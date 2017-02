Tomas Berdych: "No iba a funcionar jugar toda la temporada con la misma pelota"

Google Plus

Tomas Berdych en el Mutua Madrid Open |Foto: Dani Mullor (VAVEL)

El debate sobre las pelotas de tenis parece no tener fin. En este caso, el checo Tomas Berdych se ha mostrado contrario a la idea de que se juegue toda la temporada con la misma pelota. Berdych opina que no es lo más justo para todos porque una misma pelota beneficiaría a unos y perjudicaría a otros, aunque si ha declarado que sería positivo tener una misma pelota para cada gira, debido a la dificultad extra que supone para los jugadores el tener que adaptarse cada semana a un tipo de bola muy diferente en muchos casos.

"No es fácil, dependemos de muchos factores, como los patrocinadores. Es muy difícil elegir una bola que se adapte a todo el mundo. Creo que no debería haber demasiados cambios de bola durante el año, algo que ya se está estudiando. Sobre todo en el camino hacia un Grand Slam deberían coincidir, muchas veces vienes jugando con un tipo de pelota y cuando llegas allí te encuentras otra. Deberíamos jugar con una misma pelota durante toda la gira de arcilla, por ejemplo, eso sí, pero jugar toda la temporada con la misma bola no iba a funcionar", declaró el tenista para Tennis World USA

Berdych fue más allá y afirmo que le parece ridículo afirmar que por cambiar de pelota se producen lesiones y opina que son excusas de niño pequeño. "Yo creo que no es para tanto. Si la bola está generando lesiones es el jugador el que tiene que estar preparado para ello, Al final uno puede quejarse de todo, pero hay veces que se buscan excusas de niños pequeños", opinó Tomas Berdych

En la otra parte del debate se encuentran tenistas como Rafael Nadal, Andy Murray o Fernando Verdasco. Este último fue el que reavivó la polémica en el Open de Australia cargando duramente contra las pelotas del torneo tras caer con Novak Djokovic, declarando que no cogen efectos y son bolas muy pesadas que favorecen a jugadores con un estilo mucho más plano y directo.