí, al igual que le ha pasado a Thiem.

Nishikori debuta en la capital austriaca

Tras unos cuantos años jugando en Basilea el japonés ha decidido cambiar de aires. Kei a tenido miedo a jugar contra rivales de más nivel como Federer y Zverev y ha decidido que es mejor jugar en Viena contra sus rivales directos de cara a jugar en Londres el mes de noviembre. Nishikori será el quinto cabeza de serie esta semana y tan solo aventaja en 70 puntos a Isner en ese último lugar para jugar las finales ATP. Kei está haciendo un gran final de año y volverá a meterse entre los diez primeros en breve. El japonés debutará ante Tiafoe y podría verse las caras en cuartos de final con Thiem. No lo tendrá fácil el japonés en Viena pero un título podría darle su cuarto pase a Londres en cinco años.

Pouille defiende título

El tenista francés sorprendió a todos ganando su primer ATP 500 de su carrera el año pasado en la capital austriaca. Pouille fue muy superior a su compatriota Tsonga y se llevó el título tras una victoria cómoda en sets corridos. Un año después el nivel del tenista francés no es el mejor y podría llevarse un duro golpe en forma de pronta eliminación este año. Lucas debutará ante el alemán Kohlschreiber y podría verse las caras con Coric en la segunda ronda. Repetir título en la capital austriaca parece algo muy complicado para el francés número uno.

Isner a recuperar la plaza perdida

El tenista americano es uno de los que siempre logra grandes resultados sobre pista cubierta. Sin embargo, su andadura esta temporada en ellas ha empezado mal ya que no ha pasado de semifinales en Estocolmo en un torneo en el que era el claro favorito para llevarse la victoria. Isner perdió la última plaza de acceso a las finales en Londres hace dos semanas con Nishikori y buscará recuperarla en este torneo de Viena.

Tan solo tiene 70 puntos se desventaja el americano con el japonés y una buena actuación podría devolverle a ese puesto de privilegio. Isner será el cuarto cabeza de serie y debutará ante un tenista de la fase previa. De todos los que aspiran a llegar a Londres, el americano ha sido el que más suerte ha tenido con el cuadro. Isner buscará en estos últimos torneos de la temporada meterse por primera vez en su carrera en las ATP World Tour Finals.

Otros cuatro cabezas de serie al acecho

Grigor Dimitrov, Kyle Edmund, Borna Coric y Fabio Fognini lo tienen muy complicado para alcanzar las finales pero un título aquí podría meterles de lleno en la lucha la semana que viene en París. El búlgaro está teniendo un año para el olvido y por segunda vez consecutiva podríamos ver al campeón de las finales del año anterior no clasificándose para las de este año, Dimitrov no ha encontrado su tenis en 2018 y si no alcanza las finales perderá su puesto en el top 15.

Edmund, Coric y Fognini están teniendo un gran año, muy posiblemente el mejor de sus carreras deportivas y todavía tienen opciones de meterse entre los ocho mejores del mundo. El británico y el croata se adaptan muy bien a este tipo de pistas y podrían ser serios candidatos al título. En el caso de Fognini, ganar será más complicado ya que estamos hablando de un tenista de tierra batida que ha sufrido y mucho durante estos años en pista cubierta, pero aún así al italiano siempre hay que tenerlo en cuenta.