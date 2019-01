Lucas Pouille: "Cuando Novak juega así, es el mejor del mundo"

Lucas Pouille cuajó una gran participación en el Open de Australia de 2019. El tenista francés alcanzó las semifinales (las primera de su carrera deportiva en un Grand Slam) pero en ellas cayó derrotado de forma clara y contundente ante Novak Djokovic. El cabeza de serie número 28 tan solo pudo ganar cuatro juegos ante el número uno del mundo y también se llevó un rosco en el primer set. A pesar de la dura derrota, Pouille se marcha con la cabeza bien alta de Melbourne.

El tenista francés habló sobre su partido ante el seis veces campeón del torneo: "No ha sido un encuentro fácil, como os podéis imaginar. Intenté encontrar una solución pero no pude encontrar ninguna. Si quería estar cerca en el marcador o ponerme 4-4 en cada set, debía sacar al 90% o 100% de primeros saques y estoy seguro que ni así hubiera podido acercarme a él. Jugó increíble. Fue demasiado bueno".

Pouille reconoció que no tuvo nada que hacer ante Djokovic: "La estrategia era ser agresivo y ser el que liderara el punto pero cuando él juega tan encima de la línea o quizá, solo 10cm por detrás, es difícil hacerlo. No me dio tiempo a poner mi estrategia en juego para este partido. Cuando Novak juega así es el mejor del mundo, sin duda. Se mueve muy bien desde el fondo y no comete errores. Hace de forma perfecta la transición defensa-ataque. Está jugando perfecto. Veremos el domingo cómo le va, creo que será una gran final".

Lucas se marcha con la cabeza bien alta: "A pesar de la derrota, me voy contento por el torneo que he hecho. Me da mucha confianza para el resto de la temporada comenzar así el año. Creo que tengo que mejorar mi servicio y sacar un poco mejor. Cuando sacas así ante un tenista como Nole, que resta muy bien y te la pone siempre profunda, cometes muchos errores. Tengo que sentarme con mi equipo y ver qué puedo hacer para intentar ganar a Nole la próxima vez".

El francés afirma que para él es casi imposible ganar a Djokovic: "Diría que ganarles al mejor de tres sets no es imposible pero es muy, muy duro ganarles al mejor de cinco mangas. Gané a Nadal en 2016 pero hice un partido increíble y también, que su juego se adapta mejor al mío. Me gusta jugar contra él porque su derecha me viene alta a mi revés y eso me gusta. Novak te juega muy rápido y muy bajo, además de que se coloca muy bien. Incluso defendiéndose es capaz de ponerte la bola profunda y te complica mucho el golpe. Puedes ganar algún punto así, pero hacerlo de forma continuada durante tres o cuatro horas es muy complicado".