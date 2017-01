Roger Federer: "Era consciente de que si estaba concentrado no iba a perder el partido"

Google Plus

Roger Federer luego de su victoria en Melbourne/ Foto Zimbio.

El 2016 posiblemente ha sido la temporada más complicada de Roger Federer desde que llegó a la élite, y es que las lesiones han dejado fuera de juego al suizo. Después de catorce años consecutivos terminando entre las diez mejores raquetas del mundo, Federer concluía la campaña en décimo sexta posición, poniendo fin también a una espectacular racha de no ser capaz de alzar ningún título desde el año 2000. Roger volvió a las pistas en la Copa Hopman formando pareja con Belinda Bencic, y eso le sirvió para coger ritmo de competición sin la presión de los torneos de por medio, llegando así con las ganas e ilusión propias de un joven introducido en el cuerpo de un veterano, lo cual le ha permitido hasta el momento avanzar rondas en el Open de Australia con soltura, imponiéndose al austriaco Jurgen Melzer, el americano Noah Rubin y en tercera ronda a ni más ni menos que el checo Tomas Berdych, primer top ten ante el que se ve las caras el suizo.

"La derrota de Djokovic me pone feliz por Denis Istomin que es un jugador con muchos aficionados"

Como no podía ser de otra manera, Federer terminó contento con la aplastante victoria que obtuvo sobre un jugador de nivel como el checo Tomas Berdych. "Creo que fue una gran prueba mental la que tuve, sobre todo en el punto por punto. Estoy muy feliz por cómo me desempeñé en la línea de fondo, a diferencia de las primeras rondas, me siento genial por haber resuelto bien ante un jugador tan duro como Tomas. Creo que hizo más de diez aces, es un jugador muy bueno en canchas rápidas. Como dije al principio del torneo, cualquier resultado iba a ser bueno para mí ya que me estoy probando ante jugadores profesionales de gran rodaje a esta altura", comentó ante los medios de comunicación.

El próximo compromiso de Roger Federer en el Open de Australia será ante un nuevo tenista de nivel como es el japonés Kei Nishikori, pero ya no tendrá en el horizonte a Novak Djokovic, quien cayó eliminado. "Tal vez él sea favorito, no lo sé (sonríe). Él ha jugado mejor tenis últimamente, pero esta es una nueva temporada y veremos qué pasa. Pero soy un gran fan de su juego, es rápido con las piernas y mantiene la bola más en juego que Tomas. Va a ser un partido emocionante para mí. La derrota de Djokovic me pone feliz por Denis Istomin que es un jugador con muchos aficionados, será difícil para Novak, él mismo imaginó hasta el final dar vuelta el resultado. Eso es lo lindo de los deportes en vivo, por más que un jugador tenga más probabilidades de ganar que otro, siempre se puede dar la sorpresa", concluyó.