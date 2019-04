Karolina Pliskova: "No ha sido mi mejor día, estaba muy cansada"

Karolina Pliskova se ha quedado a las puertas de ganar el que hubiese sido el título más importante de su carrera deportiva hasta el momento. La tenista checa ha caído derrotada en la final del Premier Mandatory de Miami ante Ashleigh Barty por 7-6 y 6-3 en una final en la que no ha rendido a su mejor nivel ni físicamente ni tenísticamente. La pupila de Conchita Martínez tras cuajar un gran torneo se ha tenido que conformar con el trofeo de subcampeona.

Pliskova ascenderá al número cuatro del mundo la próxima semana. Sin embargo, caer derrotada en esta final le ha dolido mucho. Estaba siendo un gran torneo para ella, incluso derrotó a Simona Halep en las semifinales. Cuando Karolina pensaba que lo peor había pasado y que el título estaba al alcance de la mano, se ha topado con Ashleigh Barty y ella le ha arrebatado la corona.

Pliskova asegura que podría haber dado mucho más de sí: "Ella ha jugado bien, por supuesto. Es una lástima que no haya podido mantener mi servicio al principio cuando iba break arriba y ella estaba cometiendo muchos errores, luego ya no los ha cometido. Estaba muy cansada, con unas condiciones completamente diferentes a otras noches. No he jugado mi mejor tenis y tampoco he sacado como sé".

La checa reconoció que el primer set fue realmente trascendente: "Podría haber jugado mejor pero ella lo hizo muy bien, sobre todo en la muerte súbita. El primer set ha sido la clave del partido, llevaba sintiendo ese agotamiento desde el cuarto juego, sé que ganar ese set me hubiera cambiado todo, luego se me hizo muy duro luchar en el segundo, donde ella mejoró mucho".

Karolina se ha visto perjudicada por las condiciones en esta final: "Ashleigh ha jugado como lo hace habitualmente, nada que no esperara. Ha sido más por mi parte, las condiciones de aquí son demasiado lentas, aunque ya lo eran otros días. Ella ha tenido mucho tiempo para correr sobre su derecha y eso le favorecía. Si yo hubiera sacado mejor, si hubiera estado más fresca, todo hubiera sido diferente. En algunos puntos he sido capaz de ponerle en problemas, pero no siempre, o no en 2-3 puntos consecutivos".

Pliskova declaró una vez más que no fue su día: "Todas las jugadoras pueden parecer que juegan diferente si eres tú la que está cansada. Ningún partido es fácil, pero estaba lista para luchar contra eso. Hoy no fue el día, ella jugó muy bien con el slice, que es un poco distinto al golpe de jugadoras que tienen una derecha y un revés normal. Tiene un juego peligroso cuando juega ese slice hacia tu revés y luego te pone mucha presión en la derecha. Todo esto se hace mucho más complicado cuando no estás al 100%, aunque sigo pensando que al menos podía haber ganado el primer set".

La checa habló también sobre la famosa revolución WTA: "Las chicas jóvenes están jugando un gran tenis, no sienten la presión que quizá sentimos el resto de jugadoras. Creo que también están teniendo algo de fortuna, ya que todos los partidos son muy ajustados, no solamente las finales. A veces se necesita algo de suerte para seguir adelante, para acabar ganando. Son las dos muy buenas, especialmente Ashleigh, quien volvió de su retiro todavía más fuerte, así que no me sorprende verla ahí. Con Andreescu sí que no esperaba verla ganar un título así, pero con Ashleigh, una chica de su solidez y experiencia, sí la veía ganando este tipo de partidos".

A pesar de la dura derrota, la checa ha querido pensar en positivo: "Saco cosas positivas, por supuesto, incluso en los torneos donde he caído en cuartos de final. Siempre pienso que podría haberlo hecho mejor, los cuartos me parecen poco. Hoy he llegado a la final, es mucho mejor, pero lo que quiero es ganar el título, aunque sé que he jugado buenos partidos. Ganarle a Simona ha sido mi mejor recuerdo del torneo. Ahora quiero aprender y mejorar, quedarme con lo positivo y ver lo negativo. Ha sido mi primera final en Miami y los primeros meses del año también fueron muy buenos, así que estoy contenta".

Por último, Pliskova ha declarado que tras unos días de descanso comenzará a preparar la gira de arcilla: "Ahora la idea es tomarme un par de días de descanso y volver a casa. Haré la preparación para la arcilla en República Checa, quizá en Mónaco y quizá también en Barcelona, ya que Conchita estará allí. Tengo que mirar bien el plan, ya que quedan tres semanas hasta Stuttgart y no jugaré la FedCup. Espero que sea suficiente tiempo para prepararme y empezar con el cambio".