Federer: "Lo más importante será tener un buen plan de juego"

Roger Federer y Rafael Nadal se volvieron a citar en las semifinales de un Grand Slam. Y si Rafa fue el vencedor en Roland Garros, Roger lo sería en Wimbledon. Así, el de Basilea avanzó a una nueva final en la Catedral, donde se medirá ante Novak Djokovic. Tras esta victoria, el suizo conversó con la prensa sobre sus sensaciones acerca del partido y de lo que se le viene este domingo.

El partido en líneas generales: "Fue un primer set duro, sin muchas oportunidades. Todo se definió en un gran tiebreak. Ahí, defendí bien y logré hacer buenas devoluciones. En el segundo set, el sol comenzó a caer sobre el Royal Box y fui quebrado. También estaba en contra del viento. Después creo que pude mantenerme enfocado en mi plan y seguir siendo agresivo. Mi saque mejoró en el tercer set. Gané muchos puntos importantes en el tercer y cuarto set. Quizás esa fue la clave del partido."

Una semifinal especial: "Siempre es lindo jugar contra Rafa. Especialmente cuando no habíamos jugado en un largo tiempo aquí. El último juego fue una locura, tuvo un poco de todo. Estoy aliviado de que todo acabase de esa manera. Seguro que será uno de mis partidos favoritos porque es Rafa, es Wimbledon, la gente estuvo metida en el partido, el clima fue bueno y creo que jugué muy bien."

La final ante Djokovic: "Es lo mismo que cuando tienes un partido contra Rafa. Creo que cuando te enfrentas a alguien más de 15 veces, especialmente en años recientes, no hay mucho por esconder. Al final, todo se resume en quien está mejor ese día, quien esta en un mejor estado mental, quien está menos cansado. En tenis no hay empates, así que de todas maneras siempre hay alguien mejor. No quiero decir que siempre gane el mejor jugador. Por ejemplo, Rafa pudo haber quebrado en ese último juego, y quién sabe qué hubiese podido pasar. Estoy ansioso por esa final contra Novak. Hemos jugado muchas veces, pero creo que ahora lo más importante es tener un buen plan de juego."

Su preparación para el domingo: "No tengo mucha energía como para ir a practicar mucho ahora. Honestamente, todo pasa por recuperarme, pelotear un poco y calentar el día siguiente. Todo pasa por la táctica, ya que no crea que tenga mucho por hacer en relación a la práctica. Es como el colegio. El día del examen no te vas a poner todos los libros. Es claro que el trabajo fue hecho antes. He podido realizar un gran trabajo por el trabajo sostenido que he venido haciendo. Las estrellas se están alineando. Puedo entrar en el partido muy confiado. Si pienso en Novak y en una cosa que me llama la atención, diría que es su revés y cómo defiende desde el lado izquierdo de la pista. Lo hace mejor que nadie."

Puntos largos ganados: "Ganar puntos largos siempre te deja una gran sensación. Pero hubo pocos así. Fueron jugados en un gran nivel de velocidad, potencia y efectos. No solamente fue pasar la pelota. Se siente bien ganarlos, pero para mí no son los puntos más importantes", finalizó.