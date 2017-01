Muguruza se despide en cuartos

Google Plus

Garbiñe Muguruza en un torneo del año pasado. Foto: Dani Mullor - VAVEL

Llegaba a los cuartos de final sin haber cedido ningún set, pero la jugadora española Garbiñe Muguruza no ha podido con una de las sensaciones de este Open de Australia, la estadounidense Coco Vandeweghe (nº 35 del ranking WTA), que barrió de la pista a la caraqueña por 6-4 y 6-0 en una hora y veintitrés minutos, convirtiéndose ya en una de las bestias negras de Garbiñe, ya que esta solo la ha derrotado en una ocasión en los cuatro partidos que han disputado.

Garbiñe sabía que tenía que ser paciente y esperar su oportunidad, una de las cosas que está trabajando esta temporada, y no precipitarse, pero la californiana apenas le ha concedido esas oportunidades, en gran parte gracias a su servicio, que le funcionó a las mil maravillas: 88% de puntos ganados con primer saque y cinco aces, además de 31 winners por los 14 de la número siete del mundo.

Y también a base de mostrarse más agresiva y suelta que la española, que a pesar de hacer lo que buenamente podía para no llevarse un resultado tan adverso, el dominio de Vandeweghe fue muy claro y Garbiñe no se sintió cómoda en la casi hora y media que duró el encuentro. Sí que hubo disputa en el séptimo game del partido, en el que la americana dejó escapar seis break points antes de anotarse ese juego, y desde entonces Muguruza solo se anotaría un juego más en el partido; en cuanto a la española, tan solo disfrutó de dos bolas de rotura en todo el partido, pero no pudo hacer nada por convertirlas (en el décimo juego del primer set, que la americana salvó con un ace, y en el último del partido, donde Garbi cometió un error).

Si hubiera conseguido el pase a semis, hubiera sido la primera española en lograrlo en el Grand Slam australiano desde Conchita Martínez (2000). Vandeweghe, que en la ronda anterior había eliminado a la primera raqueta mundial Angelique Kerber, se enfrentará ahora a Venus Williams en semifinales, a las que la mayor de las Williams no llegaba desde hace más de una década en este torneo. Cabe apuntar también que Garbiñe ha mostrado su disponibilidad para disputar la primera ronda de Fed Cup en Ostrava ante la República Checa el 11 y 12 de febrero próximos.